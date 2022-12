﻿Warntag in SH: Behörden ziehen ein positives Fazit

Kiel. Der zweite bundesweite Warntag verlief besser als die Premiere im September 2020. Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) zog am Donnerstag ein grundsätzlich positives Fazit. „Wir wissen aber, dass es auch noch viel zu tun gibt“, sagte die Ministerin. Das federführende Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) verbuchte den Aktionstag als Erfolg. Dennoch offenbarte auch die zweite Auflage des Warntags Probleme. Handys blieben stumm, Warn-Apps meldeten sich teilweise erst mit Verzögerung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dass der Testlauf für den Katastrophenfall vielen Menschen in diesem Jahr präsenter war, lag vor allem am erstmals getesteten Warnsystem „Cell Broadcast“, mit dem am Donnerstag gegen 11 Uhr per Satellit und schrillem Alarmton eine Warnmeldung auf Handys, Tablets und Smartwatches geschickt wurde. Es war aber bereits im Vorfeld klar, dass nicht alle Geräte mit dem System kompatibel sind.

BBK zum Warntag: Für abschließende Ergebnisse noch zu früh

Neben der Probemeldung über "Cell Broadcast" wurden auch andere Systeme getestet. So war über Fernsehen, Radio, Warn-Apps oder Stadtinformationstafeln zu lesen und zu hören, wie im Katastrophenfall gewarnt werden würde. "Das Zusammenspiel der einzelnen Systeme hat funktioniert, und die Menschen sind auf das wichtige Thema Warnung aufmerksam geworden", sagte BBK-Präsident Ralph Tiesler. Für abschließende Ergebnisse sei es aber noch zu früh. Die Rückmeldungen zum Warntag werde man nun auswerten, um damit das System weiter optimieren zu können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf der Internetseite des BBK können Bürgerinnen und Bürger noch bis zum 15. Dezember an einer Umfrage zum Warntag teilnehmen. Innenministerin Sütterlin-Waack wirbt für Rückmeldungen aus der Bevölkerung: "Besonders gespannt bin ich natürlich, was die Auswertung im Bereich des Cell-Broadcast ergeben wird. Aber auch alle weiteren Rückmeldungen sind wichtig, damit wir unser Warnsystem weiter verbessern können."

Warntag: Sirenenalarm in SH nicht ohne Probleme

Auch Sirenen waren am Donnerstag in einigen Orten zu hören. Eine zentrale Steuerung aller Sirenen über das Modulare Warnsystem (Mowas) ist in Schleswig-Holstein nicht möglich. Laut Innenministerium ließen einzelne Rettungsleitstellen Sirenen um 11 Uhr mit dem einminütigen Warnton erklingen. Dies habe in fünf Kreisen mit teils leichter Verzögerung funktioniert. In einem Kreis gab es offenbar technische Probleme. "Das zeigt nur einmal mehr, wie wichtig solche Testläufe immer wieder sind. Nur wenn man Systeme testet, kann man auch Schwachstellen erkennen", sagte die Innenministerin.

In Schleswig-Holstein will man nach der Erfahrung des ersten Warntages im September 2020 wieder ein flächendeckendes, zentral anzusteuerndes Sirenennetz aufbauen. „Doch das wird noch dauern. Da liegt noch viel Arbeit vor uns“, betonte die Ministerin. Aktuell streiten Bund und Länder über die Finanzierung des Sirenennetzes. Katastrophenschutz ist Ländersache, Zivilschutz aber Aufgabe des Bundes.

Allein für Schleswig-Holstein würden 55 Millionen Euro benötigt, damit das Land wieder auf den alten Stand von 5000 einsatzfähigen Sirenen kommt.