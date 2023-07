Warnung vor Orkan, Probleme bei der Bahn und ein Jubiläum

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

heute Regen und Gewitter in Teilen Schleswig-Holsteins, morgen höchstwahrscheinlich Orkan: Nach den sommerlichen Wochen mit Temperaturen über 25 Grad zeigt sich das Wetter in dieser Woche mal wieder von seiner norddeutschen Seite. Also Friesennerz aus dem Schrank holen und hoffen, dass das Unwetter keinen Schaden anrichtet. Damit Sie wissen, was auf Sie zukommt - Gunda Meyer hat mit Wetterexperten Sebastian Wache gesprochen.

Für die Pendlerinnen und Pendler bleibt zu hoffen, dass der Orkan nicht den Bahnverkehr im Norden lahmlegt. Denn gerade im Sommer birgt ein Sturm mit hohen Windgeschwindigkeiten hohes Zerstörungspotenzial. Dass Verspätungen und Zugausfälle aber auch ohne Wetterkapriolen zustande kommen, zeigt ein Beispiel aus Hamburg. Am Morgen ging eine Oberleitung kaputt. Die Folge: Der Fernverkehr von und nach Kiel war eingestellt. Regionalzüge wurden umgeleitet. Die Bauarbeiten zogen sich über den Tag hinweg.

Anstoßen sollten wir heute noch auf unsere Ex-Ministerpräsidentin Heide Simonis: Sie wird 80 - doch ihren Geburtstag wird sie überwiegend im Bett in ihrer Kieler Altbauwohnung verbringen. Ulf Christen zeichnet ein Porträt von der Frau, die Deutschlands erste Ministerpräsidentin war und seit Jahren an Parkinson leidet.

Bild des Tages

Die 14-jährige Schülerin Ylvi Paschold (l) bereitet im Rahmen des Sozialen Tags in der Großküche der Stadtwerke Kiel gemeinsam mit Thomas König, Leiter der Betriebsverpflegung, Blumenkohl zu. © Quelle: Axel Heimken/dpa

Viele Tausend Schülerinnen und Schüler haben am Dienstag in Deutschland für Mädchen und Jungen gearbeitet, die in anderen Ländern unter viel schlechteren Bedingungen leben als sie. „Es läuft sehr gut“, sagte Marti Mlodzian vom Verein Schüler helfen Leben. Die Veranstalter rechneten mit 60000 Teilnehmern am Sozialen Tag. 450 Schulen hatten sich angemeldet, 160 davon aus Schleswig-Holstein. Zum Artikel.

