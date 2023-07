Unwetter-Warnung in Schleswig-Holstein: Wetterdienst warnt vor Sturm

Kiel. Der Deutsche Wetterdienst hat für Sonntagnachmittag bis in den Abend und teilweise in die Nacht hinein eine Sturmwarnung für Teile Schleswig-Holsteins herausgegeben. Das betreffe vor allem Gebiete oberhalb des Nordostsee-Kanals, wie ein Sprecher am Sonntag mitteilte. Es sei mit Windstärken sieben und acht, auf den nordfriesischen Inseln sogar neun zu rechnen. Das entspreche Sturmböen von 85 Kilometern pro Stunde. Der starke Wind werde regional auch von Gewittern begleitet.

Das stark schwankende Wetter und die Stürme seien für diese Jahreszeit doch eher ungewöhnlich, vor allem im Vergleich zu den letzten Jahren, hieß es vonseiten des Deutschen Wetterdienstes. „Das Sommerwetter im Norden wird zunehmend von Tiefdruckfronten beeinflusst, die zu den schnellen Wechseln zwischen warm und kalt führen. Das kennt man sonst häufig von den Übergangsjahreszeiten.“

Windgeschwindigkeiten werden mit der Beaufort-Skala gemessen. Sie wurde von dem englischen Admiral Francis Beaufort (1774—1857) entwickelt. Die Skala reicht vom leisen Luftzug der Stärke 1 bis zum Sturm der Stärke 9 mit 88 Kilometern pro Stunde, bei dem erste Dachziegel herabfallen. Ein schwerer Sturm (10) mit bis zu 102 Kilometern in der Stunde kann dicke Äste abbrechen. Der orkanartige Sturm (11) reicht bei bis zu 117 Kilometern, um ganze Bäume zu entwurzeln. Bei stärkerem Wind (12) ist ein Orkan erreicht, der schwere Verwüstungen anrichten kann. An Küsten wirbelt er große Wassermassen auf, die in Brechern einen Druck von mehreren Tonnen pro Quadratmeter verursachen können.

