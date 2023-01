﻿Warum der Kieler SPD-Abgeordnete Stein die Wahlrechtsreform kritisiert

Der Bundestag muss verkleinert werden. Darin besteht auch in Schleswig-Holstein in den Parteiverbänden weitgehend Einigkeit. Dass SPD, Grüne und FDP mit ihrer Wahlrechtsreform aber ausgerechnet bei den Direktmandaten angreifen, erzürnt die CDU. Auch ein Kieler SPD-Abgeordneter ist verschnupft.

Kiel. Die Debatte um eine Verkleinerung des Bundestags erhitzt in Schleswig-Holstein die Gemüter. Johann Wadephul, Chef der CDU-Landesgruppe im Bundestag und Fraktionsvize, bezeichnet den Vorschlag der Berliner Ampelkoalition als „Bruch mit den demokratischen Prinzipien“, dem man nicht zustimmen werde. Kritik kommt aber auch aus den Reihen der Sozialdemokraten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Kieler SPD-Abgeordnete Mathias Stein hatte sich 2021 mit 29,5 Prozent der Erststimmen knapp im Wahlkreis 5 (Kiel, Kronshagen und Altenholz) gegen die Grünen-Kontrahentin Luise Amtsberg behauptet. Von allen acht Abgeordneten jedoch, die Schleswig-Holsteins SPD in den aktuellen Bundestag schickt, erzielte Stein knapp das schlechteste Ergebnis. Da der Nord-SPD nach dem neuen Modell der Ampelkoalition rechnerisch nur sieben Mandate zustünden, müsste er im Ernstfall auf seinen Sitz verzichten. Gut fände er das nicht.

Mathias Stein (SPD) verweist auf Frankreich und Dänemark

„Dass der Gewinner eines Wahlkreises nicht in den Bundestag einziehen soll, finde ich stark erklärungsbedürftig“, sagt Stein. Die Debatte um den vermeintlich zu großen Bundestag werde „mitunter sehr aufgeregt geführt“. Dabei lassen sich diese Behauptung im Vergleich zu Nachbarländern leicht relativieren: In Frankreich zum Beispiel zählten Senat und Nationalversammlung weit über 900 Mandatsträger. Stein: „Da haben wir in Bundestag und Bundesrat deutlich weniger.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im dänischen Folketing wiederum repräsentiere ein Abgeordneter rund 40 000 Einwohner. Im Bundestag seien es 115 000. „Wird das Parlament verkleinert, dürfen sich die Leute nicht wundern, wenn sie ihren Abgeordneten nicht mehr auf der Straße treffen.“ Für Kiel jedenfalls bestehe die Gefahr, personell nicht mehr in Berlin vertreten zu sein. „Das wäre eine bittere Pille.“

Knapp 140 Abgeordnete im Bundestag weniger: Das sieht die Reform vor Die Ampel-Fraktionen haben einen Gesetzentwurf für eine Wahlrechtsreform vorgelegt, der den XXL-Bundestag wieder auf seine Regelgröße von 598 Abgeordneten verkleinern würde. Durch Überhang- und Ausgleichsmandate war das Parlament immer weiter gewachsen – zuletzt auf 736 Abgeordnete. Der Gesetzentwurf von SPD, Grünen und FDP sieht nun vor, dass es künftig keine Überhang- und Ausgleichsmandate mehr geben soll: Es bliebe bei der bisherigen Einteilung in 299 Wahlkreise und bei zwei Stimmen, die jede Wählerin und jeder Wähler vergeben kann. Für die Sitzverteilung im Bundestag sollen künftig jedoch allein die Zweitstimmen ausschlaggebend sein. Sie werden im Entwurf „Hauptstimmen“ genannt, die Erststimmen heißen „Wahlkreisstimmen“. Gewinnt eine Partei mehr Wahlkreise direkt, als ihr Sitze nach dem Hauptstimmenergebnis zustehen, gingen die Wahlkreis-Kandidaten mit dem schlechtesten Ergebnis leer aus. Im aktuellen Bundestag hätten damit beiden Kieler Abgeordneten Mathias Stein (SPD) und Max Mordhorst (FDP) sowie der Lübecker Bruno Hönel (Grüne) kein Mandat erhalten; statt 28 hätte der Norden nur 25 Bundestagsabgeordnete.

Massive Kritik äußert auch die Union. „Der vorliegende Entwurf verfestigt parteipolitische Hochburgen, entwertet bei engen Ergebnissen die sonst so entscheidenden Einzelstimmen und führt zu mehr Abhängigkeit von Parteilisten“, sagt der Molfseer CDU-Abgeordnete Johann Wadephul. Zwar sei man sich mit SPD, Grünen und FDP einig: Der Bundestag müsse verkleinert werden, und zwar schon möglichst zur nächsten Wahlperiode. „Daran wollen wir mitwirken.“

Aber der vorliegende Vorschlag verletze den Wählerwillen. Wadephul: „Er ist deshalb nicht zustimmungsfähig, weswegen wir eine verfassungsrechtliche Prüfung nicht ausschließen.“ Vertreter der Schwesterpartei CSU hatten in den vergangenen Tagen gar von „organisierter Wahlfälschung“ gesprochen. Die Bayern wären durch einen Abbau der Überhangmandate besonders stark betroffen.

Grüne kritisieren Union für „Besitzstandswahrung“

Aus den Reihen von Grünen und FDP dringt leiser Spott. „Auch die CDU/CSU als, sagen wir mal, bewahrende Parteien sollten ihre Befindlichkeiten zurückstellen und den Gesetzgebungsprozess konstruktiv begleiten, statt sich pauschal querzustellen“, sagte FDP-Landeschef Oliver Kumbartzky. Die Liberalen forderten seit Langem eine Reform des Wahlrechts – was der Kieler FDP-Abgeordnete Max Mordhorst unterstreicht. „Es stimmt, ich selbst hätte nach der aktuellen Reform 2021 den Einzug in den Bundestag verpasst“, räumt er ein. „Aber es ist den Bürgern nicht vermittelbar, warum sie für ein immer teureres und größeres Parlament aufkommen müssen.“ Gleichwohl suche man nach einer möglichst breiten Einigung. Auch mit der Union.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ein guter Kompromiss ist dann gefunden, wenn am Ende alle mit den Zähnen knirschen“, meint Grünen-Landeschefin Anke Erdmann. Und doch sei es unbedingt nötig, den Bundestag zu verkleinern. Nur die Volkskammer in China sei größer. „Viel hilft nicht unbedingt viel.“ Mehr Bundestagsabgeordnete führten nicht zwangsläufig zu einer besseren Anbindung an die Bürgerinnen und Bürger vor Ort.

Die Debatte ist nach Ansicht von Erdmann deshalb so zäh, „weil vor allem die CSU Besitzstandswahrung betreibt“. Für die meisten Menschen sei ein so großes Parlament aber nicht mehr zeitgemäß. „Das System der Überhangmandate stammt aus einer Zeit, in der Deutschland von zwei großen Volksparteien geprägt wurde. Da hat sich eine Menge verändert.“

Lesen Sie auch

Ein Abgeordneter aus den eigenen Reihen weniger im Bundestag? SPD-Landeschefin Serpil Midyatli bezeichnet eine solche Überlegung als Rechenspiel, das ins Leere führe. „Wir haben uns in jeder Wahl erneut zu stellen“, sagt sie. „Wir kämpfen in allen elf Wahlkreisen – die mit der Reform erhalten bleiben – für sozialdemokratische Mehrheiten.“ Aber 736 Abgeordnete seien einfach zu viel.