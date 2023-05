Wahl-Spezial: Zahlen, Daten und Fakten zur Kommunalwahl 2023 Schleswig-Holstein

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

das war gestern ein heißer Abend für die Kommunalpolitik. Bis spät in die Nacht haben unsere Reporterinnen und Reporter Wahlergebnisse zusammengetragen, erste Reaktionen eingesammelt, Informationen bewertet und kommentiert.

Auch heute summen der Newsroom und die Redaktionsräume vor Aktivität. Denn auf dem politischen Jahrmarkt drehen sich die Karussells. Die CDU fühlt sich als Sieger - obwohl ausgerechnet Eckernförde, die Heimatstadt von Ministerpräsident und Parteichef Daniel Günther, an die Sozialdemokraten ging. Trotz dieses Punktsieges: Die SPD schlittert immer weiter in die Krise - will aber (noch nicht) über Personalien sprechen. Derweil träumt so mancher Grüner bereits davon, in der ehemals roten Hochburg Kiel bald einen eigenen Oberbürgermeisterkandidaten aufzustellen.

Besonders erfolgreich bei der Kommunalwahl waren übrigens auch die örtlichen Wählergemeinschaften. In mancher Gemeinde holten sie sogar die absolute Mehrheit.

All dies und noch viel mehr direkt aus Ihrer Region haben wir für Sie hier im Detail aufbereitet:

Kommunalwahl Kiel

Kommunalwahl Neumünster 2023

Kommunalwahl Kreis Rendsburg-Eckernförde 2023

Kommunalwahl Kreis Plön 2023

Kommunalwahl Kreis Segeberg 2023

Bild des Tages

© Quelle: Matthias Hermann

Flugzeugabsturz bei Hohn: Nach ersten Informationen der Kieler Nachrichten ist eine Maschine des Unternehmens GFD über dem Flugplatz Hohn abgestürzt. Zwei Piloten sind bei dem Flugunfall gestorben. Von Weitem ist eine dunkle Rauchwolke über dem Fliegerhorst zu sehen.

Weitere Themen des Tages

Service

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihre

Inga Catharina Thomas, Leiterin Newsroom

Schön, dass Sie uns lesen!

