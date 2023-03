Am 21. März wollen Ärzte und Ärztinnen in Schleswig-Holstein in den Streik treten.

Marburger Bund beschließt Warnstreik an Kliniken in SH und Hamburg

Kiel. Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund will in der Tarifrunde der Mediziner in kommunalen Krankenhäusern mit bundesweiten Warnstreiks den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Die Landesverbände Hamburg und Schleswig-Holstein riefen am Freitag zur Teilnahme an einer ganztägigen Arbeitsniederlegung am 21. März auf.

In Schleswig-Holstein sind rund 2000 Ärztinnen und Ärzte zum Warnstreik aufgerufen.

In Hamburg findet eine zentrale Kundgebung mit Demonstrationszug statt. Außer den Ärztinnen und Ärzten an kommunalen Kliniken sind auch Mediziner an privaten Krankenhäusern wie Helios und Asklepios zur Arbeitsniederlegung aufgerufen, weil auch sie aus Gewerkschaftssicht ein „völlig unzureichendes Angebot“ erhalten haben.

Streik an Kliniken in Schleswig-Holstein und Hamburg: Marburger Bund fordert mehr Geld für Mediziner

Der Marburger Bund fordert eine Anpassung der Gehälter in Höhe der kumulierten monatlichen Inflationsentwicklung seit der letzten Gehaltserhöhung im Oktober 2021 und eine zusätzliche lineare Entgelterhöhung um 2,5 Prozent.

„Die Arbeitgeber müssen begreifen, dass die Inflation nicht auf dem Rücken der Ärztinnen und Ärzte ausgetragen werden kann“, erklärte die Geschäftsführerin des Marburger Bundes Hamburg, Katharina von der Heyde. „Wenn wir auf dem Verhandlungsweg – nach zwei längeren Verhandlungsterminen – nicht weiterkommen, müssen wir eben mit einem Warnstreik Bewegung in die Verhandlungen bringen.“

Marburger Bund sieht Arbeitgeber in der Pflicht

Die Arbeitgeber müssten die Signale ernst nehmen und an einer Einigung im Tarifkonflikt arbeiten, verlangte der Vorsitzende des Marburger Bundes Schleswig-Holstein, Michael Wessendorf. Blockade und Verweigerung erzeugten Gegenwehr. „Wer jeden Tag seinen Beitrag dazu leistet, dass der Krankenhausbetrieb rund um die Uhr funktioniert, wer Nachtdienste und Überstunden leistet, um die Patientenversorgung auf hohem Niveau sicherzustellen, darf auch eine angemessene Gehaltserhöhung erwarten.“

Die Notfallversorgung am Streiktag werde sichergestellt, hieß es. Angaben darüber, welche Krankenhäuser in Schleswig-Holstein betroffen sind, gibt es noch nicht.