﻿Wacken: Ratzeburger schafft es trotz Anreise-Stopp noch aufs Festivalgelände

Wacken. Die Strapazen haben sich gelohnt: Nach langem Bangen, mehreren Stunden im Stau und einer Beinah-Übernachtung auf einem Parkplatz in Wasbek haben es Tobias Frohnert aus Ratzeburg und seine Freunde endlich geschafft. Noch am Dienstagabend sind sie auf das Gelände des Wacken Open Air gekommen – als eine der allerletzten überhaupt.

Die Veranstalter des Metal-Festivals hatten am Dienstag einen Anreise-Stopp verhängt. Der Grund: Der anhaltende Regen hatte den Boden in eine Schlammfläche verwandelt. Tagsüber hatten Trecker noch einige Fahrzeuge auf das Gelände geschleppt, am späten Nachmittag war dann endgültig Schluss.

Letzte Chance: „Wir haben es tatsächlich geschafft“

Tobias Frohnert und seine Crew, die zu diesem Zeitpunkt ein Lager in Wasbek aufgeschlagen hatten und dort über Nacht abwarten wollten, nutzen die letzte Chance und fuhren Richtung Wacken. „Wir sind so nah dran, dass wir es jetzt noch versuchen“, sagte Frohnert gegen 18 Uhr. Mehr als drei Stunden später kam dann die Erlösung: Die Gruppe, bestehend aus einem Konvoi mit elf Fahrzeugen, inklusive Wohnwagen, konnte das Gelände passieren.

„Wir haben es tatsächlich geschafft“, sagt Tobias Frohnert überglücklich. Ganz besonders freut er sich für seine 66-Jährige Mutter Birgit Frohnert, die in diesem Jahr zum ersten Mal dabei ist und das Festival nun doch noch erleben kann. Die beiden verbinden mit diesem Besuch eine besondere Geschichte. Vater und Ehemann Jürgen Frohnert, der ebenfalls ein leidenschaftlicher Wacken-Gänger war, starb mit 63 vor zwei Jahren. Birgit Frohnert möchte nun selbst erleben, was ihren Mann so an diesem Event begeistert hat.

Wacken 2023 Tobias Frohnert aus Ratzeburg schafft es mit seinen Freunden trotz Anreise-Stopp aufs Festivalgelände. © Quelle: Tobias Frohnert

„Fast niemand kam ohne Hilfe aufs Gelände“

Als die Frohnerts und ihre Freunde am Dienstagabend auf dem Gelände ankamen, brach bereits die Nacht herein. „Wir haben nicht mehr viel gesehen, da es nach dem Aufbau unseres Camps schon dunkel wurde“, schildert Tobias Frohnert. „Wir waren dann nur noch zur Ausgabe der Festivalbändchen.“

Die Wiese, auf der die Gruppe ihr Camp eingerichtet hat, sei am Abend sogar noch befahrbar gewesen sein. „Wir konnten alle aus eigener Kraft unseren Stellplatz erreichen. Das änderte sich aber im Laufe der Nacht.“ Ruhig war es bis zum Morgen nicht. Traktoren und andere Fahrzeuge sind laut Frohnert die ganze Zeit umhergefahren. „Nach uns kam fast niemand mehr ohne Hilfe aufs Gelände.“

Schlamm bis zu den Waden, aber ein fröhliches Grinsen im Gesicht: Tobias Frohnert aus Ratzeburg hat es trotz Anreise-Stopp aufs Wacken-Gelände geschafft. © Quelle: privat

„Schlamm bis zu den Waden“

Die Veranstalter haben inzwischen einen kompletten Anreise-Stopp verhängt. Wer es bis jetzt noch nicht geschafft hat, hat keine Chance mehr und muss umkehren. Vor Ort wird es mit dem Matsch dennoch immer schlimmer. Das Vorankommen auf der Fläche ist mühsam. „Der Schlamm reicht teilweise bis zu den Waden“, beschreibt Tobias Frohnert. Einige seien schon sogar zu Fuß im Schlamm stecken geblieben und von anderen rausgezogen worden. „Ohne Gummistiefel geht da gar nichts.“

Gute Stimmung in Wacken

Trotz allem ist die Stimmung auf dem Festivalgelände gut. Die Menschen freuen sich, dass sie es gerade noch geschafft haben. Noch unklar ist, ob die Tickets, die jetzt nicht eingelöst werden können, erstattet werden. Die Veranstalter kündigen an, Fans auf dem Laufenden zu halten. Am Mittwochnachmittag wurden die Bühnen geöffnet.

Am Mittwochnachmittag wurden die Bühnen geöffnet. © Quelle: Frohnert

Wie geht es weiter? Das erfahren Sie in unserem Liveticker zum Wacken Open Air.