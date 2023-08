Dem Regen erlegen: Wacken lädt Zehntausende Festival-Besucher aus

Wacken. Schlamm gehört dazu – aber jetzt ist das Heavy-Metal-Festival in Wacken dem Regen erlegen: Wegen des anhaltend schlechten Wetters stoppten die Veranstalter am Dienstag final die Anreise mit Fahrzeugen. Eine so drastische Entscheidung musste seit der Premiere des Events vor 33 Jahren noch nie getroffen werden. Zu dem Festival, das von 2. bis 5. August mehr als 200 Konzerte bietet, darf bis zum Schluss niemand mehr anreisen, da die Flächen keine weiteren Besucher mit Fahrzeugen aufnehmen können.

Am Montag hatten die Veranstalter die Anreisenden zunächst aufgefordert, vorübergehend woanders zu halten, da die Campingplätze nicht befahrbar seien. Am Dienstagabend verhängten sie dann einen kompletten Anreisestopp für Festival-Besucher mit Fahrzeugen bis Festivalende. „Wir sind sehr traurig, diese schwere Entscheidung treffen zu müssen“, hieß es. Der heftige Regen der vergangenen 24 Stunden habe den Zustand von Flächen und Wegen derart verschlechtert, dass keine Fahrzeuge mehr auf das Gelände gelassen werden könnten.

Wer trotzdem zum Wacken Open Air anreist, darf plötzlich doch aufs Gelände

Unter den Metal-Fans, die teils sogar aus dem Ausland anreisen, rief die zögerliche Informationspolitik der Festivalmacher heftige Kritik hervor. Vor allem das späte Update, dass die Anreise komplett gestoppt wird, ärgerte insbesondere diejenigen, die brav die Entscheidung der Veranstalter abgewartet hatten. Wer sich hingegen der Bitte, abzuwarten, widersetzt und seine Anreise einfach fortgesetzt hatte, wurde trotz des Stopps aufs Gelände gelassen. „Das Festival geht weiter, aber wir sollen nicht kommen? Was zur Hölle, Wacken?“, schimpfte eine Userin auf Instagram.

Die Veranstalter gaben zunächst nicht bekannt, wie viele der 85 000 erwarteten Besucher bereits vor Ort sind. Schätzungen von bereits angereisten Metal-Fans zufolge können es aber maximal 30 000 Menschen sein. Ob diejenigen, die nun nicht mehr anreisen dürfen, ihre knapp 300 Euro teuren Tickets und mögliche weitere Kosten erstattet bekommen, soll zeitnah mitgeteilt werden.

Wer nicht beim Wacken Open Air dabei sein darf, hat Anspruch auf Erstattung

Laut Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein (VZSH) haben die Enttäuschten gute Aussichten auf Erstattung. „Findet das Festival nicht vollständig statt, muss auch nicht voll gezahlt werden. Das gilt grundsätzlich auch bei Unwetter“, sagt VZSH-Rechtsexpertin Kerstin Heidt. Allerdings könnten Besucher in so einem Fall in der Regel nur die Ticketkosten zurückverlangen, weitere Schadensersatzansprüche könnten kaum geltend gemacht werden.

Auf den Zufahrtsstraßen, besonders von der Autobahn 23, hatten sich am Dienstag nach Angaben der Polizei lange Staus gebildet. Die Flächen des Festivals hätten wegen der „anhaltend schwierigen Wetterlage mit Regenmengen von rund 40 Litern pro Quadratmeter in den letzten 24 Stunden“ nicht schnell genug belegt werden können, hatten die Veranstalter am Mittag mitgeteilt.

Diejenigen, die es noch aufs Gelände geschafft haben, standen teilweise 24 Stunden und länger in der Warteschlange. „Bei uns waren es 26 Stunden“, sagt Henry Zicher aus Braunschweig. Die Zufahrt zum Campingplatz habe ewig gedauert, weil bei jedem einzelnen Fahrzeug getestet werden musste, ob es eigenständig über die schlammige Wiese fahren kann.

