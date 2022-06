Warum die US Marine auf der Ostsee der russischen Marine trotzt

Die USA sind in diesem Jahr so stark wie lange nicht mehr auf der Ostsee präsent. Bis zu sechs große Schiffe sind zwischen Kiel und Helsinki unterwegs. Wie wichtig die Ostsee ist, zeigte sich auch in Kiel. Zur Sicherheitskonferenz reiste extra der Befehlshaber der US Marine aus Washington an.

Kiel. So ranghohen Besuch gab es bei der Kieler Woche lange nicht mehr. Admiral Michael M. Gilday der Chief of Naval Operations ist Chef der stärksten Marine der Welt. Damit ist er Befehlshaber über 340 000 Soldaten und knapp 300 Schiffe, darunter 70 Atom-U-Boote und Tausende Flugzeuge. In diesen Tagen bestimmt die Ostsee den Tagesablauf des 59-jährigen Offiziers.

Gleich zu Beginn des Pressetermins auf der Mole im Kieler Stützpunkt ist es dem Admiral wichtig, einen Dank an die Gastgeber zu überbringen: „Die Deutsche Marine ist ein wichtiger Partner. Ich möchte der deutschen Marine für die Gastfreundschaft danken – nicht nur zur Kieler Woche, auch darüber hinaus!“, so Gilday. Vor der Kulisse des wuchtigen Kommandoschiffs „Mount Whitney“ macht der Admiral zugleich klar, dass sich der Wind gedreht hat: „In Zeiten der Krise kann man nicht erst nach Vertrauen suchen.“ Deshalb sei das Manöver Baltops ein Bekenntnis an die Verbündeten in der Region. Die Worte sind auch an die Adresse Russlands gerichtet.

Und dabei bleibt es nicht. Bei der Nachfrage nach dem Verbleib des Trägers "Kearsarge", dessen Besuch kurz vor der Kieler Woche abgesagt wurde, stellt Gilday klar: "Sie bleibt in der Region. Das Schiff bleibt auf See". Die Versorgung des 40000-Tonnen-Schiffes erfolgt dabei auch über den Flughafen Kiel. Die Frage, ob noch weitere Schiffe entsendet werden, lässt der Admiral offen.

Das Manöver Baltops 2022 ist das 51. seiner Art. Es begann mit einem großen Fest und 40 Einheiten im Hafen von Stockholm zu Pfingsten. „Wir haben eine ganze Reihe anspruchsvoller Aufgaben geübt“, so Vizeadmiral Eugene H. Black III, der von der „Mount Whitney“ das Manöver führte. An den Stränden Gotlands und in Estland durften die US-Marines mit schwerem Gerät anlanden. Seite an Seite mit schwedischen Soldaten wurde Landkampf geübt.

Auch ein schwedisches U-Boot dabei

Es wurden aber auch Hilfseinsätze geübt. „Erstmals wurde geübt, wie man bei einem medizinischen Notfall einen verletzten Soldaten aus einem U-Boot rettet“, so Black. Überhaupt gab es großes Lob für die Schweden und Finnen. Die beiden Nationen seien für den Nato-Beitritt bereit. „Es gib da keine Lücke mehr bei den Fähigkeiten, sowohl auf See als auch an Land“, berichtet Admiral Black.

Auch die Deutsche Marine bekommt ein Lob. „Deutschland ist unser wichtigster Verbündeter mit einer sehr professionellen Marine“, so Black. Der deutsche Befehlshaber der Flotte, Vizeadmiral Frank Martin Lenski, nimmt das Lob gern an: „Mit diesem Manöver haben wir bewiesen, dass wir in allen Bereichen präsent sind.“

Im Hinblick auf den Ukraine-Konflikt gibt es auch deutliche Worte. „Das ist ein deutliches Signal an Russland. Es ist aber auch ein Signal an die Partner, dass wir bereit sind“, so Lenski. Dass auch die russische Marine in dieser Woche mit einem großen Verband auf der Ostsee übt, sorgte bei keinem der drei Admirale für Sorge. „Wir haben genug Stahl im Wasser, um zeigen, dass wir bereit sind. Was da auf russischer Seite passiert, ist für uns im Moment weder überraschend noch beängstigend“, so Lenski.

Nur noch 15 statt 40 Schiffe zur Kieler Woche

Einen Wandel gab es dennoch. Der Kieler Marinestützpunkt ist zur Kieler Woche so leer wie lange nicht mehr zur Kieler Woche. An der Oskar-Kusch-Mole (ehemalige Scheermole) liegen lediglich der Zerstörer „Defender“, eine Fregatte aus Marokko und das Landungsschiff „Gunston Hall“.

„Es haben sich eine ganze Reihe Nationen nicht mehr gemeldet“, so ein Sprecher der Marine auf Nachfrage. Dass sich ausgerechnet die einmal sehr eng mit Deutschland verbundenen Ostseeanrainer Dänemark und Polen militärisch von der Kieler Woche abgewendet haben, sorgt auch bei der Marine auch für Irritationen. „Die Kieler Woche ist auch ein wenig ein Stimmungsbarometer, wie man bei den Verbündeten Deutschland bewertet“, sagt ein Offizier hinter vorgehaltener Hand. Ursprünglich war der Marinestützpunkt von 40 ausländischen Besuchern ausgegangen. Gekommen sind aber nur 15. Die dänische Marine fehlt genauso wie Marineeinheiten aus Polen, Schweden, Norwegen und Finnland.