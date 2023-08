Deutscher Wetterdienst warnt vor starkem Gewitter in SH am 08.08.2023

Kiel. In Teilen von Schleswig-Holstein gilt aktuell eine Warnung vor starkem Gewitter (Stufe 2 von 4). Betroffen von der Warnung sind unter anderem Teile Kiels sowie der Kreise Plön und Ostholstein. Die Gewitterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für Norddeutschland gilt zunächst bis Dienstag, 8. August 2023, um 13 Uhr.

Das voraussichtlich starke Gewitter in Schleswig-Holstein wird dunkle Wolken mit sich bringen und einzelnen Regionen Regen-Wetter bescheren.

Hier gilt die Warnung vor starkem Gewitter in Schleswig-Holstein:

Hier können Sie die aktuellen Warnungen vor Gewitter auf der Seite des DWD sehen: Wetterwarnungen DWD

Die folgende Karte zeigt aktuelle Gewitterdaten live für Schleswig-Holstein an. Hier können Sie die Entwicklung vom starken Gewitter in SH live verfolgen und der Gewitter-Wetterkarte entnehmen, wo sich das extreme Gewitter in Schleswig-Holstein derzeit befindet.

Mögliche Gefahren bei Gewitter in SH der Stufe 2 von 4

Mögliche Gefahren bei Gewitter der Stufe 2 von 4 sind laut DWD folgende:

Örtlich kann es Blitzschlag geben – dabei besteht Lebensgefahr!

Vereinzelt können Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände.

Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.

Mögliche Gefahren bei Gewitter in SH der Stufe 3 von 4

Mögliche Gefahren bei Gewitter der Stufe 3 von 4 (Einstufung: schweres Gewitter) sind folgende:

Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr!

Es sind unter anderem verbreitet schwere Schäden an Gebäuden möglich.

Bäume können entwurzelt werden und Dachziegel, Äste oder Gegenstände herabstürzen.

Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen sind möglich. Zudem können auch Erdrutsche auftreten.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rät: Schließen Sie alle Fenster und Türen, sichern Sie Gegenstände im Freien und halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen. Vermeiden Sie auch möglichst den Aufenthalt im Freien.

Mögliche Gefahren bei Gewitter in SH der Stufe 4 von 4

Mögliche Gefahren bei Gewitter der Stufe 4 von 4 (Einstufung als Amtliche Warnung vor extremem Unwetter) sind folgende:

Es können lebensbedrohliche Situationen entstehen und große Schäden und Zerstörungen auftreten.

Häufig sind dabei größere Gebiete betroffen

Die erwartete Wetterentwicklung ist extrem gefährlich

Auch hier der Hinweis des deutschen Wetterdienstes (DWD): Vermeiden Sie Aufenthalte im Freien. Verhalten Sie sich sehr vorsichtig und informieren Sie sich regelmäßig über die Entwicklung der gefährlichen Wettersituation. Folgen Sie auf jeden Fall unter Umständen ausgegebenen Anweisungen der Behörden, Ordnungs- und Hilfskräfte. Bereiten Sie sich auf außergewöhnliche Maßnahmen vor.

Gewitter, Blitz und Donner – Oft gefragt:

Wie entstehen Gewitter und Blitze? Wenn unterschiedlich warme Luftmassen aufeinandertreffen oder es in der Atmosphäre zwischen oben und unten besonders große Temperaturunterschiede gibt, gewittert es. Je heißer es am Boden ist, desto heftiger ist das Gewitter in der Regel. Die feuchtwarme Luft steigt nach oben, kondensiert und bildet eine Gewitterwolke. In der Wolke baut sich ein immer größer werdendes elektrisches Spannungsfeld auf, das sich durch eine Art Kurzschluss - einen Blitz - wieder entlädt. Häufig entstehen Gewitter innerhalb weniger Minuten und sind örtlich begrenzt.

Wie häufig gewittert es denn? Rund 2000 Gewitter pro Stunde gibt es laut DWD auf dem gesamten Planeten, die meisten davon in den Tropen. Bei jedem Gewitter blitzt es etwa 100 Mal pro Sekunde. Die meisten Blitze entladen sich zwischen den Wolken und schlagen nicht in Richtung Erde. In Deutschland blitzt es mehr als zwei Millionen Mal pro Jahr.

Wie häufig werden Menschen von einem Blitz getroffen? Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist die Wahrscheinlichkeit, in Deutschland von einem Blitz getroffen zu werden, sehr gering. Jährlich werden demnach im Durchschnitt rund 130 Menschen verletzt, drei bis vier kommen durch Blitzeinschläge ums Leben. Nicht alle davon werden direkt getroffen. Aber auch wenn der Blitz in die Erde einschlägt, kann es gefährlich werden. Der Strom breitet sich dann bis zu 30 Meter um die Einschlagsstelle herum im Boden aus.

Was genau passiert bei einem Blitzeinschlag im Körper? Wird man direkt getroffen, steigt die Spannung im Körper auf mehrere 100.000 Volt an. Mögliche Folgen: Herz- oder Atemstillstand. Laut DWD überleben aber rund zwei von drei Menschen, die von einem Blitz getroffen wurden. Sie haben dann jedoch jahrelang mit Spätfolgen zu kämpfen. Es kann zu Muskel- und Nervenlähmungen kommen, zu Bewusstseinsstörungen, Bluthochdruck und Persönlichkeitsveränderungen.

Wie weit ist das Gewitter entfernt? Die Gewitter-Entfernung lässt sich mit einer Regel berechnen: Man zählt die Sekunden zwischen Blitz und Donner und teilt diese durch 3. Damit kann die Entfernung zum Gewitter in Kilometern berechnet werden, denn um die genaue Entfernung des Blitzes zu ermitteln, kann man die Schallgeschwindigkeit nutzen. Da das Sehen des Blitzes (Lichtgeschwindigkeit ca. 300.000 km pro Sekunde) schneller geschieht, als der Schall des Donners (ca. 330 m pro Sekunde) zu hören ist, kann mittels deren Differenz die Wegstrecke zum Gewitter errechnet werden. Beispiel: Zwischen Blitz sehen und Donner hören lagen 6 Sekunden, dann ist das Gewitter ca. 2 Kilometer entfernt ( 6 / 3 = 2).

Gewitter – Wissen und Wissenswertes

Hinweis zur Warnung vor Gewitter über SH in eigener Sache

Liebe Leserinnen und Leser,

immer wieder erleben wir Warnungen vor Gewittern, bei denen es letztendlich zu relativ geringen Schäden kommt. Wir möchten Sie trotzdem bitten diese Gewitterwarnungen für SH, die nicht wir Redakteure, sondern echte Wetterexperten abgeben, ernst zu nehmen. Ein Beispiel: Auch, wenn es über Ihrem Haus einen blauen Himmel gibt, kann auf dem Weg zur Arbeit ein Blitz eingeschlagen und ein Ast abgestürzt sein.

Immer wieder kommen Menschen bei einem Sturm und Gewitter in Schleswig-Holstein zu Schaden – daher leiten wir die Warnungen der Experten im Zweifelsfall lieber dreimal zu oft weiter als einmal zu wenig. Bitte passen Sie auf sich und auch auf Ihre Mitmenschen auf!

