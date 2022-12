﻿Was Schleswig-Holsteiner mit Weihnachten verbinden

Wichtelin Lena Kruit in ihrer Weihnachtskogge über dem Weihnachtsdorf.

Kiel. Die Geschenke sind verpackt, die Tanne ist geschmückt und die Plätzchen gebacken: Jetzt kann es Weihnachten werden. 17 bekannte Gesichter aus Schleswig-Holstein haben uns verraten, was sie mit dem Fest verbinden und geben einen kleinen Einblick, wie sie die Feiertage verbringen.

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU)

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) freut sich auf die Ruhe zu den Feiertagen. © Quelle: Frank Peter

„Weihnachten ist für mich das schönste christliche Fest und die Gelegenheit, zur Ruhe zu kommen und viel Zeit mit der Familie zu verbringen.“ (zel)

Alica Stuhlemmer

Alica Stuhlemmer ist Kieler Olympia-Bronzemedaillengewinnerin im Segeln. © Quelle: DSV/Felix Diemer

„Weihnachten ist für mich meist mit viel Sonne und vielen produktiven Segelstunden im Süden Europas verbunden – aber an den Feiertagen freue ich mich sehr über die Zeit mit meiner Familie, Tannenbaumduft, Kerzenschein, Tee und hoffentlich eine Menge Schnee.“ (nsg)

Johannes Hendrik Langer

Johannes Hendrik Langer ist gebürtiger Kieler und Hauptdarsteller in der ZDF-Serie „Soko Leipzig“. © Quelle: Joy Dana

„Weihnachten ist für mich der Geruch von Mamas Plätzchen aus der Kindheit, geschmückte Straßen und das Weihnachtskribbeln in den Bäuchen meiner Kinder.“ (bun)

Stephanie Saß

Stephanie Saß ist Polizeihauptmeisterin im 2. Polizeirevier Kiel. © Quelle: Polizeidirektion Kiel

„Weihnachten bedeutet für mich, dienstlich gesehen, dafür Sorge zu tragen, dass alle ein schönes Fest haben! Privat bedeutet es für mich vor allem Familie und Freunde, Innehalten, aber auch das Jahr Revue passieren zu lassen.“ (fms)

Lena Kruit

Lena Kruit ist die Darstellerin des Wichtel Kilian auf dem Kieler Weihnachtsmarkt. © Quelle: Ulf Dahl

Darstellerin des Wichtel Kilian auf dem Kieler Weihnachtsmarkt: „Weihnachten ist für mich als Wichtel Kilian das Leuchten der (Kinder-) Augen, wenn ich mit meinen Rentieren in der Kogge über den Weihnachtsmarkt fliege. Alle Jahre wieder ist es wunderschön, die Vorfreude der Menschen auf Weihnachten mitzuerleben. Privat freue ich mich auf eine gemütliche Zeit mit lieben Menschen, guten Büchern und Spielen, leckerem Essen, Erinnerungen an Erlebnisse 2022 und dem Pläneschmieden für neue Abenteuer!“

Monika Heinold

Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold (Grüne). © Quelle: Thomas Eisenkrätzer

„Weihnachten ist für mich eine Zeit, in der ich Familie und Freunde treffe. Ich genieße es, dafür die Ruhe zu haben. Und ich nehme mir Zeit zum Lesen, zum Kochen und für Spaziergänge am Meer.“ (zel)

Nicolas („Nico“) König

Nicolas König ist langjähriger Schauspieler und neuer Regisseur der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg. © Quelle: Matthias Ralf

„Weihnachten ist für mich die Zeit für Familie, Freunde, Ruhe und gutes Essen mit gutem Wein. Außerdem die Zeit der Vorfreude auf alles, was das neue Jahr so bringt – in diesem Fall ganz besonders!“ (thb)

Siegfried Clausen

„Für mich bedeutet Weihnachten nicht nur Familienzeit zu verbringen. Während der Feiertage sind wir als Feuerwehr im Dienst und 24 Stunden einsatzbereit.“ (FB)

Björn Demmin

Björn Demmin (parteilos) ist Bürgermeister in Preetz und zukünftiger Landrat im Kreis Plön. © Quelle: Frank Peter

„Weihnachten ist für mich die Zeit des Besinnens, der Familie, der Freunde, der langen Abende, der guten Essenstafeln, des freien Terminkalenders, des Ausschlafens und der Bücher vor dem Kamin.“ (asr)

Matthias Stührwold

Matthias Stührwoldt ist Milchbauer in Stolpe und Buchautor. © Quelle: Sven Tietgen

„Wiehnachten is för mi, wenn all uns Kinner ut de ganze Welt – ut Niemünster, ut de Schweiz, ut Stolpe, ut Spanien, ut Kiel – nah Hus kommt un wi wedder mol tosamen an een Disch sitt un schnackt.“ (ti)

Brösel alias Rötger Feldmann

Brösel aka Rötger Feldmann ist Comic-Zeichner und Werner-Erfinder aus Sören. © Quelle: Sven Tietgen

Comic-Zeichner und Werner-Erfinder aus Sören: „Weihnachten ist für mich das Fest der Liebe, da soll man an die hungernden Tiere und Menschen denken!“ (ti)

Jennifer Böhm

Jennifer Böhm ist Schauspielerin und im Kieler Weihnachtsmärchen gerade Pippi Langstrumpf. © Quelle: Struck

Schauspielerin und im Kieler Weihnachtsmärchen gerade Pippi Langstrumpf: „Weihnachten ist für mich ein Besinnen auf die Menschen, die mir nahestehen, ein kurzes Innehalten in einer sehr trubeligen Zeit. Als Erwachsene vergesse ich oft, wie schön die Weihnachtszeit für mich als Kind war. Deshalb bin ich dankbar, dass ich dieses Jahr durch die aufgeregten Kinderstimmen im Weihnachtsmärchen wieder an die Freude erinnert werde.“ (ben)

Lewis Holtby

Dieser verfrühte Weihnachtsmann ist Lewis Holtby, Fußballer bei Holstein Kiel. © Quelle: Patrick Nawe

„Weihnachten ist für mich das Zusammenkommen der gesamten Familie und das Spielen der Kinder unter dem Christbaum.“ (nh)

Reinfried Barnett

Organist Reinfried Barnett ist Kirchenmusiker in Kiel-Mettenhof. © Quelle: Ulf Dahl

„Weihnachten beginnt für mich mit dem Hören der Weihnachtsgeschichte im ersten Gottesdienst Heiligabend, wo ich mich freue, dass noch so viele Menschen die Gottesdienste besuchen. Entspannung dann, wenn ich am Abend des ersten oder zweiten Feiertages mit meinem Mann den von mir bereiteten Hühnerbraten verzehre.“ (cst)

Veronika Köpke

„Weihnachten ist für mich, auch unseren Patientinnen und Patienten in der Klinik ein Gefühl von Weihnachten zu geben. Ich wünsche allen Patientinnen, Patienten sowie Kolleginnen und Kollegen schöne Festtage!“ (rie)

Niklas Landin

Niklas Landin ist THW-Torwart und Welthandballer. © Quelle: Thomas Eisenkrätzer

„Weihnachten bedeutet für mich, sich Zeit füreinander zu nehmen, es mit der Familie gemütlich zu haben und mit den Kindern zu spielen. Bei uns gehört auch ein traditionelles dänisches Essen dazu – Flæskesteg oder Ente, oft beides, dazu als Nachtisch der Milchreis „Risalamande“. Und wer darin die ganze Mandel findet, bekommt ein Geschenk.“ (tas)

Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer

Ulf Kämpfer, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Kiel. © Quelle: Landeshauptstadt Kiel / Marco Knopp

„Weihnachten bedeutet für mich endlich Zeit für alles, was in meinem OB-Alltag zu kurz kommt: Familie, Freunde, Besinnlichkeit. Und das in diesem Jahr sicher nachdenklicher als sonst.“