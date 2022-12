﻿Warntag in SH: Vorsorge ist die halbe Miete

Kiel. Gegen 11 Uhr dürften am Donnerstag viele Schleswig-Holsteiner zusammengezuckt sein: Mit einem eindringlichen Warnton schrillten vielerorts Handy, Tablet oder Smartwatch. Ein Tonkonzert war auch am Kieler Bootshafen zu hören, den zu dieser Zeit viele Passanten entlang der Holstenstraße passierten. Im Landtag musste der Sozialausschuss eine kurze Pause einlegen, als zahlreiche Geräte im Sitzungssaal aufheulten. Grund war das zum zweiten bundesweiten Warntag erstmals getestete System „Cell Broadcast“, mit dem per Satellit eine Warnmeldung auf Geräten angezeigt werden kann, die in einer Funkzelle eingewählt und eingeschaltet sind.

Wie schon beim ersten bundesweiten Warntag im September 2020 lief aber auch dieses Mal längst nicht alles glatt. Dass viele Handys von dem neuen System, das sich noch bis Anfang 2023 im Testbetrieb befindet, nicht angesteuert werden konnten, und auch zahlreiche Sirenen am Aktionstag stumm blieben, war im Vorfeld klar. Doch auch Warn-Apps wie "Nina" oder "Katwarn" lösten am Donnerstag teilweise gar nicht, eingeschränkt oder erst mit Verzögerung aus.

Warntag in SH: Wie bereitet man sich auf den Ernstfall vor?

Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) zog am Donnerstagnachmittag dennoch ein positives Fazit. "Mein erster Eindruck ist, dass wir in Schleswig-Holstein zufrieden sein können. Die Menschen haben sich intensiv mit den Themen Warnung und Vorsorge auseinandergesetzt. Dieses Mal gab es auf den ersten Blick wenige Überraschungen. Wir wissen aber, dass es auch noch viel zu tun gibt", sagte die Ministerin.

Die Kieler Berufsfeuerwehr nutzte den Warntag am Donnerstag auch dafür, um das Thema Vorsorge in den Vordergrund zu rücken. Am Bootshafen in Kiel hatte man auf einem Tisch Lebensmittel zusammengestellt. Diesen Notvorrat sollte laut Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) jeder für den Katastrophenfall zu Hause haben.

Katastrophenfall: „Vorbereitung ist die halbe Miete“

Der aufgebaute Notvorrat soll zehn Tage für eine Person reichen. 20 Liter Wasser, vier Liter haltbare Milch, jeweils ein Kilo Nudeln, Reis, Zucker, Mehl und Volleipulver gehören zur Notfall-Ausstattung. Zudem unter anderem zehn Konservendosen, haltbares Brot, etwa ein Kilo Fleisch und Fisch, Trockenobst, Erdnüsse, ein Sack Äpfel und zwei Tafeln Schokolade.

Neben dem Thema Notfallvorsorge ginge es am Warntag vor allem darum, die Menschen generell für das Thema Katastrophenschutz zu sensibilisieren, sagte Markus Brandau, stellvertretender Leiter der Kieler Berufsfeuerwehr. „Aus unserer Sicht geht es heute in erster Linie um das Informieren. Vorbereitung ist im Krisenfall schon die halbe Miete.“

In hörbarer Form warnte die Feuerwehr in der Landeshauptstadt mittels mobiler Sirenen, die um 11 Uhr an drei Orten im Stadtgebiet aufheulten. Ein halbes Dutzend der Geräte hat man im Bestand. Mehr sind bestellt, doch momentan nicht lieferbar.

Zierau: Bund und Länder sind auch gefordert

Die noch vorhandenen stationären Sirenenanlagen in Kiel können bisher nur den Alarmton für die Alarmierung von Freiwilligen Feuerwehren aussenden. In Kiel plant man aber eine Umrüstung der vorhandenen Anlagen sowie die Etablierung neuer an weiteren neuralgischen Stellen, wie zum Beispiel am Nord-Ostsee-Kanal und an der Förde.

Feuerwehr-Dezernent Christian Zierau sieht hier aber auch Bund und Land in der Pflicht: „Im Katastrophen- und Bevölkerungsschutz sind eine Menge Hausaufgaben zu machen, denen wir uns gemeinsam stellen müssen. Es reicht aber nicht, wenn Bund und Land hier Fördermittel ausloben, denn vor Ort fehlen eigenes Personal, Fachfirmen und gar Sirenen. Konzepte müssen die praktische Umsetzung zwingend berücksichtigen und nicht nur die Verantwortung ‚nach unten‘ delegieren.“