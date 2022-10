﻿Was MINT-Studienanfänger in Schleswig-Holstein für Mathekenntnisse brauchen

Kiel. An den mathematischen Anforderungen in Fächern wie Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) scheitern viele Studienanfänger. Damit sich das ändert, gibt es in Schleswig-Holstein nun einen Aufgabenkatalog, der zeigen soll, welches Wissen vorausgesetzt wird. Projektleiter Aiso Heinze, Professor für Didaktik der Mathematik am Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN) und Dr. Maike Abshagen, Leiterin der Abteilung Ausbildung und Qualifizierung am Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH), erklären das Projekt.

Die Studienabbruchquote im Bachelor liegt bundesweit bei 28 Prozent, in naturwissenschaftlichen Fächern und der Mathematik sogar bei 50 Prozent. Warum ist das ein echtes Problem?

Prof. Aiso Heinze: Das Scheitern in den Studiengängen liegt häufig an den mathematischen Veranstaltungen und nicht etwa an der Einführung in Chemie oder Physik. Viele junge Menschen erleben im ersten Semester, dass sie in Vorlesungen nichts oder sehr wenig verstehen und viel nacharbeiten müssen – selbst, wenn sie in der Schule gut waren in Mathematik. Problematisch sind dabei individuelle Erfahrungen von Versagen bis hin zum Studienabbruch, die man ihnen gerne ersparen würde.

Dr. Maike Abshagen: Die meisten Abbrüche passieren sehr schnell. Die Studierenden geben vor Ende des zweiten Semesters auf.

Heinze: Das ist auch volkswirtschaftlich problematisch, da Hochschulen ja Studienplätze und Lehrpersonal vorhalten müssen. Wenn die Hälfte der Studierenden abbricht, kann die Frage aufkommen, ob auch die Hälfte der Kapazitäten reichen würde. Nicht zuletzt haben wir einen Riesenbedarf an Fachkräften mit diesen Abschlüssen. Die Gesellschaft kann sich so hohe Abbruchquoten gar nicht leisten.

Ein verbreiteter Glaube ist, dass Abiturienten weniger als früher wissen. Ist das tatsächlich so oder haben die Professoren vielleicht auch zu hohe Ansprüche?

Heinze: Die Anforderungen sind hoch, das wird oft unterschätzt. Wenn Sie 90 Minuten Mathematik-Vorlesung haben, können Sie davon ausgehen, dass der Umfang der Inhalte viermal größer ist als im Mathematikunterricht in der Schule. Sie behandelt etwa so viel Stoff wie zwei Wochen Schulunterricht. Wenn Studierende bei dieser enormen Dichte zu viele Dinge nicht verstehen, kommen sie mit dem Nacharbeiten nicht hinterher.

Abshagen: Die Abbruchquoten haben sich aber über die Jahre nicht verändert. Schon in den 1970er-Jahren waren sie hoch.

Heinze: Die wenigen Studien, die es zu dieser Frage gibt, lassen bisher nicht den Schluss zu, dass die Schülerinnen und Schüler insgesamt weniger können als früher. Sie können einige Dinge, die frühere Generationen nicht konnten, dafür können sie andere schlechter. Bei Termumformung oder Bruchrechnung sind Studienanfänger heute zum Beispiel unsicherer, dafür hat Wahrscheinlichkeitsrechnung vor 30 Jahren in der Schule kaum eine Rolle gespielt.

Der Kieler Aufgabenkatalog soll Mindeststandards formulieren

Sie haben Vertreter von Schule und Hochschule eingeladen, um ihre Erwartungen abzugleichen. Was kamen dabei für Diskrepanzen zum Vorschein?

Heinze: Die Hochschulen haben seit Jahren gesagt: Studienanfänger können nicht genügend Mathe. Aber sie haben nicht kommuniziert, was die jungen Leute im Detail können sollen. Deswegen haben wir am IPN in einem ersten Schritt knapp 2000 Hochschullehrende in Deutschland befragt: Was sollen Erstsemester konkret mitbringen? In den MINT-Studiengängen gab es einen breiten Konsens. Aber unter der Lernvoraussetzung "Ableitungsregel" zum Beispiel versteht jeder etwas anderes. Deshalb haben wir angeregt, dass Lehrer und Hochschullehrer die Anforderungen für Schleswig-Holstein anhand konkreter Aufgaben illustrieren.

Von einfacher Bruchrechnung bis komplexer Analysis Auf knapp 70 Seiten sind passend zu jeder Mathe-Lernvoraussetzung ein oder zwei Beispielaufgaben formuliert. Darunter sind sowohl Grundlagen aus den niedrigeren Klassenstufen wie das Rechnen mit verschiedenen Maßeinheiten, Bruchrechnung, der Dreisatz oder elementare Geometrie als auch komplizierterer Stoff aus der Analysis, Vektorrechnung oder Stochastik. Viele der Aufgaben sollen explizit ohne Taschenrechner bearbeitet werden. Wer sie zum Selbsttest löst, kann seine Ergebnisse mit den Lösungsvorschlägen im zweiten Teil des Katalogs abgleichen und dort Rechenwege nachvollziehen, um Wissenslücken zu füllen. Auch einige Anforderungen sind aufgeführt, die Hochschulen zwar stellen, aber nicht Teil der Fachanforderungen der Schulen sind. Sie sollen folglich in Vorkursen fürs Studium behandelt werden.

Abshagen: Sie sind exemplarisch für bestimmte Kompetenzen. Der entstandene Aufgabenkatalog soll Mindeststandards definieren: Welche Art von Aufgaben muss ein Schüler bearbeiten können, damit er zu Beginn des Studiums bestehen kann? Da wollten die Lehrkräfte teilweise mehr reinschreiben als die Hochschullehrer.

Heinze: Interessant war, dass die Hochschullehrer stark darauf abgehoben haben, dass die Inhalte der Sekundarstufe I sicher verfügbar sein sollen. Viele Lehrkräfte gingen davon aus, dass Stoff aus der Sekundarstufe II – wie Ableitungen und Integralrechnungen – Priorität hat. Das gehört auch dazu, aber den Hochschulen war wichtiger, dass die Grundlagen sicher vorhanden sind. Generell hat uns gefreut, wie konstruktiv Lehrkräfte und Hochschullehrende zusammengearbeitet haben, um das Übergangsproblem anzugehen.

Der Aufgabenkatalog dient für Studierende in Schleswig-Holstein als Anhaltspunkt

Was bringt der Aufgabenkatalog den Schülerinnen und Schülern konkret? Und wie kommt er unter die Lehrerschaft, sodass er benutzt wird?

Abshagen: Die Schülerinnen und Schüler wissen damit: Welche Sachen werden von mir gefordert, wenn ich mit einem Studium im MINT-Bereich anfangen will. Das heißt nicht, dass man von vorne bis hinten alles auf Anhieb können muss. Der Katalog dient vielmehr als Anhaltspunkt dafür, was jeder noch mal auffrischen sollte vor dem Einstieg in ein Studium.

Heinze: Das ist uns wichtig, der Katalog soll ja nicht abschreckend wirken.

Abshagen: Lehrkräfte können gucken, wo die Jugendlichen am Ende hinkommen müssen und die Aufgaben natürlich im Unterricht einsetzen. Wir bieten vom IQSH dazu Fortbildungen an und der Katalog wird in der Lehrerausbildung eingesetzt. Die Schulen sind bereits über dessen Existenz informiert. Weil der Katalog digital zur Verfügung steht, ist er für alle Lehrkräfte zugänglich.

Nun werden viele junge Menschen zum Studieren Schleswig-Holstein verlassen. Gibt es Bestrebungen, den Katalog auf andere Länder zu erweitern?

Heinze: Es gab in anderen Ländern ähnliche Projekte. In Baden-Württemberg hat es dabei viele Konflikte gegeben. Nach zehn Jahren war dort zwar einen Aufgabenkatalog erarbeitet, der aber mit der Einschränkung versehen wurde, dass Studienanfänger eigentlich mehr können müssen. Auch in Niedersachsen wurde nur ein Teilkonsens gefunden. Das hat bei uns besser geklappt. Eine bundesweite Initiative wäre schwierig, weil das Schulwesen föderal organisiert ist. Wir stellen aber unser Projekt auf nationalen Tagungen vor und sind bereits nach Sachsen eingeladen, die eine ähnliche Initiative starten. Es kann also sein, dass wir ein bisschen von unserer Arbeit exportieren können.