﻿Wahlkrimi: So endete Heide Simonis’ Ära als Ministerpräsidentin in SH

Kiel. Das Wahl-Chaos um den neuen Berliner Bürgermeister weckt in Schleswig-Holstein Erinnerungen. Trotz eigener Mehrheit brauchte Kai Wegner (CDU) am Mittwoch in Berlin drei Wahlgänge. Auch Heide Simonis (SPD) versagte 2005 mindestens ein Abweichler die Gefolgschaft – und beendete die politische Karriere der ersten deutschen Ministerpräsidentin. Aber wie war das damals eigentlich? Ein Blick ins Archiv.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es ist der 17. März 2005, und eigentlich sollen der Kanzler und sein Job-Gipfel die Schlagzeilen bestimmen. Doch an diesem Tag wird Deutschland nach Kiel blicken. Es ist genau 13.57 Uhr, als Landtagspräsident Martin Kayenburg die Sitzung des Landtags wieder eröffnet und ein Ergebnis vorliest, das noch vielen in den Ohren klingt: „Für den Abgeordneten Carstensen haben gestimmt 34. Für die Abgeordnete Simonis haben gestimmt 34. Enthaltung eine.“

Heide Simonis’ Ära endete mit einer fehlenden Stimme

Es ist der Moment, in dem für die Sozialdemokraten die Welt aus den Fugen gerät. Ganz langsam zunächst, weil einige Genossen gar nicht glauben können, was sie da hören, und andere es einfach noch nicht wahrhaben wollen. Nur einer – oder doch eine? – weiß jetzt schon ganz genau, was da läuft. Zwei quälende Wahlgänge folgen. Doch das Ergebnis bleibt dasselbe: Die Ära der ersten und einzigen Ministerpräsidentin endet, weil ihr eine Stimme aus den eigenen Reihen fehlt. Für Heide Simonis eine Demütigung ohne Beispiel und ohne Vorwarnung. Für die SPD ein Fiasko. Für die Politik ein Erdbeben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wie ein Stück im Dunkeln“ sei die Erinnerung an diesen Tag, sagt Simonis später. Sie wisse aber noch, „dass ich mich danach gefühlt habe, als hätte mir jemand mit einem schweren Vorschlaghammer auf den Kopf gehauen“. Die Beschreibung ist wohl zutreffend. Nie zuvor hatte die Partei ihre „Heide“ derart vergöttert wie in diesem Wahlkampf. Und nie war alles so knapp gewesen wie an jenem Wahlabend.

Rückblende: 20. Februar 2005, Landeshaus, CDU-Fraktionssaal. Hier feiert Peter Harry Carstensen um 18.40 Uhr seinen Sieg. Trotz aller Pleiten und Pannen hat der Nordfriese der Union einen hauchdünnen Vorsprung vor der SPD verschafft. „Wir haben den Auftrag, eine Regierung zu bilden“, ruft er entschlossen. Gegen Mitternacht ist aber plötzlich klar: Zum Regieren mit der FDP reicht es nicht. Stattdessen können SPD und Grüne eine Neuauflage wagen – aber nicht ohne den Südschleswigschen Wählerverband.

Der Gegenwind ist hart. Der Ruf nach einer großen Koalition wird in den folgenden Wochen immer lauter. Auch der Druck auf den kleinen SSW wächst. Die Abgeordnete Anke Spoorendonk erhält eine Morddrohung. Das politische Geschäft zeigt seine hässlichen Seiten. Dennoch: Damit, dass bei der Wahl der Ministerpräsidentin noch etwas schief gehen könnte, rechnet kaum jemand. Später ist man schlauer.

Carstensen wird mit einer großen Koalition Ministerpräsident

Beinahe ebenso unglaublich ist das, was nach der Abwahl der ersten Ministerpräsidentin in der Bundesrepublik passiert. CDU und SPD, jahrelang erbitterte Gegner, schmieden innerhalb kürzester Zeit eine große Koalition, die nur ein halbes Jahr später als Vorbild für Berlin gerühmt wird. Carstensen, im Wahlkampf noch verspottet, wird Ministerpräsident und führt mit einigem Geschick ein Kabinett, das sich auf ein ganzes Bündel von Reformen verständigt hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Bleibt eine Frage: Wer ist denn nun der fragliche Abgeordnete, der seine Politik im Geheimen betrieb? Die SPD-Fraktion hat im Trubel der Regierungsbildung die Suche eingestellt. Und die Betroffene selbst? Ja, sie glaubt für sich zu wissen, wer es ist, sagt Simonis später. Doch da sie nichts beweisen kann, nennt sie auch keinen Namen. Die Antwort ist bis heute offen.