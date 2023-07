﻿Wacken Open Air 2023: Das muss man zum Metal-Festival wissen

Wacken. Das Wacken Open Air 2023 ist das größte Metal-Festival der Welt. Rund 80.000 Besucherinnen und Besucher werden vom 2. bis 5. August in Wacken erwartet. Das müssen Sie zum Wacken Open Air wissen:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gibt es noch Karten für das Wacken 2023?

Nein. Die Karten für das Wacken Open Air 2023 sind ausverkauft. Innerhalb von fünf Stunden waren alle 80.000 Tickets für das Festival weg. Etwa 299 Euro musste jeder Metal-Fan ausgeben, um 2023 wieder dabei sein zu dürfen. Wer beim Vorverkauf kein Ticket ergattern konnte oder sich kurzfristig zum Wacken-Besuch entscheidet, kann auf der offiziellen Wacken-Homepage noch sein Glück bei derTicketbörse versuchen. Die Veranstalter warnen eindringlich davor, Tickets auf Plattformen wie Ebay-Kleinanzeigen oder von privaten Anbietern zu kaufen.

Wie komme ich zum W:O:A?

Mit dem Auto erreicht man das Wacken Open Air 2023 am besten über die A 7 oder die A 23. Besonders am Mittwoch und Donnerstag dürfte es sich tagsüber rund um den Ort Wacken stauen. Wer kann, sollte also lieber in den frühen Morgenstunden oder später am Abend in Richtung Festival starten. Mit dem Zug kann man bis Hamburg oder Itzehoe zum Wacken Open Air 2023 fahren. Von beiden Bahnhöfen fahren Shuttlebusse in Richtung Festivalgelände.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Welche Bands treten auf Wacken auf?

Über 150 Acts werden auf dem Wacken Open Air 2023 auftreten. Headliner sind unter anderem Kreator, Iron Maiden und Heaven Shall Burn.

Zu den Highlights an den jeweiligen Tagen gehören:

Donnerstag, 3. August

Uriah Heep – 17.15 Uhr (Harder Stage)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Pennywise – 19.45 Uhr (Louder Stage)

Kreator – 20.15 Uhr (Harder Stage)

Helloween – 22 Uhr (Faster Stage)

Freitag, 4. August

Donots – 19 Uhr (Louder Stage)

Iron Maiden – 21 Uhr (Harder Stage)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wardruna – 23.15 Uhr (Faster Stage)

Sonntag, 5. August

Heaven Shall Burn – 20.45 Uhr (Faster Stage)

Beartooth – 22.30 Uhr (Louder Stage)

Two Steps from Hell – 22.45 Uhr (Harder Stage)

Kann ich die Konzerte auf dem Wacken Open Air 2023 irgendwo sehen?

Wie bereits in den Vorjahren bietet Magenta Musik einen kostenlosen Livestream vom Wacken Open Air 2023 an. Über Magenta TV sind die Konzerte auch nachträglich abrufbar. Dieser Dienst ist dann aber kostenpflichtig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ab wann kann ich auf dem Gelände in Wacken campen?

Das Camping auf dem Wacken-Gelände ist ab 31. Juli ohne Zusatzkosten möglich. Autos, Wohnmobile und Campingbusse dürfen an den Zelten geparkt werden. Im Ticket inbegriffen ist die kostenlose Nutzung von Duschen und Toiletten.

Wann beginnt das Programm auf dem Wacken Open Air 2023?

Bereits ab dem 31. Juli startet das Rahmenprogramm mit Metal Yoga, Lesungen und Musik auf den kleineren Bühnen. Ein Highlight des Rahmenprogramms ist der Auftritt der Blaskapelle der Feuerwehr Wacken (Wacken Firefighters) am Mittwoch 2. August, 12 Uhr, auf der Wackinger Stage.

Erst am 3. August öffnet traditionell das Infield mit den beiden Hauptbühnen „Faster“ und „Louder“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie viel Geld sollte ich zum W:O:A einpacken?

Seit 2022 kann auf dem Wacken Open Air nur ohne Bargeld bezahlt werden. Festivalbesucherinnen und Festivalbesucher müssen dazu die Chips an ihrem Festivalbändchen aufladen. Auch auf dem Gelände kann Guthaben über Geldkarte oder mit Bargeld aufgeladen werden. Da es dort allerdings zu Wartezeit kommen kann, lohnt es sich, vorab Geld aufzuladen. Den übrig gebliebenen Betrag soll man am Ende des Festivals, wieder auf sein Konto zurückbuchen können.

Gibt es einen Supermarkt auf dem Festivalgelände beim W:O:A?

Einkaufen können Besucherinnen und Besucher des Wacken-Festivals beim Farmers’ Market. Dort sollen neben einer Reihe an gekühlten Getränken auch Lebensmittel und allerlei andere nützliche Festivalutensilien verkauft werden. Außerdem sollen hier auch regionale Produkte angeboten werden.

Seit wann gibt es das Wacken Open Air?

Das Wacken Open Air gibt es seit 1990. Zum ersten Festival kamen 800 Besucherinnen und Besucher. 12 Mark Eintritt kostete das Ticket damals.

KN