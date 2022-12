﻿Warntag 2022: Um 11 Uhr schrillten viele Handys – aber nicht alle

Der schrille Ton dürfte am Donnerstag so manchen erschreckt haben: Zum bundesweit zweiten Warntag erschien erstmals auf vielen Handys und Tablets eine Warnmeldung über das System „Cell Broadcast“. Der Aktionstag lief offenbar besser als die Premiere 2020 – aber es klappte längst nicht alles.

Kiel. Der zweite bundesweite Warntag dürfte nach ersten Erkenntnissen besser verlaufen sein als die Premiere im September 2020. Das hat offenbar auch mit dem erstmals getesteten System „Cell Broadcast“ zu tun. Viele Menschen bekamen so um 11 Uhr per Satellit eine Warnmeldung auf ihre Handys, Tablets oder Smartwatches. Voraussetzung war, dass das Gerät in einer Funkzelle eingewählt und eingeschaltet ist. Doch nicht jeder wurde von dem neuen System erreicht.

Beim Sozialen Netzwerk Twitter gab es am Mittag mehrere Beiträge von Telekom-Kunden, die keine entsprechende Warnmeldung erhalten hatten. Allerdings war schon im Vorfeld klar, dass anbieterunabhängig nicht alle Geräte mit dem System kompatibel sind. Insbesondere ältere Geräte lassen sich nicht über "Cell Broadcast" ansteuern. Hindernisse können ebenfalls fehlende Updates oder falsche Einstellungen sein. In Deutschland können derzeit erst etwa die Hälfte aller Geräte mit "Cell Broadcast" erreicht werden.

Keine Entwarnung und Verzögerung bei Warn-Apps

Eigentlich sollte über das System auch um 11.45 Uhr eine Entwarnung ertönen. Doch diese erreichte viele Geräte nicht. Auch die Warn-Apps „Nina“ und „Katwarn“ meldeten sich bei Bürgerinnen und Bürgern teilweise erst mit Verspätung oder ließen die gewünschte Push-Nachricht vermissen.

Wie erfolgreich der Warntag wirklich war, wird sich erst in den kommenden Wochen zeigen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) hat noch bis zum 15. Dezember auf seiner Internetseite eine Umfrage zum Warntag laufen.

Dennoch gibt es von offizieller Seite bereits positive Reaktionen. BBK-Präsident Ralph Tiesler bezeichnet den Aktionstag nach vorläufigen Erkenntnissen als „Erfolg“. Für abschließende Ergebnisse sei es noch zu früh. Die Rückmeldungen werde man nun auswerten, um das System weiter optimieren zu können.

Laut Netzbetreiber Vodafone war der erste Test des neuen Katastrophen-Warnsystems „Cell Broadcast“ ebenfalls erfolgreich. Nach Angaben des Unternehmens werde man das Warnsystem nun weiter optimieren, um 2023 auch mehr ältere Endgeräte in das System zu integrieren.

„Cell Broadcast“: Für nächstes Jahr ist der Regelbetrieb geplant

Im kommenden Jahr soll "Cell Broadcast" in Deutschland vom Test- in den Regelbetrieb übergehen. Neben dem neuen Warnsystem und der Benachrichtigung per Warn-App nutzten teilnehmende Kommunen den Warntag am Donnerstag auch, um mit stationären und mobilen Sirenen zu warnen.

In der Landeshauptstadt Kiel war die Feuerwehr mit drei mobilen Sirenen im Stadtgebiet unterwegs. Die stationären Anlagen sind derzeit noch nicht in der Lage, den Katastrophenton erklingen zu lassen. Eine Umrüstung ist aber geplant.