﻿So wirkte sich der Streik auf den ÖPNV und den Straßenverkehr aus

Der Mega-Streik in Schleswig-Holstein war deutlich zu spüren. Das befürchtete Verkehrschaos auf den Straßen im Land blieb aber aus.

Kein Zug verließ am Montag mit Passagieren den Hauptbahnhof Kiel.

Kiel. Um kurz vor 8 Uhr stand Thomas Janßen aus Molfsee im menschenleeren Hauptbahnhof in Kiel. Er wollte mit dem Zug nach Schleswig fahren – wie jede Woche. „Von dem Streik wusste ich, aber ich dachte, der Nahverkehr ist nicht betroffen“, sagte der 65-Jährige. Mit dem Bus kam er von Molfsee zum Bahnhof, da die Kieler Verkehrsgesellschaft nicht streikt. Am Bahnhof endete dann Janßens Reise. Er war am Montag aber nur einer der wenigen Fahrgäste, die vom Mega-Streik kalt erwischt wurden. Das Gros der Pendler hatte sich auf die Beeinträchtigungen eingestellt.

Die Gewerkschaft Verdi hatte gemeinsam mit der Bahngewerkschaft EVG vor den schwierigen Tarifverhandlungen am Montag den öffentlichen Verkehr in weiten Teilen Deutschlands lahmgelegt. Bestreikt wurden neben dem Bahnverkehr nahezu sämtliche Flughäfen sowie Wasserstraßen und Bundesautobahnen.

Andere ÖPNV-Unternehmen wie die Nordbahn oder Erixx beteiligten sich zwar nicht selbst am Streik, waren aber von dessen Auswirkungen voll betroffen, denn auch die Bahninfrastruktur wie Stellwerke wurden lahmgelegt.

Mehr Verkehr auf den Straßen durch den Warnstreik in SH

Die Folge: Deutlich mehr Autos waren auf den Straßen unterwegs. Vor allem auf den Einfallstraßen in Kiel wurde es im Berufsverkehr teilweise eng – vor allem auf der A215, B76 und B404. Auch die Holtenauer Hochbrücke wurde noch einmal mehr zum Engpass. Das große Verkehrschaos blieb aber aus. Damit liegt Schleswig-Holstein im Bundestrend. Der ADAC bewertet des Streiktag als „relativ normalen Montag“. Eine Sprecherin sieht als Grund dafür vor allem das Homeoffice.

Trotz Streik: Keine Probleme beim Schulbusverkehr

Auf den Schulbusverkehr hatte der Streik keine Auswirkungen, denn die Autokraft, die Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG), die Verkehrsbetriebe im Kreis Plön und die Busse der Stadtwerke Neumünster fuhren weiterhin. „Bei uns ist der Streik nicht spürbar, wir haben auch keine Zunahme an Fahrgästen, die sonst mit dem Bus fahren. Wir bedienen ja vorwiegend den Stadtverkehr“, erklärte KVG-Sprecherin Andrea Kobarg.

Auch die Fähren über den Nord-Ostsee-Kanal und in der Förde fuhren wie gehabt – einzige Ausnahme: die Fährstelle Hohenhörn. Für die Schifffahrt ging allerdings auf dem Kanal nichts: Bereits ab dem späten Sonntagabend wurde nicht mehr eingeschleust, alle Tore waren in Kiel geschlossen.

Flaute bei den Taxifahrern

Die Taxi-Fahrer, die vor dem Hauptbahnhof auf gestrandete Fahrgäste spekulierten, gingen leer aus. „Personen, die im Vorwege ein Taxi gebucht haben, um so den Streik zu umgehen, hatten wir nicht“, erklärte Thomas Krotz, Vorstand von Taxi Kiel.

Pendler Thomas Janßen nahm es gelassen, dass er am Montag nicht nach Schleswig fahren konnte. © Quelle: Gunda Meyer

Erzürnte Syltpendler: Für sie gab es keine Alternative

Der gestrandete Pendler Thomas Janßen nahm den Streik gelassen. „Ich fahre jetzt einfach wieder nach Hause“. So entspannt reagierten die Sylter Berufspendler allerdings nicht. Sie können nicht auf Rad oder Auto umsteigen. Achim Bonnichsen von der Pendlerinitiative erklärte, dass er es in seinen 35 Jahren als Pendler auf die Insel noch nie erlebt habe, dass wegen eines Streiks kein Zug gefahren ist. Es sei wie eine „Geiselnahme“ der Pendler. Betroffen seien ja auch Pflegekräfte, Polizisten, Ärzte und anderes Krankenhauspersonal. „Da hat man dieses Mal nicht drauf geachtet“. Die Syltfähren, die von Dänemark aus nach List fahren, sind wegen der längeren Anreisezeiten für viele Menschen, die zur Arbeit auf die Insel fahren, keine Alternative. Am Nachmittag reagierte die Deutsche Bahn und nahm den Sylt-Shuttle wieder auf.

Eine gute Aussicht für Zugfahrer gibt es: Ausgeschlossen hat die EVG weitere Arbeitsniederlegungen vor und während der Osterfeiertage.