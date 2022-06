Im Januar 2020 sprengten Täter einen Automaten der Commerzbank am Arndtplatz in Kiel: Hier wurde allerdings noch ein Gasgemisch zur Explosion eingeleitet.

Kriminelle, die es auf den Inhalt von Geldautomaten abgesehen haben, wenden in jüngster Zeit ein anderes Sprengverfahren an – und können damit Feuerwehrleute in Lebensgefahr bringen. Landeskriminalamt und Innenministerium Schleswig-Holstein haben eine Warnung an die Feuerwehren weitergegeben.

Niklas Wieczorek WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket