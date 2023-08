﻿Wacken Open Air kämpft mit dem Regen: Auf dem Ersatz-Campingplatz siegt die Hoffnung

Während die Anreise zum Wacken Open Air am Dienstag weiter nur zögerlich vorankommt, zeigen sich Metal-Fans, die auf dem Ersatz-Campingplatz „Hungriger Wolf“ untergekommen sind, optimistisch. Manche stellen sich darauf ein, von dem Flugplatz bei Hohenlockstedt aus zu den Konzerten fahren zu müssen.

Hohenlockstedt/Wacken. See you in Wacken – Rain or Shine. Das Motto des Wacken Open Air (WOA) ist seinerzeit nicht zufällig ins Leben gerufen worden. Es will aber auch sagen: Wir sehen uns – komme, was wolle. In diesem Jahr jedoch fluten starke Regenfälle Campingplätze und Festivalgelände. Kann das gigantische Metal-Spektakel überhaupt über die Bühne gehen? Die Frage schwebt auch über dem provisorisch eingerichteten Campingplatz am „Hungriger Wolf“, einem Flugplatz bei Hohenlockstedt.