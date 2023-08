﻿Thomas Jensen, wurde über eine Absage des Wacken Open Airs nachgedacht?

Wacken. Viel Zeit hat Thomas Jensen, Mitbegründer und Veranstalter des Wacken Open Airs, nicht für uns. Zwischen Krisenmanagement als Folge des Dauerregens und Organisationsdruck durch das nun beginnende Festivalgeschehen muss Jensen am Mittwoch mit einigen Stunden Verspätung das Gelände vor den Hauptbühnen freigeben, ohne den Sicherheitsaspekt aus den Augen zu verlieren. Nur spontan kann er den Kieler Nachrichten ein Interview einräumen – bis die nächste Verpflichtung ruft.

Thomas, wie gut hast du letzte Nacht geschlafen?

Thomas Jensen: Kurz und unruhig. Es ist einfach so. Das ist der Situation geschuldet. Und ja, es zerreißt uns natürlich das Herz, dass wir nicht alle Metalheads hier auf den Acker kriegen. Und das belastet eben einfach.

WOA-Fans wegschicken? „Das Schlimmste im Moment“

Man sagt ja, hinterher ist man immer schlauer. Im Rückblick auf das Regenchaos vor dem Festivalstart: Würdest du etwas anders machen?

So was machen wir nicht. Wir gucken nach vorne. Wir werden hinterher analysieren: Hätten wir was anders machen können? Es wird bestimmt Sachen geben. Aber jetzt? Jetzt müssen wir nach vorne schauen, und das machen, was wir immer gemacht haben. Wir wollen eine Metalparty. Es sind so viele Leute so dankbar. Wir müssen uns nochmal bedanken bei allen Fans, die wir dann leider wegschicken mussten.

Das ist eigentlich das Schlimmste im Moment. Wir sind ja wie eine Familie. Auch wenn sich jetzt viele freuen. Eigentlich sind die Helden die, die nicht gekommen sind. Die ermöglichen praktisch allen anderen, dass noch was geht. Das kann man nicht hoch genug hängen. Und ich verstehe natürlich, dass Leute sauer sind. Aber ja, so hart das ist: Wir mussten jetzt einfach Entscheidungen treffen. Und hoffen wir, dass wir noch ein gutes Festival irgendwie hingestellt bekommen.

Am Mittwoch hat das Wacken Open Air ein bisschen später begonnen als geplant. Woran hat es gelegen?

Die oberste Prämisse ist – bei aller Hektik um Zeitpläne oder um Bands – die Sicherheit der Fans, dann der Crew, dann der Künstler und auch natürlich der ganzen Bevölkerung, die hier um Wacken herum wohnt und uns ja mega unterstützt hat. Also, das ist eigentlich ja das, was uns auch immer motiviert hat.

Wir haben jetzt Probleme gehabt, und dann sind uns so viele Leute zur Seite gesprungen – einfach unvorstellbar. Leute haben ihre Vorgärten, Bauern ihre Scheunen angeboten, Privatleute haben Kaffee gekocht für die Leute im Stau oder Brötchen geschmiert. Unglaublich.

Dass das Hamburger Volksparkstadion uns da unterstützt, ist nicht selbstverständlich, das muss man einfach sagen. Es ist schon abseits aller Ellbogenmentalität so unter Veranstaltern. Die wissen, wie wir uns fühlen, und haben sofort ohne Zögern die Parkplätze da zur Verfügung gestellt. Wir sind erst mal happy, dass jetzt Bands spielen. Darum geht es ja hier.

Es konnten nicht alle spielen. Gab es große Enttäuschung hinter der Bühne?

Ja, total. Am schlimmsten ist, dass ein paar Metal-Battle-Bands ausgefallen sind. Das ist unser internationaler Nachwuchs. Wir haben einige Bands, die ausgefallen sind, jetzt schon eingeladen für nächstes Jahr. Wir werden alles versuchen, dass die auch die gebührende Aufmerksamkeit kriegen und auch den Push für ihre Karriere, den sie einfach verdient haben. Aber ja, wir müssen beim Programm von Stunde zu Stunde gucken.

Auch eine Absage des Wacken Open Airs wurde in Erwägung gezogen

Wie war es in den letzten Tagen wirklich? Das Wacken Open Air droht, ins Wasser zu fallen, wurde geschrieben. Stimmt das?

Man braucht ja nur zu gucken. An einigen Stellen ist es ja ins Wasser gefallen, aber mit Hilfe der fantastischen Crew, mit Hilfe der Behörden, mit Hilfe unserer ganzen ehrenamtlichen Feuerwehr und dem Sanitätsdienst haben wir es hingekriegt, dass die Tür aufgeht. Und wir haben es hingekriegt, dass Bands spielen. Also das werte ich als Riesenerfolg.

Gab es den Moment, wo ihr wirklich gesagt habt: Wir müssen absagen?

Es wird immer alles erwogen. Also man muss in diesen Gremien auch alles auf den Tisch bringen und offen über alle Optionen reden. Es wäre jetzt gelogen zu sagen, dass nicht alle Optionen in Erwägung gezogen wurden. Aber das Credo ist: Alle wollen diese Party. Wir ziehen gemeinsam an einem Strang. Also wir ziehen durch. Das ist das, was wir immer gemacht haben.

Ist das Festival jetzt sicher?

Ich denke, ja. Wir sind permanent unterwegs, und wir gucken, wo wir nachbessern müssen, reagieren auf jeden Hinweis. Die Behörden sind auch unterwegs.

Und die Behörden zeigen sich auch alle zufrieden, da hat keiner Bauchschmerzen?

Nein.

Ticket-Erstattung beim WOA: Jensen bringt Vorkaufsrecht ins Spiel

Gibt es schon einen Plan für die Leute, die trotz Eintrittskarte das Festival nicht besuchen durften? Gibt es Geld oder Karten für 2024?

Es ist klar: Wer nicht kommen konnte, kriegt er erst mal die Kohle zurück und dann wahrscheinlich ein Vorkaufsrecht. Viele haben uns angeschrieben, die wollen gerne tauschen. Das ist aber ein Prozedere, wie das dann technisch geht. Wir nehmen jeden Vorschlag auf.

Werden die Menschen, die auf dem Ausweich-Campingplatz auf dem Flugplatz „Hungriger Wolf“ untergebracht worden sind, mit Bussen gefahren?

Das sind wir noch am abarbeiten. Die haben ja teilweise Bänder. Wir müssen mal gucken.





An dieser Stelle muss das Interview schon beendet werden: Thomas Jensen muss die „Growling Creatures“, ein Metal-Projekt, das auf bedrohte Tierarten aufmerksam machen soll, ankündigen.

KN