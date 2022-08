﻿Warum Dänemark noch länger an Grenzkontrollen festhalten könnte

Dänemark hält weiter an seinen Grenzkontrollen fest. Und die Staus an der Grenze könnten noch länger andauern – trotz wachsender Kritik und eines Einschreitens von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Kiel. Wer aus Schleswig-Holstein mit dem Auto über die Grenze nach Dänemark fährt, sollte weiterhin mehr Zeit einplanen. Denn das Nachbarland aus dem Norden hält an seinen Grenzkontrollen fest – trotz aller Kritik, die nun auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf den Plan gerufen hat. Sie will sich die Begründung für die Kontrollen an der Grenze genauer anschauen. Politiker aus Schleswig-Holstein drängen weiter auf ein schnelles Ende der Maßnahmen.

Rasmus Andresen ist genervt. Der grüne Europa-Abgeordnete aus Flensburg spricht sich schon lange für einen Stopp der Grenzkontrollen auf dänischer Seite aus. Zuletzt am 1. August mit einem öffentlichen Statement, in dem er fordert, dass sich die Europäische Union für ein Ende der Grenzkontrollen einsetzt. Besonders in die Verantwortung nimmt Andresen EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. „Die EU-Kommission hat eine Mitverantwortung. Von der Leyen sollte die dänischen Grenzkontrollen nicht mehr akzeptieren.“ Andresen ruft die CDU-Politikerin auf, Regierungschefin Mette Frederiksen aufzufordern, die Kontrollen einzustellen.

Grenzkontrollen in Dänemark: Von der Leyen will genauer hingucken

Nun haben Andresen und die weiteren EU-Abgeordneten aus Schleswig-Holstein, Delara Burkhardt (SPD) und Niclas Herbst (CDU), die ebenfalls für ein Ende der Kontrollen eintreten, eine Antwort von Ursula von der Leyen erhalten. In einem auf Englisch verfassten Brief schreibt die Kommissionspräsidentin, dass die EU analysieren werde, ob die Grenzkontrolle in Dänemark gerechtfertigt sei oder ob sie den Prinzipien des freien Reisens zwischen den Ländern entgegenstehe. Gleichzeitig weist von der Leyen darauf hin, dass es den Mitgliedsstaaten erlaubt sei, Grenzkontrollen durchzuführen, falls sie die innere Sicherheit bedroht sehen.

Dänemark rechtfertigte seine seit 2016 bestehenden Grenzkontrollen bislang mit der 2015 begonnenen Flüchtlingskrise. Die erstmalig verhängten Kontrollen waren zunächst auf ein halbes Jahr begrenzt, wurden von der dänischen Regierung aber immer wieder um weitere sechs Monate verlängert. Da laut einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs aus dem April 2022 ein EU-Staat nicht mehrfach hintereinander dieselbe Begründung für die Verlängerung der Maßnahme verwenden darf, hat Dänemark einen neuen Anlass gefunden, um weiter zu kontrollieren.

Rasmus Andresen: Kontrollen sind rechtswidrig

Durch den Flüchtlingsstrom aus der Ukraine könne nicht ausgeschlossen werden, dass auch Menschen ohne Bleiberecht nach Dänemark kämen, sagte der sozialdemokratische Ausländerminister Kaare Dybvad Bek der Nachrichtenagentur Ritzau. Mit dieser Begründung könnten die Kontrollen selbst ohne weitere Verlängerung fortbestehen. Denn im Juni hat die EU beschlossen, dass die Überprüfungen an den Grenzen nicht mehr für sechs Monate, sondern für zweieinhalb Jahre angeordnet werden können. Eine rechtliche Grundlage für die Grenzkontrollen in Dänemark sieht Rasmus Andresen nicht. „Die Kontrollen sind rechtswidrig und unsinnig. Die EU-Kommission muss die Genehmigung zurückziehen.”

Vorsichtiger äußert sich der schleswig-holsteinische Europaminister Werner Schwarz (CDU): "Die Kontrollen an den deutschen Außengrenzen wie auch entsprechende Vereinbarungen auf EU-Ebene liegen nicht in der Zuständigkeit des Landes, sondern des Bundes." Die Landesregierung werde auch nicht die Entscheidungen der dänischen Regierung in Kopenhagen bewerten, so Schwarz, der aber auch deutlich macht: "Im Interesse der Menschen auf beiden Seiten der deutsch-dänischen Grenze, insbesondere der zahlreichen Grenzpendler, würde ich natürlich jede Erleichterung und Beschleunigung im Grenzverkehr begrüßen."

Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen: „Unglücklich, was passiert“

Den Tourismus und die Wirtschaft in Schleswig-Holstein sieht der zuständige Minister Claus Ruhe Madsen (parteilos) zwar nicht in Gefahr. Dennoch ist er alles andere als zufrieden. Madsen ist selbst Däne und findet: "Es ist sehr unglücklich, was an der Grenze passiert. Wir haben Pendelverkehr und Menschen, die auf der einen Seite wohnen und auf der anderen Seite arbeiten, die jeden Tag im Stau stehen, der völlig unnötig ist."

„Die dänische Regierung muss den Auftrag anders auslegen“, fordert Madsen, der nachvollziehen kann, warum Dänemark an den Kontrollen festhält. „Es gibt nach wie vor Mehrheiten in der dänischen Bevölkerung, die Kontrollen befürworten.“ Doch gleichzeitig mehren sich auch im Nachbarland die kritischen Stimmen. „Die dänische Bevölkerung merkt auch, wenn sie aus dem Urlaub zurückkommt, dass es an der Grenze sehr große Einschränkungen gibt“, so Madsen, der einen Kompromiss anstrebt. „Es wäre jetzt an der Zeit, eine ordentliche und ehrliche Diskussion darüber zu führen, ob man nicht ein anderes System finden kann, damit der Verkehr zum Fließen kommt und nicht erliegt.“ Aus Sicht des Ministers könnte es schon helfen, wenn man an den Übergängen mehr Spuren einrichten würde.