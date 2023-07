﻿Warum auf einmal Tanker aus Indien im Nord-Ostsee-Kanal sind

Kiel. Seit das Embargo der EU gegen Öl aus Russland greift, müssen russische Ölfirmen sich für ihre Exporte andere Tanker suchen. Statt der Schiffe von EU-Reedereien kommen deshalb immer öfter solche aus Indonesien, Gabun oder Indien in die Ostsee. Das hat auch Auswirkungen auf den Nord-Ostsee-Kanal.

Der Tanker „Nav Durga“ gehört dazu. Der 39 000-Tonner passierte am Montag den Kanal auf der Reise von Italien nach Russland. Es war aus dem Mittelmeer ohne Ladung gekommen. Das Schiff hat schon mal bessere Zeiten gesehen. 2003 wurde es in Korea für die Baltic Adonia Tankschiffahrtsgesellschaft in Elsfleth gebaut und fuhr dann für die Hamburger Reederei Interorient. 2013 wechselte das Schiff nach Griechenland.

Dort wurde es nun im Herbst vorigen Jahres ebenfalls abgestoßen. Neuer Käufer war die Reederei Nav Brahab Tankers in Mumbai. Es sah so aus, als ob es nach Asien ging. Doch auf einmal ist das Schiff wieder in der Ostsee. Dort, wo es früher auch regelmäßig Öl aus Russland holte und für große Ölkonzerne aus Westeuropa nach Rotterdam, Antwerpen und Hamburg brachte. Jetzt holt es jetzt russisches Öl für Indien.

Tanker indischer Reeder sind inzwischen Stammkunden in den Ölverladehäfen Uts-Luuga, Primorsk oder Vysotsk. Doch das Geschäft hat seine Tücken. So musste die indische Reederei Gatik gerade neue Flaggenstaaten und auch eine neue Klassifikationsgesellschaft für 21 Tanker finden, die bislang bei der Gesellschaft Lloyds in England ihre Klassifizierung hat.

Eine indische Reederei wuchs plötzlich von zwei auf 58 Tanker

Gatik ist ins Visier der Sanktions-Wächter geraten. Vor zwei Jahren war das Unternehmen aus Mumbai nur mit zwei Tankern am Markt aktiv. Jetzt sind es 58. Mit der „Hector“ wartet einer der Tanker gerade vor Ust Luga. Die „Nav Durga“ wird am Wochenende auch genau dort erwartet.

Indien ist aktuell der Hauptimporteur für russisches Öl. Jeder zweite Tanker aus Russland hat Indien als Ziel. Die Inder können sogar in chinesischer Währung in Russland bezahlen. Laut einer Meldung von Reuters importierte Indien allein im Mai den Rekordwert von 1,95 Millionen Barrel pro Tag (159 Liter – ein Fass). Das ist zwei 100 000-Tonnen-Tanker täglich. Oder fünf Tanker wie die „Nav Durg“.

Da sich Indien und Nachbar Pakistan nicht an den Sanktionen gegen Russland beteiligen, ist der Transport ganz legal. Aber auch die Türkei importiert Öl aus russischen Ostseehäfen.

Der Nachteil für Russland: Es bekommt erheblich weniger als den Weltmarktpreis für Öl. Angeblich liegt der Preis für das russische Urals pro Fass bei deutlich unter 60 Dollar. Zum Vergleich: Der Preis für Rohöl der Marke Brent aus der Nordsee liegt bei 76 Dollar pro Fass.

Flaggen aus Indien, Vietnam oder Gabun

Um Probleme zu vermeiden, nehmen diese Schiffe inzwischen aber Flaggen wie Gabun, Mongolei, Vietnam oder eben Indien. Die „Nav Durga“ wurde bereits im Oktober ins indische Register überführt und ist jetzt in Mumbai beheimatet. Sanktionen muss sie nicht fürchten.

Den Nord-Ostsee-Kanal dürfen diese Tanker auf der Reise in die Ostsee auch ganz legal passieren. Der Kanal ist eine internationale Wasserstraße, die allen Nationen offen steht. Einziges Hindernis ist nur die Abrechnung der bei der Passage anfallenden Gebühren.

Damit ist für russische Schiffe der Kanal faktisch gesperrt. Da die Abrechnung der Gebühren für Lotsen, Kanalsteurer, Makler und die Schifffahrtsverwaltung bei russischen Reedereien über Banken in Russland laufen müsste. Dieser Zahlungsverkehr fällt dann unter die Sanktionen.

Reedereien mit Sitz in Indien, Indonesien oder Vietnam stehen hingegen nicht auf der Liste der Sanktionen der EU gegen Russland. Deshalb dürfen deren Tanker weiter den Kanal passieren. Und das passiert auch regelmäßig.

