﻿Warum die Kommunen in Schleswig-Holstein keine Lust auf Luftfilter in Schulen haben

Ein Vater aus Kiel möchte einer Schule einen Luftfilter schenken, damit ein herzkranker Bruder eines Schülers geschützt wird – die Stadt lehnt das ab. Der Fall ist speziell, und doch zeigen die Zahlen, dass die Kommunen in Schleswig-Holstein wenig Interesse an den mobilen Geräten haben.

Kiel. Luftfilter können helfen, das Coronavirus einzudämmen, auch in Schulen. Aber die Geräte sind umstritten und teuer. In den vergangenen Monaten war es still geworden um diese mobilen Geräte. Doch der Kieler Philipp Schäfer hat die Debatte neu entfacht: Sein Antrag, der zweiten Klasse der Hardenbergschule einen Luftfilter zu schenken, um den herzkranken Bruder eines Schülers besser zu schützen, wurde wie berichtet von der Stadt Kiel als Schulträgerin abgelehnt.

Doch wie steht es derzeit um die Luftfilter in Schleswig-Holsteins Klassenzimmern? Die Bundesregierung hatte im Juli 2021 den Ländern 200 Millionen Euro dafür zur Verfügung gestellt, davon flossen 6,8 Millionen Euro nach Schleswig-Holstein.

Ende August dieses Jahres lief das Förderprogramm aus – und die Zahlen des Landesbildungsministeriums zeigen: Auch über diesen ungewöhnlichen Fall an der Hardenbergschule hinaus hielt sich das Interesse der Kommunen an Luftfiltern in Grenzen. Die Schulträger – sprich die Städte und Gemeinden – beantragten nur 558 Geräte für 112 der mehr als 700 Schulen in Schleswig-Holstein. Insgesamt wurden am Ende 478 Klassenräume mit einem vom Land geförderten Luftfilter ausgestattet.

Luftfilter in Schleswig-Holstein: Nur Bruchteil der Fördergelder abgerufen

Nur 8,8 Prozent des Geldes aus Berlin ist in Schleswig-Holstein abgerufen worden. Zum Vergleich: In Hamburg wurden 87 Prozent der Fördermittel verwendet, im Saarland dagegen nur knapp vier Prozent. Bundesweit liegt der Schnitt bei knapp 22 Prozent. Allerdings gibt es nach Angaben des Umweltbundesamtes auch viele Schulen – bundesweit etwa jede zehnte –, die bereits mit festinstallierten Lüftungsanlagen ausgestattet sind.

Der Hauptgrund für die niedrige Quote der abgerufenen Fördermittel liegt laut Landesbildungsministerium darin, dass das Geld des Bundes nur für Klassenräume bestimmt war, in denen nicht ausreichend gelüftet werden kann.

„Mobile Luftfilter sind nur ein Baustein, um Präsenzunterricht zu ermöglichen“, sagt David Ermes, Sprecher des schleswig-holsteinischen Bildungsministeriums. Sie würden keinesfalls das regelmäßige Stoßlüften ersetzen. Das Umweltbundesamt befürchtet, Schüler und Lehrer könnten sich mit einem Luftfilter in falscher Sicherheit wiegen und das Lüften vergessen. In anderen Ländern, wie etwa Schweden, sind dagegen fast alle Klassenzimmer mit Virenfiltern ausgestattet.

Luftfilter in Kiel: Keine Mehrheit in Kommunalpolitik

In Schleswig-Holstein gibt es auch Beispiele, wo anders als in Kiel entschieden wurde. In Neumünster kaufte der Förderverein der Grundschule Gadeland im vergangenen Jahr 24 Luftfilter. Obwohl alle Klassenräume in der Grundschule auch gut durch die Fenster zu lüften sind, stimmte die Politik dem Aufstellen der Luftfilter nach einigem Zögern zu.

Im Fall der Hardenbergschule in Kiel scheint der Ausweg über die Politik nicht zu gelingen. Die Ablehnung des Luftfilter-Angebots sei "klassisches Verwaltungshandeln", sagt FDP-Fraktionschef Ingmar Soll. Die Ratsversammlung könne der Verwaltung da wohl keine Vorschriften machen. Gleichwohl würde er es begrüßen, so Soll, wenn die Stadt als Schulträgerin die Chance ergreifen würde, "eine Ausnahme von der Regel zu machen". Offene Rechtsfragen ließen sich klären.

Ähnlich sieht das SSW-Fraktionschef Marcel Schmidt, dessen Fraktion schon zwei Mal erfolglos Luftfilter an Schulen beantragt hatte. Ein neuerlicher Ratsantrag in dem Einzelfall hätte wohl wieder keine Mehrheit im Rat, sagt Schmidt. Die großen Ratsfraktionen von SPD, CDU und Grünen teilen die ablehnende Haltung von Schuldezernentin Renate Treutel (Grüne).

Luftfilter in Neumünster und Kiel: Beide Entscheidungen richtig

In Neumünster ja, in Kiel nein: Wer liegt richtig? Laut Ermes beide Städte. Grundsätzlich sei das finanzielle Engagement von Eltern und anderen Privatpersonen erfreulich: „Es muss aber auch nach gewissen Regeln stattfinden, um keine langfristigen Kosten, Verpflichtungen oder Haftungsfragen auszulösen.“

So dürfe die Schulleitung nur Geschenke entgegennehmen, mit denen die gesetzlichen Aufgaben der Schule erfüllt werden. Ein Luftfilter sei dabei nicht erforderlich. „Letztlich ist aber stets die Entscheidung des Schulträgers für die Erfüllung der Aufgaben in seiner Zuständigkeit maßgeblich. Und die Entscheidung in Neumünster ist als Entscheidung des Schulträgers genauso richtig wie die Entscheidung der Stadt Kiel.“