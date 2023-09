﻿Warntag 2023: So lief der Stresstest in Schleswig-Holstein

Kiel. Sirenen heulten auf, Handys schrillten laut: Am Donnerstag lief der dritte bundesweite Warntag. Auch im Norden galt die Überprüfung der Warnsysteme als Stresstest. Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack bezeichnete den Verlauf am Donnerstag als „erfolgreich“. In Schleswig-Holstein habe der Warntag nach erster Einschätzung „insgesamt gut geklappt“. Wie im Vorjahr hätten Warn-Apps sowie Cell-Broadcast – die Warnung per Nachricht aufs Smartphone – funktioniert.

Sirenen, Lautsprecherwagen oder andere regionale Warnsysteme zu erproben, entschieden kommunale Behörden selbst. Die Stadt Kiel testete an der Holstenbrücke ihre mobilen Sirenen. Aus Sicht der Feuerwehr Kiel gab es beim Warntag 2023 keine Auffälligkeiten. „Unsere mobilen Sirenen haben funktioniert“, so ein Sprecher. Landesweit wurden 50 Anrufe besorgter Bürger in Leitstellen registriert.

Warntag 2023 in SH: Entwarnung „auf den meisten Warnkanälen“

Entwarnung sollte es um 11.45 Uhr geben. Laut zuständigem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe erfolgte zu der Uhrzeit „auf den meisten Warnkanälen“ eine Entwarnung. Bei Cell Broadcast werde an der Einführung der Entwarnung noch gearbeitet.

