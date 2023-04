﻿Warum Schüler in Schleswig-Holstein selten Russisch lernen

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler in Schleswig-Holstein, die Russisch lernen, sinkt seit Jahren in Schleswig-Holstein. Der Krieg in der Ukraine sorgt wider Erwarten nicht für weniger Interesse an der Sprache, sondern dem Fach könnte das mehr Zulauf bescheren.

Nur dreizehn öffentliche Schulen in Schleswig-Holstein bieten noch Russischunterricht an. Das Fach verliert seit Jahren an Bedeutung, das könnte sich nun ändern.

Kiel. Russisch wird an Schulen in Schleswig-Holstein immer seltener gelernt. Dass das Interesse wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine abebbt, beobachten Lehrerinnen allerdings nicht – im Gegenteil.

„Wir hatten mit 23 Erstwahlen für Russisch ab der neunten Klasse im vergangenen Jahr so hohe Zahlen wie lange nicht“, sagt Inke Schühler, die das Fach an der Immanuel-Kant-Schule in Neumünster unterrichtet. „Das war ein Ausdruck von hoher Solidarität mit der Ukraine, weil die Schülerinnen und Schüler mit den russischsprachigen Jugendlichen, die aus der Ostukraine hierhergekommen sind, Kontakt aufnehmen wollten.“

Lehrerin sieht Russischlernen als Beitrag zur Friedenserziehung

Auch Anja Messer, Russischlehrerin am Gymnasium Kaltenkirchen, kann keinen Einbruch der Zahlen feststellen. „Das Interesse der Schülerschaft ist erstaunlicherweise konstant da.“ 15 bis 18 junge Menschen starten dort pro Schuljahr neu mit der Sprache. Sie hat den Eindruck, dass das Interesse an Russisch und den politischen Zusammenhängen in Osteuropa durch das Kriegsgeschehen und den medialen Fokus auf den Konflikt eher steigt. Die Zahl derjenigen, die sich abkehrten, gleiche sich dadurch aus.

Sie hält Russischlernen für einen Beitrag zur Friedenserziehung. „Wenn wir Brücken bauen wollen, müssen wir miteinander sprechen können und kulturelle Kenntnisse haben“, sagt auch Schühler.

Nur neun Gymnasien, eine Gemeinschaftsschule und drei berufsbildende Schulen in Schleswig-Holstein unterrichten laut Bildungsministerium aktuell Russisch ab der dritten Fremdsprache. 2021/22 belegten das Fach 414 Jugendliche an allgemeinbildenden Schulen und 109 an beruflichen Gymnasien. Zahlen für das laufende Schuljahr liegen noch nicht vor.

Zahl der Russisch-Schüler geht bundesweit stetig zurück

Bundesweit entschieden sich laut Destatis rund 94 000 Schülerinnen und Schüler für Russisch. Anfang der 90er-Jahre lernten die Sprache noch eine halbe Million Jugendliche – so beliebt ist heutzutage Spanisch. In der DDR war es als erste Fremdsprache obligatorisch, noch heute gehen mehr als zwei Drittel der Russisch-Lernenden in ostdeutschen Bundesländern zur Schule.

In Schleswig-Holstein boten vor fünf Jahren noch fünf Gymnasien mehr die Sprache an als jetzt. In Kiel gibt es keines mehr mit Russischunterricht, teilweise sind AGs verblieben. „In Kronshagen, Elmschenhagen und Wellingdorf ist das Fach weggebrochen“, so Messer.

Häufig falle das Fach mit Lehrkräften weg, die in Pension gehen. Dass Schulen in der Lage seien, neue Russischlehrkräfte einzustellen, komme selten vor. Bei der Suche nach neuen Kollegen stünden Mangelfächer wie Physik- und Mathematik im Fokus. Gegen den Trend geht Ahrensburg, wo das Eric-Kandel-Gymnasium laut Ministerium ein neues Russischangebot aufbaut.

Spanisch setzt sich bei Wahl einer dritten Fremdsprache oft durch

Bei der Entscheidung von Schulkonferenzen über das Portfolio an dritten Fremdsprachen stehe Russisch meist in der Konkurrenz zu Spanisch und ziehe oft den Kürzeren, so Messer. Es komme kaum vor, dass Schulen beides anbieten. „Die Sprache erscheint auch Schülern oft näherliegend, weil sie dorthin in den Urlaub fahren“, so Schühler.

Das Ministerium sieht als einen Grund für den Rückgang die insgesamt breitere Auswahl an Wahlpflichtkursen in der Mittelstufe. Eltern künftiger Fünftklässler zeigten durchaus Interesse am Fach – vor allem von Kindern mit entsprechendem Migrationshintergrund. Laut Schühler ist der Anteil der Muttersprachler in den Kursen jedoch nicht immer höher als der deutschen Schüler ohne familiären Bezug in die Region. Das Verhältnis könnte sich künftig durch die vielen Jugendlichen aus der Ukraine an den Schulen ändern.

Slavistik-Professor: Osteuropa spielt in Schule kaum eine Rolle

Am Institut für Slavistik der Christian-Albrechts-Universität sind laut dessen Direktor noch keine Auswirkungen des Krieges bei den Studierendenzahlen bemerkbar. „Die Zahlen liegen relativ stabil bei 30 bis 35 Menschen, die sich pro Wintersemester mit Schwerpunkt Russisch einschreiben. Auswirkungen werden wir, wenn dann, erst diesen Herbst spüren“, sagt Prof. Norbert Nübler. Er könne sich vorstellen, dass Ukrainer, die länger hierbleiben, die Sprache weiterverfolgen wollen und es Zuwächse geben könnte.

Studierende, die keinen russischsprachigen familiären Hintergrund haben, werden ihm zufolge immer weniger. „Alles, was Osteuropa anbelangt, erlebt in den vergangenen zehn Jahren generell einen Abwärtstrend. Das liegt nicht unbedingt an den politischen Verhältnissen, sondern daran, dass Osteuropa wenig in der Schule vorkommt“, so Nübler. Obwohl das Baltikum genauso wie Polen, Tschechien, Slowenien oder Kroatien zur EU gehörten, spielten auch diese Länder im Unterricht kaum eine Rolle.