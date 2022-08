﻿Was auf Gaskunden mit der neuen Umlage zukommt

Die Energiepreise haben sich angesichts des Kriegs in der Ukraine und höherer Beschaffungskosten zuletzt fast überall erhöht. Bei Stadtwerken in Schleswig-Holstein wie in Kiel melden sich schon jetzt vermehrt Verbraucher mit Zahlungssorgen. Die neue Gasumlage wird die Belastungen weiter erhöhen.

Kiel. Viele Energieversorger in Schleswig-Holstein haben die Preise für die Endkunden bereits im Sommer angehoben. Mit der vom Bund beschlossenen Gasumlage kommen auf die Verbraucher ab Oktober weitere Kosten zu. Die Befürchtung, das nicht mehr finanziell stemmen zu können, wächst laut regionalen Versorgern bei den Kunden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Der Anteil der Gespräche mit Kunden, die die steigenden Energiekosten nicht ohne Weiteres bewältigen können, nimmt spürbar zu“, sagt Sönke Schuster von den Stadtwerken Kiel. Insgesamt habe der Beratungsbedarf zugenommen. Im Juli haben sich etwa zehn Prozent mehr Kunden per Telefon und sogar 25 Prozent mehr schriftlich an den Versorger gewandt als vor einem Jahr. „Aus unserer Sicht ist es sehr wichtig, dass die konkreten Möglichkeiten, Energie zu sparen, bei allen Kunden präsent sind und zumindest helfen können, einen Teil der Mehrkosten abzufedern.“

Kostenexplosion: Versorger bieten Ratenzahlung an

Bei den Stadtwerken SH, zuständig für Rendsburg und Eckernförde, riefen weniger Menschen bei den Servicehotlines an als bei vorherigen Preisänderungen. "Durch die mediale Begleitung der Situation um steigende Energiepreise sind die meisten Menschen sensibilisiert", glaubt Geschäftsführer Wolfgang Schoofs. Kunden, die sich nicht mehr in der Lage sehen, die hohen Kosten zu tragen, bietet der Versorger eine Ratenzahlung an und verweist an Sozialbehörden für Unterstützungsmöglichkeiten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch die Stadtwerke Neumünster beobachten zwar ein ausgeprägteres Verständnis der Kunden für den Preisaufschlag als in vergangenen Jahren, sehen aber zugleich deren Verunsicherung. Schon bei der letzten Erhöhung im Juni empfahlen die SWN daher eine freiwillige Anpassung der Abschläge, um eine böse Überraschung bei der Jahresabrechnung zu vermeiden, so Sprecherin Saskia Ullrich.

Worauf sich Verbraucher und Verbraucherinnen im Herbst und Winter gefasst machen müssen, können die Versorger noch nicht konkret beziffern. Die Energie- und Wasser Wahlstedt/Bad Segeberg (EWS) hat zum Beispiel zuletzt zum Jahresanfang bei den Gaspreisen um 27 Prozent angezogen. Dort zahlen Bestandskunden mit 18 000 Kilowattstunde (kWh) Jahresverbrauch – so viel benötigt eine vierköpfige Familie im Schnitt – nun 130 Euro pro Monat. Neukunden kommen auf 200 Euro. Dabei sollte es eigentlich bis 2023 bleiben, dann wäre aufgrund der steigenden Beschaffungspreise zwingend eine Erhöhung notwendig gewesen, so Marco Voß. Wegen der Gasumlage müsse nun vorher angepasst werden.

Umlage könnte Mehrkosten von über 1000 Euro bedeuten

Sie bildet gerade für alle Versorger noch die große Unbekannte. Zwar hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bereits eine Spanne von 1,5 bis 5 Cent pro kWh genannt, die endgültige Höhe wird aber erst am Montag bekannt gegeben. Die Umlage soll Importeuren wie Uniper zugutekommen, die teueren Ersatz für ausbleibende Gasmengen aus Russland kaufen müssen. Bleibt es bei der Größenordnung, würde das nach Berechnungen des Vergleichsportals Check24 eine jährliche Mehrbelastung für eine Familie von 320 bis 1070 Euro bedeuten.

„Im Gas mussten wir die Preise zum 1. August im Schnitt um 30 Prozent anheben“, sagt Schoofs. Die Kosten in der Grundversorgung liegen bei den Stadtwerken SH bei 2340 Euro im Jahr. „Die Lage ist sehr dynamisch und wir hatten gehofft, die Preise bis zum Ende des Jahres beibehalten zu können.“ Zum Januar 2023 sei mit einer Erhöhung zwischen 20 und 40 Prozent zu rechnen. Die Gasumlage mache schon vorher eine Anpassung nötig.

Bei den Kieler Stadtwerken gibt es laut Schuster bis auf die Umsetzung der Gasumlage noch keine konkrete Planung für weitere Erhöhungen. Erst im Juli wurden die Gaspreise hier um circa 40 Prozent angehoben. Neukunden mit einem Verbrauch von 18 000 kWh zahlen aktuell 240 Euro pro Monat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Stadtwerke Neumünster verlangen im Tarif „Gas Premium“ rund 175 Euro monatlich. Wer 2021 einen Fix-Tarif über 24 Monate Laufzeit abgeschlossen hat, zahlt 155 Euro. Auch hier wird für 2023 die nächste Anpassung angepeilt, eine Aussage über die Höhe trifft das Unternehmen noch nicht.