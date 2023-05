Was ist da los in der Landesregierung?

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Monika Heinold von den Grünen hat sich in den vergangenen Jahren als Finanzministerin einen guten Ruf erarbeitet. Nicht nur, weil sie als bienenfleißig gilt, sondern auch, weil sie den Haushalt des Landes weitgehend geräuschlos verwaltete - und dank guter Steuereinnahmen fast vergessen machte, dass Schleswig-Holstein notorisch klamm ist. Mit dem Ende des warmen Regens kommen urplötzlich Probleme. Völlig überraschend erließ Heinold vergangene Woche bei der Verkündung der regionalen Steuerschätzung eine Haushaltssperre. Schon das brachte ihr berechtigte Kritik ein, weil man sich fragte, ob die Landesregierung einen derart bedenklichen Zustand des Haushalts nicht schon vor der Kommunalwahl hätte verkünden müssen. Hinzu kamen die Sorgen von Sozialverbänden und anderen Empfängern staatlicher Zuschüsse, die nicht wussten, wie es jetzt weitergehen soll. Heute nun die Reißleine. Heinold kündigt nach einer Woche an, die Haushaltssperre wieder aufzuheben. Soll Schleswig-Holstein nun aufatmen? Oder sich besorgt fragen, was da in der schwarz-grünen Landesregierung eigentlich los ist?

Auch das war überraschend heute Morgen: Bundesweit erhielten Mitglieder der „Letzten Generation“ Besuch von der Polizei. Auch in Schleswig-Holstein gab es eine Razzia. Im Raum steht der Verdacht der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Die Aktivisten sind natürlich empört. Und na klar: Man staunt schon. Die Klima-Kleber der „Letzten Generation“ rauben vielen Autofahrern mit ihren Blockaden zwar den letzten Nerv. Und sie sollten dafür auch die rechtlichen Konsequenzen tragen. Aber unter einer kriminellen Vereinigung stellt man sich dann doch etwas anderes vor.

Neben den aktuellen Nachrichten gibt es auch immer Geschichten, an denen unsere Reporterinnen und Reporter lange und intensiv recherchieren. Eine der ungewöhnlichsten Reportagen hat meine Kollegin Annika Paetow nun abgeschlossen. Sie hat eine Familie getroffen, die glaubte, in einem kleinen Dorf im Kreis Segeberg ihr Traumhaus gefunden zu haben. Stattdessen geriet sie an einen Nachbarn, der ihr das Leben mehr und mehr zur Hölle macht. Eine Geschichte über Ohnmacht, Wut und die Grenzen der Justiz.

Mufflons streifen durch den 460-Seelen-Ort Kaaks, zwischen Hamburg und Heide. © Quelle: Bodo Marks/dpa

Zwei wilde Mufflons haben es sich in einem kleinen Dorf in Schleswig-Holstein gemütlich gemacht und begeistern dort nun die meisten Anwohner. Die beiden Wildschafe seien im Januar plötzlich in Kaaks aufgetaucht und einfach geblieben, sagte der Bürgermeister Klaus-Wilhelm Rohwedder des 460-Einwohner-Ortes. Mehr dazu lesen Sie hier.





