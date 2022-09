﻿Was Sie am 1., 2. und 3. Oktober in Schleswig-Holstein unternehmen können

Der Oktober beginnt mit einem langen Wochenende – genau das Richtige, um einen Ausflug in der Region zu unternehmen. Wie immer haben wir Ihnen ausgewählte Veranstaltungen in einer Übersicht zusammengestellt. Mit dabei: Rudern, Tierpark, Eisenbahn, Bauernmarkt und ein großer Festumzug.

Schleswig-Holstein. Rudern der Spitzenklasse und ein attraktives Rahmenprogramm bietet am langen ersten Oktoberwochenende der SH Netz Cup 2022 in Rendsburg. Auch die KSV Holstein und der THW Kiel sind sportlich gefordert. Zudem dürfte in der Landeshauptstadt der Bauernmarkt viele Besucherinnen und Besucher in die Innenstadt locken. Und auch in Neumünster ist einiges geboten – sowohl für Fantasie- als auch für Eisenbahnfreunde. Wo immer es Sie hinverschlägt, wir wünschen Ihnen viel Vergnügen und ein paar schöne freie Tage.

Rendsburg: SH Netz Cup auf dem Nord-Ostsee-Kanal