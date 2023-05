Wärmewende in Schleswig-Holsteins: Ergebnisse des Spitzengesprächs der Landesregierung live

Hilfsfrist von zwölf Minuten wird gerissen

Der Rettungsdienst in Schleswig-Holstein soll innerhalb von zwölf Minuten am Einsatzort sein. Die Kreise sollen das in mindestens 90 Prozent der Fälle gewährleisten. Doch Zahlen zur sogenannten Hilfsfrist zeigen: Das klappt in vielen Regionen Schleswig-Holsteins nicht.