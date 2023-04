Warnstreik am Flughafen Hamburg: Das müssen Passagiere wissen

Ausgerechnet zum Ende der Osterferien in Schleswig-Holstein droht am Hamburger Flughafen in den kommenden Tagen Chaos: Wegen eines Streiks von Verdi fallen am Donnerstag und Freitag alle geplanten Abflüge aus. Das rät der Airport den betroffenen Passagieren – und das empfehlen Fluggesellschaften.

Abflüge gestrichen: Am Donnerstag und Freitag, 20. und 21. April, sind rund 80 000 Reisende am Hamburger Flughafen vom Verdi-Warnstreik betroffen.

Kiel. Flugreisende im Norden müssen sich zum Ende der Osterferien in Schleswig-Holstein am Donnerstag, 20. April, und Freitag, 21. April, auf massive Probleme am Hamburg Airport einstellen: Die Gewerkschaft Verdi ruft zu einem 48-Stunden-Warnstreik auf. Die Zentrale Sicherheitskontrolle am Hamburger Flughafen ist an beiden Tagen geschlossen. Wie der Airport mitteilt, werden deshalb am Donnerstag und Freitag keine Abflüge mit Passagieren möglich sein. Auswirkungen dürfte der Warnstreik auch in den Tagen danach haben. Das müssen Betroffene jetzt wissen.

Welche Bereiche werden am Hamburg Airport bestreikt?

Zum Warnstreik aufgerufen sind die Beschäftigten der Bereiche Luftsicherheit, Fluggastkontrolle, Personal- und Warenkontrolle und im Service. Der Warnstreik beginnt Mittwoch (22 Uhr) und endet Freitag (23 Uhr, Betriebsschluss). Das Personal an den Passagierkontrollstellen, die sogenannten Luftsicherheitsassistenten, besteht aus Angestellten eines privaten Sicherheitsdienstleisters, die im Auftrag der Bundespolizei die Kontrolle der Flugpassagiere übernehmen. Die Beschäftigten der Hamburg Airport Gruppe wurden diesmal nicht zum Streik aufgerufen.

Wie viele Abflüge sind vom Warnstreik am Hamburger Flughafen betroffen?

Am Hamburg Airport waren nach Auskunft des Flughafens für Donnerstag, 20. April 2023, ursprünglich rund 305 Flüge (152 Abflüge und 153 Ankünfte) mit rund 38 000 Passagieren geplant. Für Freitag, 21. April 2023, waren rund 313 Flüge (156 Abflüge und 157 Ankünfte) mit rund 39 000 Passagieren geplant. Die Abflüge am Donnerstag und Freitag können demnach wegen des Warnstreiks nicht durchgeführt werden. Fast 80 000 Passagiere seien insgesamt betroffen.

Können Flugzeuge am Airport Hamburg landen?

Ankünfte werden am Donnerstag, 20. April, und Freitag, 21. April, laut Flughafen Hamburg weiterhin möglich sein. Dennoch kann es auch bei den Ankünften aufgrund des Warnstreiks von Verdi „ganztägig zu Flugstreichungen und deutlichen Verzögerungen kommen“, hieß es.

Welche Auswirkungen hat der Streik am Airport Hamburg am Wochenende?

Wegen der ausgefallenen Flüge rechnet der Airport Hamburg mit zahlreichen Umbuchungen auf Sonnabend, 22. April, und die nachfolgenden Tage. Ursprünglich hatten die Fluggesellschaften für Sonnabend 118 Starts und 114 Landungen am Hamburg Airport geplant. Die Flüge werden „stark ausgelastet“ sein, so der Flughafen.

An wen können sich Fluggäste in SH bei Fragen wenden?

Alle von gestrichenen Flügen betroffenen Reisenden ruft der Airport Hamburg bei Fragen zu Ausfällen und Umbuchungen dazu auf, ihre Fluggesellschaft oder Reiseveranstalter zu kontaktieren.  Die betroffenen Passagiere sollen demnach nicht zum Flughafen kommen.

Was raten Fluggesellschaften ihren Kunden?

Die Fluggesellschaft Eurowings teilt mit, dass betroffene Kunden informiert werden und bietet, soweit möglich, alternative Verbindungen sowie Umbuchungen an. Reisende sollten sich unabhängig vom Anbieter vor Reiseantritt über den Status ihres Fluges informieren.

Ryanair teilt mit, alle betroffenen Kunden würden per E-Mail, SMS und Push-Benachrichtigung informiert. Gäste mit einer über Tui gebuchten Pauschalreise können bei einer Frage zur Änderung des Hinfluges die Airport Helpline ab 24 Stunden vor Abflug unter 00800-55225544 kontaktieren. Informationen gibt es auch per SMS. Unter bestimmten Voraussetzungen können die Kunden ihre Buchung gebührenfrei umbuchen.

Was kann ein Fluggast in SH tun, wenn ein Flug annulliert wurde?

Auskünfte erteilen die jeweiligen Airlines. Eurowings beschreibt das Vorgehen so: Bei einem gestrichenen Flug wird automatisch nach einem Ersatzflug gesucht. Kunden könnten neben der kostenlosen Umbuchung einen Gutschein anfordern oder eine Rückerstattung beantragen.

Fährt der Kielius trotz Streik am Donnerstag und Freitag?

Nach Auskunft von Angelika Theidig, Sprecherin der Deutschen Bahn in Hamburg, soll der Warnstreik von Verdi keine Auswirkungen auf den Fahrplan des Kielius haben. Alle Verbindungen sollen daher am Donnerstag und Freitag planmäßig stattfinden, da auch Berufspendler die Bus-Verbindung zwischen Kiel, Neumünster und Flughafen nutzen, so die Sprecherin.