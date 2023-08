Wacken Open Air: Regen, Regen und nochmals Regen

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

es gibt kein Wacken Open Air wie jedes andere. War in den vergangenen beiden Jahren Hitze ein Problem, ist es in diesem Jahr Regen. Zu viel Regen. Die Anreise ist immer noch gestoppt, das Verkehrschaos besteht weiter, Traktoren ziehen rund um die Uhr WOA-Besucherfahrzeuge auf die durchnässten Camping-Flächen. Ein Festival-Feeling der besonderen Art.

Die Veranstalter stehen nach eigenen Angaben mit den Behörden im Austausch, um den Gästen aus der ganzen Welt eine sichere Anreise zu ermöglichen. Meine Kollegin Kerstin Tietgen ist für Sie als Reporterin vor Ort, um in den kommenden Tagen die verschiedensten Aspekte des größten Metal-Festivals zu thematisieren. Heute versorgen wir Sie allerdings erst einmal mit Informationen zu den aktuellen Anreise-Problemen.

Nicht nur auf dem Wacken Open Air wird gecampt - auch in anderen Regionen in Schleswig-Holstein trotzen Urlauber dem Regen auf Campingplätzen. Doch anders als in den Vorjahren sind in diesem Jahr noch Stellplätze frei. Eine Trendwende. Bei den trüben Wetteraussichten ziehen wohl mehrere Reisende den sonnigen Süden dem nassen Norden vor.

Nun aber genug von Zelten, Camping und Regen. Im Sophienhof Kiel wird in dieser Woche ein neues Geschäft eröffnet. Media Markt zieht in die ehemalige Medimax-Fläche - mit den Mitarbeitern des ehemaligen Saturn-Markts im Nordlicht. Wann es losgeht und welche Angebote es zum Start gibt, erfahren Sie hier:

Metal-Fan Lukas Litwin aus Bochum ist mit seinem E-Mountainbike auf dem Festivalgelände unterwegs. © Quelle: Christian Charisius/dpa

Zweieinhalb Tage hat ein Bochumer nach eigenen Angaben mit dem Rad zum Wacken Open Air gebraucht. „Ich bin die 420 Kilometer mit dem Gelände-Rennrad gefahren“, sagte Lukas Litwin. In Wacken campt er mittlerweile zum zwölften Mal gemeinsam mit seinem 64 Jahre alten Vater - er im Zelt, der Vater im Wohnwagen. Aus dem Wetter wolle er das beste machen. Weil es in den vergangenen Tagen viel geregnet hat, sind viele Wege auf dem Gelände mit tiefem Schlamm bedeckt.

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews. Jetzt Probeabo starten

