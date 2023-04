﻿Warum die „Aidabella“ auf einmal Zickzack-Kurse und Schleifen fährt

Kiel. Auf den ersten Blick wirkte es, als ob auf der Kommandobrücke der Kapitän übermütig geworden ist. Die 253 Meter lange „Aidabella“ drehte am Dienstag vor der niederländischen Insel Ameland ab und fuhr Schleifen und Schlangenlinien. Ursache ist aber nicht der Spieltrieb der Brückenbesatzung. Bei den ungewöhnlichen Kursen werden Daten zum Schutz der Meere gesammelt.

Die „Aidabella“ beteiligt sich an einem Forschungsprojekt mit dem Namen JoRes der Weltschifffahrtsorganisation IMO. Weltweit wurden für dieses Projekt Schiffe ausgewählt, die Daten sammeln sollen. Ziel ist eine Reduzierung von Treibhausgasemissionen.

Der Auftrag des Forschungsprojekts besteht darin, einen umfangreichen Satz von Schiffsleistungsdaten unter verschiedenen Bedingungen zu sammeln. Diese Daten werden dann aufbereitet, ausgewertet und mit anderen Schiffen auf der Welt verglichen.

„Mithilfe der gesammelten Daten kann eine Software zur energetischen Optimierung unserer Schiffe weiterentwickelt werden, mit dem Ziel, Treibstoffverbrauch und Emissionen zu reduzieren“, teilt die Reederei Aida in Rostock auf Anfrage mit.

Die Daten können später auch in Berechnungen für neue Rumpfformen, Propeller oder Ruderblätter einfließen. Durch die Wahl von Kursen und Geschwindigkeiten bei bestimmten Wetterlagen kann aber auch der Treibstoffverbrauch gesenkt werden.

„Aidabella“ ist eines von 50 Schiffen in dem Programm

Für die JoRes-Studie wurden von den rund 50 000 größeren Schiffen der Welthandelsflotte lediglich 50 Schiffe aus 17 Nationen ausgewählt. „Wir freuen uns sehr, dass ,Aidabella’ ein Teil davon ist und wir so diese wichtige Forschungsarbeit unterstützen können“, so Aida.

Der erste Teil dieser Messungen erfolgte am Dienstag auf der Überfahrt von Rotterdam nach Hamburg. Im Dock der Damen Werft in Rotterdam war die „Aidabella“ zuvor überholt worden. Das Schiff hat dabei auch einen neuen Rumpfanstrich bekommen, was für die Messungen der Geschwindigkeit in Verbindung mit Wetterdaten jetzt besonders gute Bedingungen darstellt.

Bei der ersten Mess-Serie am Dienstag wurden diese Kurse vor der Insel Ameland in der Nordsee gefahren. Eine zweite Serie wird es am Donnerstag auf der Fahrt von Hamburg nach Edinburgh geben.

Dabei werden für etwa zwei Stunden verschiedene Leistungs-Messfahrten in Form von Schleifen, Kreisen oder Zickzack-Linien mit wechselnden Geschwindigkeiten gefahren. „Wir werden dabei mit hochpräziser Messtechnik die notwendige Antriebsleistung und den Strömungswiderstand ermitteln“, so eine Sprecherin der Reederei.

Die Passagiere werden davon nicht viel merken. Der Komfort und die Sicherheit an Bord sind zu jeder Zeit gegeben und haben stets höchste Priorität. Am Reiseverlauf ändert sich nichts. Da immer genügend Luft im Fahrplan ist, soll die „Aidabella“ wie geplant am 28. April um 8 Uhr in Edinburgh anlegen.

Die „Aidabella“ wird ab Mitte Mai von Kiel aus zu Kreuzfahrten in den Norden Europas eingesetzt. Das Schiff ist eines von sieben fast baugleichen Schiffen der Sphinx-Klasse der Reederei.