Nobiskrug-Werft

Es sind 70 Meter Luxus pur. Die neue Luxusyacht „Miza“ ist wieder auf Probefahrt. Die in Kiel und Rendsburg gebaute Privatyacht wird in dieser Woche auf der Probefahrt vor Kiel getestet. Das edle Schiff soll bald an den Auftraggeber ausgeliefert werden.

