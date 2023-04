﻿Warum Eis jetzt mehr kostet und welche neuen Sorten es 2023 gibt

Im vergangenen Sommer war die Kugel Eis noch zehn bis 20 Cent günstiger, viele Eisdielen in Kiel und Umgebung mussten die Preise erhöhen. Wir erklären, warum Eiscafés mehr verlangen und welche neuen Sorten sie für die Eissaison 2023 kreiert haben.

"Meine Lieblingssorten sind Schoko, Vanille und Haselnuss mit Streuseln", sagt Henry Lenschau (6). Mit seiner Mutter Nadine und seiner kleinen Schwester Ella ist er in der Ferienwoche schon zum zweiten Mal bei Eis Neitsch.

Eisdielen in Kiel und Umgebung

Kiel. Kaum kommen die ersten Sonnenstrahlen heraus, bildet sich an diesem Mittag eine Schlange bei Eis von Neitsch in Kiel-Friedrichsort. Chefin Susanne Lohmann hat alle Hände voll zu tun. Annica Ripken bestellt gleich sechs Becher zum Mitnehmen. „Ich habe vier Kinder“, sagt die 38-Jährige lachend. 

Fast jedes Wochenende komme sie hierher. Dass die Preise etwas höher geworden sind, habe sie noch gar nicht bemerkt, könne sie aber verschmerzen. „Weil das Eis einfach gut ist. Ich war schon als Kind mit meinen Eltern hier.“

Eis von Neitsch: Kugelpreis von 1,30 auf 1,50 Euro gestiegen

1,50 Euro kostet die Kugel jetzt bei Neitsch. „Wir mussten um 20 Cent erhöhen“, sagt Inhaber Ive Lohmann. Grund sind die steigenden Kosten in allen Bereichen. Kühlung und Eismaschinen fressen viel Strom. „Der Preis für Zucker hat sich verdoppelt“, nennt er ein Beispiel. Die Eisdiele bewege sich mit ihren Preisen im Vergleich noch am unteren Level. „Wenn eine Familie mit mehreren Kindern kommt, muss die sich noch ein Eis für alle leisten können.“

Nadine Lenschau ist mit Ella (3) und Henry (6) schon zum zweiten Mal in der Ferienwoche hier. „Es ist ja überall teurer geworden“, sagt die Mutter achselzuckend. „Dafür ist es sehr lecker.“ Ein Eis gönne man sich nicht jeden Tag, da sei das nicht so schlimm.

Zantopps: Statt 1,80 Euro kostet die Kugel Eis jetzt 1,90 Euro

Im Schnitt haben Eiscafés in Kiel und Umgebung den Kugelpreis um zehn Cent erhöht, ergab unsere Recherche. Er liegt zwischen 1,50 Euro bei Neitsch oder im Eisparadies und 1,90 Euro bei Liseis, Zantopps oder Giovanni L. Die Zwei-Euro-Schmerzgrenze überschreiten einige nur bei Premiumsorten mit besonderen Zutaten oder veganen Angeboten mit Pflanzenmilch.

„Ob Lebensmittel, Energie oder Personalkosten – alles ist 30 bis 40 Prozent teurer geworden. Trotzdem haben wir nur um fünf Prozent die Preise erhöht“, sagt Peter Zantopp von Zantopps aus Heikendorf. Er freue sich sehr auf die Saison. „Jeder von uns hat sich kleine Highlights überlegt.“

Eistrends: Vegane Sorten und frische Fruchtkomponenten im Eis

Blutorange-Joghurt, Ananas-Ingwer oder ein veganes Mandelmilcheis mit Pflaumenkompott gehören zu seinen Neuschöpfungen. „Wir konzentrieren uns darauf, den Kunden mit unseren Produkten eine Freude zu bereiten“, sagt Zantopp. „Ein kleines Highlight in der Woche ist bei unter zwei Euro immer noch drin.“

Neitschs neueste Lieblingskreation ist Bienenstich-Eis mit Mandeln und Vanillesoße. Giovanni L hat Waldmeister-Limette und Apple Crumble als Geschmacksrichtungen frisch in der Vitrine. „Darin sind Äpfel aus dem alten Land und Mandeln zusammengestrudelt“, sagt Geschäftsführer Jörg Fischer.

An die 60 Sorten hat Giovanni L im Repertoire. Natürlich gebe es viele Traditionalisten, die immer wieder zu Schoko, Vanille und Erdbeer griffen, sagt Fischers Assistent Axel Henke. „Aber unsere Produktentwickler haben ständig den Kopf voller neuer Ideen und die Kunden freuen sich über neue Sorten.“

Giovanni L: Kugelpreis liegt bei 1,90 Euro

Dass sie für die Kugel jetzt 1,90 Euro verlangen müssen, sei ihnen schwergefallen, sagt Fischer. Zugleich ärgere ihn die ewige Preisdebatte. „In Frankreich, Spanien oder Portugal bekommen sie kein Eis unter zwei Euro, in Skandinavien zahlen sie locker vier bis fünf Euro und in den USA kosten zwei Kugeln auch zehn Dollar.“ Dabei sei das Lohnniveau hier höher als im mediterranen Raum.

„Ein Magnum kostet an der Tankstelle locker 2,50 Euro. Da meckert keiner.“ Dabei wiege das Industrie-Eis am Stiel sogar weniger als eine Kugel bei Giovanni L und sei eben kein in Kiel hergestelltes Produkt. Laut Bundesverband der deutschen Süßwarenindustrie liegt der Marktanteil von industriell hergestelltem Eis bei 84 Prozent, Eisdieleneis macht mit mehr als 86 Millionen Liter Absatz pro Jahr nur 13,5 Prozent aus.

Die Liste der Dinge, die für die Eiscafés teuerer geworden sind, ist laut Fischer lang. „Löffelchen aus Plastik kosteten 0,9 Cent pro Stück, die neuen aus Papier 3,8 Cent. Für Pappbecher zahlen wir statt acht jetzt 15 Cent, die Preise für Waffelprodukte haben sich verdoppelt.“

Eisstübchen am Kanal in Rendsburg: Preis bleibt bei 1,50 Euro

Jens Perna vom Eisstübchen am Kanal in Rendsburg versucht dennoch, seine Preise stabil zu halten. Die Kugel koste bei ihm weiterhin 1,50 Euro. „Wir verkaufen den Luxus des kleinen Mannes. Wenn Leute sich kein Eis mehr leisten können, läuft etwas falsch.“

Zwar seien manche Kosten wie für Zucker enorm in die Höhe geschossen, andere Zutaten wie Sahne seien im Vergleich zu 2022 aber wieder etwas günstiger. So gleiche sich einiges wieder aus.

Er hofft, über die Menge auf seinen Schnitt zu kommen. „Die Energiepreisbremse hilft auch.“ Ausschließen, dass er die Preise doch noch erhöhen muss, kann Perna aber nicht.