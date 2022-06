Der neue Koalitionsvertrag steht: Was CDU und Grüne in Schleswig-Holstein anders machen wollen, verraten wir Ihnen in der „Post aus dem Newsroom“. Weitere Themen: Wie Grundstückseigentümer sich in Kiel vor Starkregen schützen können und Halbzeit zur Kieler Woche.

Was der neue Koalitionsvertrag beinhaltet // Starkregen: Was Hausbesitzer wissen müssen

ein erster Blick in den 244 Seiten starken Koalitionsvertrag zeigt: CDU und Grüne in Schleswig-Holstein wollen künftig einiges anders machen. So soll es unter anderem ein Ministerium mehr geben als in der Legislaturperiode zuvor und andere Ressortzuschnitte. Berufliche Bildung geht beispielsweise vom Wirtschafts- zurück ins Bildungsministerium. Das zuletzt pandemiebedingt wichtige Ressort Gesundheit wandert vom Sozial- ins Justizministerium. Wer welches Ressort leiten wird, steht in Gänze noch nicht fest. Welche Personalien gesetzt sind, verrät Ihnen mein Kollege Christian Hiersemenzel:

Umwelt und Klima sind nicht nur auf landespolitischer Ebene wichtige Themen. Auf kommunaler Ebene geht es beispielsweise darum, sich besser auf Starkregenereignisse vorzubereiten. Denn wenn solch ein Ereignis eintritt, kann es schnell gefährlich werden. Denken Sie nur an Juni 2012 zurück, als nach sinnflutartigen Regenschauern viele Straßenzüge in der Landeshauptstadt knietief unter Wasser standen und Autos nur noch schwer vorankamen.

In einer interaktiven Karte zeigt die Stadt Kiel nun, welche Grundstücke besonders gefährdet sind. Was Eigentümer tun können, um ihr Gebäude zu schützen, erklärt Starkregen-Experte Georg Johann. Auch wenn Sie kein Grundstückseigentümer sind - lesen lohnt sich!

Von dauerhaft starken Regenschauern ist die Kieler Woche zum Glück verschont geblieben. Das könnte sich jedoch in der zweiten Hälfte ändern. Zwar sind Temperaturen um die 29 Grad vorhergesagt, die Regenwahrscheinlichkeit steigt jedoch auf bis zu 90 Prozent am Sonnabend.

Was Ihnen heute und in den kommenden Tagen auf der Kieler Woche geboten wird, erfahren Sie in unserem Liveblog und in der Übersicht, was Sie für 0, 10, 100 oder 1000 Euro erleben können. Ansonsten empfehle ich Ihnen noch unseren Kieler-Woche-Newsletter. Hier erhalten Sie jeden Abend um 19 Uhr kostenlos Tipps für den kommenden Tag. Melden Sie sich hier an!

Gute Stimmung bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags: Aminata Touré (v.l.n.r., Die Grüne), Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Monika Heinold (Grüne). © Quelle: Frank Molter/dpa

Lewis Holtby will noch einige Jahre kicken. Bei Holstein Kiel. Auch in der ersten Liga. Doch der Mittelfeldspieler bringt zunehmend seine Talente als verkappter Trainer ins Spiel.

