﻿Wann ist eine Covid-Erkrankung in der Schwangerschaft am gefährlichsten?

Wie wirkt sich eine Covid-Erkrankung auf die Schwangerschaft aus, und zu welchem Zeitpunkt ist das Risiko für Schwangere am größten? Diese Fragen beantworten Forscher und Forscherinnen aus den Universitätskliniken in Kiel und Dresden. Sie haben in über zwei Jahren Pandemie Daten von 7000 Schwangeren aus bundesweit 130 Kliniken ausgewertet.

Kiel/Dresden. Auch im dritten Pandemie-Jahr sind noch Fragen zum Coronavirus ungeklärt. Viele Schwangere fragen sich, wie gefährlich eine Corona-Infektion für sie und ihr ungeborenes Kind ist. Das am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) geführte Cronos-Register gibt nach und nach Antworten. Die neueste Erkenntnis: "Das Risiko für eine schwere Covid-19-Infektion steigt im Verlauf der Schwangerschaft an, ist in der 30. Schwangerschaftswoche am höchsten und nimmt dann wieder ab" erklärt Prof. Mario Rüdiger vom Dresdner Universitätsklinikum.

Rüdiger ist Neugeborenenmediziner und Gründungsdirektor des Zentrums für feto-neonatale Gesundheit an der Uniklinik. Zusammen mit seinem Kieler Kollegen Prof. Ulrich Pecks, Leiter der Geburtshilflichen Abteilung am UKSH, koordiniert er das Cronos-Register. Darin werden die Daten aus mehr als 130 deutschen Kliniken gebündelt. Bisher haben Wissenschaftler die Daten von mehr als 7000 Frauen gesammelt und ausgewertet.

„Wenige Wochen vor der Geburt ist es eine Corona-Infektion nicht mehr so gefährlich.“

Die neuen Erkenntnisse seien besonders wichtig für viele Schwangere, berichtet Rüdiger. „Denn Frauen, die nahe am Entbindungstermin sind, wollen häufig wissen, ob es noch sehr gefährlich werden kann für ihr Kind.“ Und hier können die Gynäkologen ab sofort entwarnen: „Wir haben jetzt genug Daten, um generell sagen zu können: Wenige Wochen vor der Geburt ist es nicht mehr so gefährlich.“

Erkrankt eine Schwangere schwer an Corona und werde intensivmedizinisch behandelt, erklärt der Mediziner, könne das tatsächlich Konsequenzen für das Ungeborene haben: „Wir hatten Fälle, da musste das Kind raus, weil wir nicht wussten, ob die Frau überlebt, und ob das Kind zu retten ist.“ Vereinzelt habe es Todesfälle gegeben. „Aber das sind Einzelschicksale, das geht in den großen Zahlen unter“, räumt Rüdiger ein: „Solche Fälle gibt es auch bei anderen Infektionen, etwa bei Influenza.“

Neben der Schwangerschaftswoche sei der Impfstatus ein Risikofaktor: „Es hat sich gezeigt, dass bei geimpften schwangeren Frauen die Erkrankung meist mit milden oder keinen Symptomen verläuft“, sagte Pecks. „Auch lassen sich in der aktuellen Omikron-Phase weniger stationäre Aufnahmen wegen Covid-19 unter geimpften Schwangeren darstellen.“

„Frauen im reproduktiven Alter sollten sich impfen lassen“

„Die neuen Daten unterstreichen: Impfen ist sicher und sinnvoll“, fasst Rüdiger zusammen. „Die Ergebnisse zeigen, dass, bei aller Unsicherheit in Bezug auf neue Virusvarianten und mögliche Covid-19-Wellen im kommenden Herbst, insbesondere Frauen im reproduktiven Alter von dem Impfangebot Gebrauch machen sollten.“

Die Wissenschaftler entnehmen ihren Daten zwar auch eine erhöhte Frühgeborenenrate. Rüdiger: „Sie ist etwas höher bei Frauen, die Covid haben.“ Aber die Zahlen seien nicht besonders dramatisch und auch nicht sehr aussagekräftig, weil schon vor Corona die Frühgeborenenraten von Jahr zu Jahr variierten.

Unklar bleibe auch die Frage, wie unterschiedlich sich die einzelnen Virusvarianten auf Schwangere auswirken: „Ehrlicherweise können wir das nicht beurteilen, wir haben nicht analysiert, mit welchem Virus die Frauen infiziert waren.“