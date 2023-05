﻿Warum es zur Kommunalwahl Schleswig-Holstein keinen Wahl-O-Mat gibt

Kiel. Für viele Menschen ist er eine Entscheidungshilfe bei der Wahl: Der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) erfreut sich bei Landes- und Bundestagswahlen sowie bei Europawahlen hoher Beliebtheit. Doch zur Kommunalwahl in Schleswig-Holstein gibt es kein Tool, das die Positionen der einzelnen Parteien vergleicht. Warum ist das so?

Wahl-O-Mat zur Kommunalwahl Schleswig-Holstein zu aufwendig

„Für Kommunalwahlen kann die bpb mit Blick auf die notwendigen Ressourcen zur Erstellung eines solchen Angebots keinen Wahl-O-Mat bereitstellen“, heißt es von der Bundeszentrale für politische Bildung. Der Wahl-O-Mat sei ein aufwendig erstelltes Angebot, für dessen Erstellung und Qualitätssicherung in einem mehrmonatigen Prozess zum Beispiel junge Menschen aus dem jeweiligen Land, aber auch Expertinnen und Experten unterschiedlicher Profession eingebunden werden.

Als Teil der Ressourcenfrage sei auch die fehlende Nähe zur politischen Ebene, auf die sich diese Wahl bezieht, ein Hindernis in der Erstellung kommunaler Tools. Als Bundesinstitution könne man ein solches Angebot nicht flächendeckend unterbreiten. „Umso erfreulicher ist es, dass sich immer wieder auch zu Kommunalwahlen Anbieter finden, die aus eigener Kraft ein solches Angebot für ihre Region oder Stadt machen.“

Wahl-O-Mat zur Kommunalwahl in Kiel wird 2023 nicht angeboten

Alternativen zum Wahl-O-Mat gab es in der Vergangenheit vereinzelt auch in Schleswig-Holstein. In Kiel kam zur Kommunalwahl 2018 der sogenannte Lokal-O-Mat zum Einsatz, in dem die kommunalen Parteien zu 30 Thesen Stellung nehmen konnten. Unterstützt wurde das Projekt von der Stadt Kiel.

Das Angebot der Gesellschaft für Information und demokratische Beteiligung wurde in diesem Jahr allerdings nicht erneuert, weswegen es zur Kommunalwahl in Schleswig-Holstein dieses Jahr keine Form eines Wahl-O-Mat gibt.