In Wacken werden in den nächsten Tage wieder 75.000 Metal-Fans erwartet, rund die Hälfte von ihnen war am Dienstagabend bereits vor Ort. Vor dem offiziellen Beginn des Wacken Open Airs 2022 am Donnerstag läuft die Anreise aber weiter auf Hochtouren.

Wacken. Faster, harder, louder: Noch vor dem offiziellen Start sollen die Boxen auf den kleineren Bühnen des Heavy-Metal-Festivals in Wacken am Mittwoch richtig aufgedreht werden. Eigentlicher Start des Wacken Open Air 2022 (W:O:A, bis 6. August) ist am Donnerstag. Das Festival ist nach Veranstalterangaben mit 75.000 Besuchern ausverkauft.

Bereits seit Tagen reisen Metalfans nach Schleswig-Holstein. „Die Anreise läuft gut und es werden voraussichtlich bis zum Abend über 50 Prozent der Flächen ausgelastet sein“, sagte Festival-Mitveranstalter Thomas Jensen am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Wacken: Polizei erwartet am Mittwoch noch viel Anreise-Verkehr

Nach Polizeiangaben wird auch am Mittwoch noch viel Anreiseverkehr erwartet. Dazu gehörten rund 750 Heavy-Metal-Fans, die am Vormittag mit dem sogenannten Metal-Train in Itzehoe ankamen. „Es ist alles ruhig geblieben“, sagte Bundespolizeisprecher Jürgen Henningsen am Mittwoch. Der Zug sei ausverkauft gewesen.

Mit dabei war auch Metalfan Sepp Blaser aus Bayern. „Hart“ sei die Fahrt gewesen. Der Zug sei am Dienstagabend um kurz nach 19.00 Uhr in München gestartet. Die Ankunft in Itzehoe war am Mittwoch um 9.30 Uhr. Bei der Einfahrt des Zuges erklang aus den offenen Fenstern oft das langgezogene „Wackeeeen“ der Metalheads genannten Fans. „Das ist immer ein Partyzug“, sagte ein Bundespolizeisprecher.

Am Mittwochvormittag kam der Metal-Train in Itzehoe an. In dem Sonderzug waren rund 750 Metal-Fans. © Quelle: Frank Molter/dpa

Judas Priest und Slipknot treten beim Wacken Open Air 2022 auf

Bis Sonnabend wollen im Norden Größen der Heavy-Metal-Szene wie Judas Priest spielen. Insgesamt werden 200 Bands erwartet. Mit dabei sind unter anderem auch Slipknot, Powerwolf, Hämatom, In Extremo, Lordi, Slime, Venom und erstmals die Kölner Band Höhner.

Die Vorfreude auf das Wacken Open Air ist groß. Beim sogenannten Wacken-Wednesday geht es auf der drittgrößten Bühne unter anderem mit Avantasia und Epica zur Sache. Für diese Bühne wurden gesonderte Karten an Festival-Besucher verkauft. 2023 soll der Mittwoch dann offizieller Festivaltag werden.

1990 feierten 800 Heavy-Metal-Fans das erste Mal in dem kleinen Ort im Norden. Danach wurde das Festival immer größer, zuletzt kamen regelmäßig 75.000 Menschen. Mehr als 95 Prozent der Fans hatten ihre Karten für das wegen der Corona-Pandemie im Vorjahr erneut abgesagte Festival eingetauscht. Der Rest der Karten wurde über eine Warteliste verlost.

Von KN-online/dpa