﻿Was die Honorarkonsuln in Schleswig-Holstein alles erleben

Die Honorarkonsuln in Schleswig-Holstein bekleiden ein wichtiges Ehrenamt. Sie sind Ansprechpartner bei politischen Fragen, helfen Bürgern des Entsendestaats vor Ort und stellen Kontakte her. Nun informieren die ehrenamtlichen Beamten in Kiel über ihre Arbeit.

Kiel. Sie sind Repräsentanten, wichtige Ansprechpartner für die Bürger des Entsendestaates, stellen Kontakte in die Wirtschaft her, sind Netzwerker: Honorarkonsuln. 16 Länder aus aller Welt – von Indonesien, über Kirgisistan und Finnland bis Panama und El Salvador – haben in Schleswig-Holstein ehrenamtliche Beamte eingesetzt, die die Interessen des Landes vor Ort vertreten und als eine Art Botschafter dienen. Doch was macht ein Honorarkonsul eigentlich?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Plötzlich war die Aufregung groß: Als die Handballer vom THW Kiel zu einem Auswärtsspiel ins Ausland aufbrechen wollten, fiel einem dänischen Profi auf, dass sein Pass abgelaufen war. Was also tun? Glücklicherweise ist es aus Kiel nicht weit nach Dänemark – und damit ist nicht die Entfernung zur Landesgrenze gemeint. Denn ein kleines dänisches Territorium gibt es auch in der Landeshauptstadt. Und zwar in den Räumen der Förde Sparkasse in Kiel am Lorentzendamm. Dort ist das dänische Honorarkonsulat, das Sparkassen-Chef Götz Bormann leitet.

In Kiel gibt es schneller einen italienischen Pass als einen deutschen

Und der Honorarkonsul sprang als Retter in höchster Not ein – schnell und unbürokratisch stellte Bormann dem THW-Profi – um wen es ging verrät er nicht, Amtsgeheimnis – eine provisorische Passverlängerung aus. Der Spieler konnte die Auslandsreise mit seinen Teamkollegen antreten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch Karsten Meyer hilft bei der Ausstellung von Pässen. Einmal im Monat empfängt er im italienischen Honorarkonsulat rund 20 in Schleswig-Holstein lebende Italienerinnen und Italiener, deren Ausweise erneuert werden müssen. Dann werden Fingerabdrücke genommen, Formulare unterschrieben und alle Dokumente nach Rom geschickt. "Man kommt in Kiel schneller an einen italienischen Pass als an einen deutschen", sagt Meyer mit Blick auf die langen Wartezeiten im Bürgerbüro.

Netzwerke in Politik, Wirtschaft, Kunst und Kultur

Solche umfangreiche Pass-Befugnisse haben nicht alle Honorarkonsuln. Die italienische Regierung hat bei Karsten Meyer eine Ausnahme gemacht, da das nächste Generalkonsulat in Hannover ist und die Wege für die rund 5000 in Schleswig-Holstein lebenden Italiener kurzgehalten werden sollen.

„In erster Linie sind wir Steigbügelhalter für Politik, Wirtschaft, Kunst und Kultur“, sagt Götz Bormann, der seit 2006 Sprecher – Doyen – des Konsularkorps in Schleswig-Holstein ist. Und diese Beschreibung ist gar nicht abwertend gemeint. „Es geht darum, Netzwerke aufzubauen, Kontakte herzustellen, zu vermitteln und Ansprechpartner zu sein“, fasst Rainer Kibbel, Honorarkonsul für die Niederlande, zusammen.

Der Abend der Konsulate Zum dritten Mal feiern die Honorarkonsulate in Schleswig-Holstein den Abend der Konsulate. Am 26. August werden von 18 bis 22 Uhr in den Räumen der IHK zu Kiel, Bergstraße 2, Infostände aufgebaut, an denen die Konsuln von ihrer Arbeit berichten, aber auch landestypische Speisen und Getränke servieren. Parallel dazu gibt es drei Vorträge: „Die sicherheitspolitische Lage im Baltikum“ (19 Uhr) von Prof. Joachim Krause, Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik an der Christian-Albrecht-Universität, „Wann wird Deutschland endlich digital? Vorbild Estland für eine sinnvolle Digitalisierung“ (19 und 20 Uhr) von Dr. Til Assmann, estländischer Honorarkonsul aus Bremen und „Der Fehmarnbelttunnel – Nordeuropas größtes Verkehrsprojekt“ (20 Uhr) von Lars Friis Cornett, Direktor der zuständigen Projektgesellschaft Femern. Die Grußworte halten IHK-Präsident Knud Hansen, Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther und Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung wird gebeten unter konsulat@foerde-sparkasse.de

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So organisieren die Honorarkonsuln Veranstaltungen, um den Entsendestaat zu präsentieren – bei Rainer Kibbel ist es beispielsweise der Königstag, der in den Niederlanden am 27. April gefeiert wird – beraten aber auch die Landesregierung und geben Einschätzungen bei politischen Fragen und helfen Staatsbürgern, wenn sie in Schleswig-Holstein Schwierigkeiten haben, etwa wenn sie Touristen sind, an Corona erkranken und eine Quarantäne-Unterkunft brauchen. Und das tun sie alles ehrenamtlich. Für Honorarkonsuln gibt es kein Geld, nicht mal eine Aufwandspauschale. "Wir tun das, weil es eine Ehre ist, ein Land zu repräsentieren", sagt Götz Bormann stellvertretend für die 15 Kolleginnen und Kollegen aus dem Konsularkorps. Daher sei es schwer, es abzulehnen, wenn das Amt an einen herangetragen werde, sagt Kibbel. Bewerben kann man sich auf eine Stelle als Honorarkonsul nicht, das Entsendeland fragt an. "Das ist eine große Anerkennung, da sagt man nicht nein."