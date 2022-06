Was für Irritationen bei Radfahrern sorgt // KN-Test auf der Kieler Woche // Corona-Absagen

Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer hat sich Mitten in der Kieler Woche das Coronavirus eingefangen, Holstein Kiel erntet einen Shitstorm und Straßenschilder führen Radfahrer in Kiel in die Irre. Die wichtigsten Nachrichten des Tages im Überblick.

Es soll um die Bügel gehen: Um sie anzufahren, ist der Radweg am Holstein-Stadion in Kiel erst in Gegenrichtung freigegeben und dann doch nicht mehr.

irreführende Schilder und Piktogramme, Fahrradampeln auf der falschen Straßenseite: An manchen Stellen in Kiel fragt man sich, was sich die Verkehrsplaner dabei gedacht haben. Meine Kollegen Niklas Wieczorek und Florian Sötje zeigen Ihnen im Artikel einige Beispiele auf, wo die Verkehrsführung mehr Fragen bei den Radfahrern aufwirft, als sie für Klarheit sorgt. Die gute Nachricht: Die Polizei samt ihrer Fahrradstaffel sowie Tiefbauamt und Straßenverkehrsbehörde der Stadt Kiel befinden sich im Austausch, um brenzlige Stellen zu entschärfen. Mehr dazu erfahren Sie hier.

Um Überblick behalten geht es in den folgenden zwei Storys: 29 Stände gibt es in diesem Jahr auf dem Internationalen Markt zur Kieler Woche, 26 davon bieten nationaltypische Speisen und Getränke an. In den vergangenen Tagen haben einige meiner Kolleginnen und Kollegen die unterschiedlichsten Gerichte probiert, das Preis-Leistung-Verhältnis bewertet und für jeden Stand als Bewertung Kochmützen vergeben. So viel vorweg: Ein Stand fiel komplett durch. Andere sind absolut empfehlenswert. Das Ergebnis unseres Essenstests finden Sie hier:

Auch wenn bei der Kieler Woche vieles an die Zeit vor Corona erinnert: Ganz kommt man um das Thema nicht herum. Eine Reihe stadtbekannter Politiker hat sich das Virus eingefangen. Darunter Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD). Er wird deshalb auch nicht beim KN-Poetry-Battle auf der Jungen Bühne auftreten können. Aber es gibt einen Ersatz! Wie auch die Metal-Band Sepultura, die nach einem familiären Notfall den Auftritt auf der Radio-Bob-Bühne spontan absagen musste.

Weitere Nachrichten des Tages im Überblick.

Rund 2000 Fans kamen, um mit Rune Dahmke und der Mannschaft des THW Kiel auf der Kieler Woche den Gewinn des DHB-Pokals und den Saisonabschluss zu feiern. © Quelle: Sascha Klahn

Mit Rune Dahmke als Zeremonienmeister haben die Zebras des THW Kiel mit ihren Fans die Saison auf der Kieler Woche ausklingen lassen. Superstar Sander Sagosen war per Facetime aus Norwegen zugeschaltet. Alle Verhandlungen mit Cheftrainer Filip Jicha um eine längere Sommerpause liefen allerdings ins Leere. Jetzt lesen.

