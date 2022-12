Warntag, Wolf und Weihnachtsmärkte

Der zweite Warntag lief besser als der erste. Allüberall schrillten die Handys. In Schmalfeld wächst die Angst vor einem Wolf. Die Weihnachtsmärkte weisen kräftige Unterschiede auf - zumindest bei den Preisen. Mehr dazu in der „Post aus dem Newsroom“

waren Sie darauf vorbereitet? Um 11 Uhr heulten bei uns in der Redaktion die Handys los - und zwar lauter als gedacht. Dass der Warntag sich so deutlich bemerkbar machen würde, hat viele überrascht. Immerhin wissen wir jetzt, dass die Kolleginnen und Kollegen alle mit relativ neuen Geräten ausgestattet sind. Und dass die erstmals erprobte Warnung über Cell Broadcast funktioniert. Sirenen waren nämlich auch diesmal längst noch nicht überall zu hören.

Wenn sich die Viehhalter in Schleswig-Holstein etwas wünschen dürften, wäre es vielleicht auch eine Art Wolfswarnung. Nachdem es lange ruhig geblieben war, wächst plötzlich in Schmalfeld die Sorge, dass hier ein Räuber unterwegs ist. Ein Landwirt beklagt den Verlust von vier Schafen, die auf der Weide gerissen wurden. Sechs Tiere sind verletzt. Eine Gen-Probe soll nun klären, ob es wirklich ein Wolf war.

Ordentlicher Schneefall hat Schleswig-Holstein heute morgen in eine Winterlandschaft verwandelt. Was Autofahrer nervt, macht den Besuch eines Weihnachtsmarktes natürlich gleich viel schöner. Unromantisch ist und bleibt dagegen der Blick auf die Preise. Wir haben für Sie einmal verglichen, was Glühwein und Bratwurst auf Weihnachtsmärkten in Eckernförde, Rendsburg oder Neumünster kosten.

Ein Schneemann am Strand: Schleswig-Holstein gibt sich winterlich - auch am Strand von Niendorf. © Quelle: Thomas Müller/dpa

