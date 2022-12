﻿Bundesweiter Warntag am 8. Dezember: Das müssen Sie wissen

Kiel. Der zweite bundesweite Warntag am 8. Dezember ist ein Testlauf für Behörden und Bevölkerung. Ob Naturkatastrophe oder Terroranschlag: Wenn ein Ernstfall eintritt, sollen die Menschen möglichst schnell und auf unterschiedlichen Wegen informiert werden. Der erste Probelauf im September 2020 verlief holprig. Meldungen über Warn-Apps wurden verspätet angezeigt, Sirenen blieben zur Verwunderung vieler Menschen stumm. Letzteres wird sich auch in diesem Jahr nicht ändern. Was man zum kommenden Warntag wissen muss, lesen Sie hier.

Wie läuft der Warntag ab?

Am 8. Dezember um 11 Uhr startet der bundesweite Probelauf. Eine Warnmeldung wird über verschiedene Wege, die sogenannten Warnmittel, in Umlauf gebracht, um möglichst viele Menschen zu erreichen. Dazu gehören Radio, Fernsehen, Internetseiten, Warn-Apps wie „Nina“ (Notfall-Informations- und Nachrichten-App), Soziale Medien, digitale Anzeigetafeln oder Lautsprecherwagen. Die Teilnahme von Kommunen am Warntag ist freiwillig, nicht alle nehmen teil. Die Landeshauptstadt Kiel ist mit dabei.

Wie wird die Warnmeldung in Umlauf gebracht?

Bund und Länder nutzen ein sogenanntes Modulares Warnsystem (Mowas). Die Übertragung der Warnmeldung erfolgt über Satellit. Mit diesem System sind in Schleswig-Holstein alle Leitstellen ausgestattet. Vom Satelliten wird das Signal über einen zentralen Server an Leitstellen, Lagezentren, Medien, Warn-App-Betreiber oder Betreiber von Anzeigetafeln weitergeleitet. Diese sind verpflichtet, die Meldung zu veröffentlichen. Zudem können örtliche Behörden Sirenen oder Lautsprecherwagen als Warnmittel einsetzen.

Werden überall Sirenen zu hören sein?

Nein. "Ich erwarte am 8. Dezember für Schleswig-Holstein eine ähnliche Anzahl an ausgelösten Sirenen wie beim Warntag 2020", sagt Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU). Nicht alle Kommunen im Land nehmen am Warntag teil. In vielen Orten sind Sirenen abgebaut worden, weil man sie nicht mehr für notwendig hielt. In Kiel zum Beispiel sind die stationären Sirenen für die Feuerwehr nicht in der Lage, den Warnton für den Katastrophenfall erklingen zu lassen. Eine Umrüstung ist geplant. In der Landeshauptstadt wird die Feuerwehr am Warntag stattdessen vier Stationen (Bootshafen, Dreiecksplatz, Blücherplatz und Reventlouwiese) aufbauen und über mobile Sirenen zu hören sein.

Welcher Ton erklingt zur Probewarnung?

Wer um 11 Uhr Sirenen zu hören bekommt, soll eine Minute lang einen auf- und abschwellenden Heulton wahrnehmen. Als Entwarnung dient ein einminütiger, gleichbleibender Heulton.

Erstmals kommt das System „Cell Broadcast“ zum Einsatz. Was ist das?

"Cell Broadcast" ist eine Warnmeldung, die direkt auf das Handy geschickt wird. Man braucht dafür keine App. Das Gerät muss nur über eine Funkzelle mit dem Mobilfunknetz verbunden sein. Es gibt dennoch Voraussetzungen für den Empfang der Warnmeldung: Das Gerät muss eingeschaltet sein und darf sich nicht im Flugmodus befinden. Zudem müssen aktuelle Updates des Betriebssystems durchgeführt worden sein. Und: Nicht alle Handys können Cell-Broadcast-Nachrichten empfangen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) hat auf seiner Internetseite eine Liste empfangsfähiger Geräte zusammengestellt. Netzbetreiber wie die Telekom haben in den vergangenen Wochen ihre Kundinnen und Kunden per SMS über den Probealarm informiert.

Wie kann man sich am Warntag beteiligen?

Für die Behörden sind Rückmeldungen aus der Bevölkerung wichtig. Auf der Internetseite www.umfrage-warntag.de sowie in der Warn-App „Nina“ wird am 8. Dezember ab 11 Uhr vom BBK ein Rückmeldeformular freigeschaltet.