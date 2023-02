Mit dem Maratea wollte Eduard Teuber Galiano einen Fine-Dining-Italiener in Kiel etablieren. Doch jetzt ist das Restaurant verlassen – und sein Inhaber unauffindbar.

Was im Norden nicht alles verschwindet

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

es sollte Kiels bestes italienisches Restaurant werden – und das war es für ein halbes Jahr wohl auch. Doch nun ist der Ofen im Maratea aus. Das Lokal in der Dänischen Straße ist geschlossen, seine Hintertür mit Absperrband verklebt, sein Inhaber unauffindbar. Mein Kollege Oliver Stenzel hat sich auf Spurensuche gemacht und mit Polizei und Vermieter gesprochen.

Mitten in der Nacht kreist plötzlich ein unbekanntes Flugobjekt über dem Norden Ostholsteins: Das ist eine Beobachtung, die bereits seit Wochen Bürger rätseln lässt. Immer wieder wird es des nachts gesichtet - und verschwindet dann wieder mysteriös. Was bisher bekannt ist und was die Bundeswehr dazu sagt.

Zuletzt noch eine gute Nachricht - denn manchmal verschwinden Dinge und kommen dann doppelt wieder. So auch im Falle des Tierheims Uhlenkrog. Hier war vor einigen Tagen das Entsetzen groß, als bekannt wurde, dass bei einem Einbruch der Transporter für die Heimtiere gestohlen wurde. Mittlerweile ist das Fahrzeug wieder da. Und nun erhält das Tierheim sogar einen neuen Transporter.

Nachrichtenüberblick in Kürze

Meine Lieblingsgeschichte

Bild des Tages

© Quelle: Ulf Dahl

Nach der Sauna zum Abkühlen endlich in die frische Kieler Förde: Die ersten Gäste der Rune-Sauna auf dem Sandhafen-Ponton haben Mut bewiesen und gleich die Neuregelung seitens der Stadt genutzt. Bei 3,9 Grad Lufttemperatur sprangen sie in das vergleichsweise 5,1 Grad „warme“ Wasser der Kieler Förde.

Meistgelesen auf KN-online.de

Mehr lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews. Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihre

Inga Catharina Thomas, Leiterin Newsroom

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.