FAQ

Ein Sprungmesser ein Teleskopschlagstock, ein Brecheisen, ein Einhandmesser, Nagelscheren, Schreckschusspistolen und Pfefferspray: Die Bundespolizei hatte im April am Hamburger Hauptbahnhof eine temporäre Waffenverbotszone verhängt. Bei Kontrollen wurden unerlaubte Waffen eingezogen.

Schleswig-Holstein will Waffen aus Zügen und Bahnhöfen verbannen. Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) will sich kommende Woche bei ihren Kollegen für ein bundesweites Verbot einsetzen. Was das konkret bedeuten würde? Hier die wichtigsten Antworten.

