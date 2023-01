﻿Warum ein Küstenwachschiff aus Norwegen vor Schwedeneck ankert

Vertreter von SPD und Grünen haben am Mittwoch auf die hohe Arbeitsbelastung in Schleswig-Holsteins Justizvollzug hingewiesen. Die Mitarbeiter in den Gefängnissen Kiel, Neumünster, Lübeck und Schleswig seien am Limit. Justizministerin Kerstin von der Decken (CDU) berichtete von 37 Übergriffen.