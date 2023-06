﻿Warum Birgit Heß als Zeugin vor dem Landgericht in Kiel aussagte

Kiel. Eine Leitende Oberstaatsanwältin als Zeugin vor Gericht: Dieser Vorgang mit Seltenheitswert ereignete sich am Donnerstag vor dem Landgericht in Kiel. Birgit Heß, Leiterin der Kieler Staatsanwaltschaft, musste in einem Berufungsverfahren aussagen, dessen Ursprung bereits neun Jahre zurückliegt. Im Kern ging es am Donnerstag um die Frage: Ist die Kieler Staatsanwaltschaft in einem Tierschutzverfahren über das Ziel hinausgeschossen?

2014 hatte man gegen Hundezüchter aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde ermittelt, die im Verdacht standen, mit kranken Hundewelpen der Rasse Labrador zu handeln. Das Züchterpaar war im August 2016 wegen gewerbsmäßigen Betrugs zu jeweils einem Jahr und zehn Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Seit Anfang März diesen Jahres läuft am Landgericht Kiel das Berufungsverfahren.

Tierschutz: Kieler Staatsanwältin stand vor Gericht

Die Frage nach der Verhältnismäßigkeit bei der Strafverfolgung ist nicht neu. Schon Anfang der 2010er-Jahre hatten Tierhalter immer wieder das Vorgehen der Kieler Staatsanwaltschaft kritisiert. Im Jahr 2014 wurden dann Ermittlungen gegen eine Staatsanwältin öffentlich, die damals das Tierschutz-Dezernat der Behörde leitete. Nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Itzehoe kam es zum Prozess. Der Vorwurf: vorsätzliche Rechtsbeugung. Die Staatsanwältin stand im Verdacht, beschlagnahmte Tiere bewusst notveräußert zu haben, ohne den Besitzern zuvor die Möglichkeit eines Widerspruchs einzuräumen.

2020 kam es nach mehr als 40 Verhandlungstagen schließlich zum Freispruch. Das Gericht stellte zwar formale Fehler bei der Beschlagnahmung von Tieren fest. Ein bewusstes Handeln der Angeklagten sei aber nicht nachweisbar gewesen, hieß es damals.

Heß übernahm Verfahren: Dezernat in einem „schlechten Zustand“

Es ist genau diese Episode der Kieler Behörde, die ihre jetzige Chefin am Donnerstag in den Zeugenstand führte. Wie Heß selbst während ihrer Befragung sagte, hätten die damaligen „großen Schwierigkeiten mit Tierschutzverfahren“ wie eine „Last“ auf der Abteilung gelegen. „Das Dezernat war damals in einem schlechten Zustand. Und dann habe ich die Verfahren zu einem großen Teil selbst gemacht“, berichtete Heß, die damals als Leiterin der Abteilung I eigentlich unter anderem für die Verwaltung, Personal, Presse und Sitzungsverteilung zuständig war. Sie habe sich bei der Kieler Staatsanwaltschaft aber bereits von 2000 bis 2005 „mit Herzblut“ um Tierschutzverfahren gekümmert.

Aus Sicht der Anwälte des Züchterpaares aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde ging dieses Engagement im Fall ihrer Mandanten im Jahr 2014 aber über den rechtlichen Rahmen hinaus. Denn der spätere Vorwurf, mit Hundewelpen zu handeln, die ersichtlich an Hüftgelenks- und Ellenbogendysplasie litten, sei gar nicht die Grundlage eines damaligen Durchsuchungsbeschlusses gewesen. „Daran stoße ich mich“, sagte Verteidiger Frank Knuth.

Falsche Behauptung gegen Züchterpaar aus Rendsburg-Eckernförde

Stattdessen habe sich eine Frau an das Kreis-Veterinäramt und die Staatsanwaltschaft gewandt und behauptet, dass die Züchter Hundewelpen aus Osteuropa herangeschafft und sie in einem Container unter schlimmen Zuständen untergebracht hätten. Diese Behauptung erwies sich als falsch.

Die entsprechende Durchsuchung von Polizei, Staatsanwaltschaft und Kreis-Veterinäramt begrenzte sich dann aber nicht auf den Container. Schließlich veranlasste eine Ärztin des Kreis-Veterinäramtes, dass Hundewelpen mitgenommen, gechippt und geröntgt wurden. Auf der Aktion und einer weiteren Durchsuchung im Oktober 2014 fußte schließlich der spätere Anklagevorwurf vor Gericht.

Der zweite Verteidiger, Gerd Achterberg, kritisierte zudem, dass sich Heß damals nicht dafür interessiert habe, was hinter der Behauptung über die Welpen im Container gesteckt hätte. „Warum haben Sie nicht einfach mal die Polizei vorbeigeschickt?“, fragte er in Richtung der Leitenden Oberstaatsanwältin.

Heß betonte, dass die Entscheidung zur Durchsuchung „von einem richterlichen Beschluss getragen“ gewesen sei. Zudem habe das Kreis-Veterinäramt schon in den Jahren zuvor immer wieder Hinweise aus der Bevölkerung zu dem Zuchtbetrieb erhalten.

Eine endgültige Entscheidung über den Fall des Züchterpaares wird noch eine Zeit auf sich warten lassen. Das Gericht hat vorsorglich weitere Prozesstermine bis in den Oktober terminiert. Für die Leitende Oberstaatsanwältin war das Thema Tierschutzverfahren am Donnerstag nach mehr als zwei Stunden erledigt. Um 11.20 Uhr verließ sie den Zeugenstand.

