﻿Was Sie am 13. und 14. August in Schleswig-Holstein unternehmen können

Schleswig-Holstein. Ein Blick auf die Wetter-App verrät: Ein sonniges Wochenende steht in Schleswig-Holstein vor der Tür. Da kommen Ausflugstipps wie gerufen. In und um Kiel wird es mit den Jugendmeisterschaften im Segeln und im Beachvolleyball sportlich, in Henstedt-Ulzburg ertönen knatternde Mofa-Geräusche auf einem abgeernteten Feld, in Holtsee wird ein 750-Jahre-Fest gefeiert, und in Neumünster ist Rolf Zuckowski zu Gast. Weitere Veranstaltungen finden Sie wie immer in der Übersicht. Wir wünschen viel Vergnügen!

Kiel-Schilksee: Internationale Jugendmeisterschaft im Segeln

50 Jahre nach den Olympischen Sommerspielen von 1972 in München, Augsburg und Kiel wird die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt erneut Ausrichter eines Festivals des Segelsports: Im Rahmen der Jubiläumsfeier finden unter anderem die "Gemeinsamen Internationalen Deutschen Jugendmeisterschaften" (GIDJM) statt. Die Wettfahrten laufen von Freitag, 12. August, bis Dienstag, 16. August, im Olympiahafen Kiel-Schilksee. Rund 1200 Seglerinnen und Segler werden in zwölf Bootsklassen an den Start gehen.

Henstedt-Ulzburg: 111 Minuten von Götzberg

Nach zweijähriger Zwangspause wegen der Corona-Pandemie sollen am Sonnabend, 13. August, auf einem Feld im Henstedt-Ulzburger Ortsteil Götzberg wieder die Mofa-Motoren röhren. Für die Fahrerinnen und Fahrer gilt, in dieser Zeit möglichst viele Runden auf ihren zweirädrigen Untersätzen auf einem etwa 600 Meter langen Rundkurs auf einem abgeernteten Feld zu drehen. Los geht das Spektakel auf dem Feld an der Straße Sandberg in Götzberg, an der Strecke nach Wakendorf II, um 13.30 Uhr mit dem Aufbau des Fahrerlagers, um 15.30 Uhr beginnt die Qualifikation. Um 18 Uhr erfolgt der Startschuss. Für Essen, Trinken und Musik ist gesorgt, der Eintritt ist frei. Wer sich kurzfristig für eine Teilnahme entscheidet, kann sich noch am Tag des Rennens mit seinem Mofa spontan anmelden. Weitere Infos bei Oliver Clausen unter Tel. 0151/12268724.

Holtsee: Eine Woche Party mit der ganzen Region

750 Jahre Dorfgeschichte – das ist nicht von Pappe. Darauf kann Holtsee stolz sein. Aber die 1300-Einwohner-Gemeinde ruht sich nicht auf der Vergangenheit aus. Vom 13. bis 20 August feiert sie das Leben im Hier und Jetzt. Die Dorfwoche für alle Generationen spricht sogar die ganze Region und auch Urlauber an. Zwei DIN-A-4-Seiten füllen die Aktivitäten, die am Sonnabend um 15.30 Uhr beginnen und acht Tage später, am 20. August, kurz vor Mitternacht enden.

Laboe: Beachvolleyball-Youngster suchen Meister

Am Finaltag wird es noch mal richtig spannend: Am Strand von Laboe kämpfen die besten Nachwuchs-Beachvolleyballer um den deutschen Meistertitel. Um 9.30 Uhr starten am Sonntag, 14. August, die Halbfinals auf dem Center-Court direkt vor der Strandpromenade. Und das erstmals vor Publikum: 2020 und 2021, bei den ersten beiden Austragungen nach der Verlegung von Schilksee an den Laboer Kurstrand, fielen Rahmenprogramm und Zuschauerplätze Corona zum Opfer. Nun können Interessierte das Baggern und Pritschen um die U 19-Meistertitel auf zwei Tribünen verfolgen. Der Eintritt ist – abgesehen vom Kauf einer Kurkarte für den Strand – frei.

Neumünster: Zuckowski tritt für guten Zweck auf

Nach dem Leitsatz "Ein bisschen Mut, ein bisschen Glück" liest Rolf Zuckowski (75) am Sonnabend, 13. August, in Neumünster ab 19.30 Uhr aus seiner Autobiografie und wird die Texte musikalisch umrahmen. Die Veranstaltung im neuen Kongresszentrum der Holstenhallen ist nur für Erwachsene gedacht, wie der Veranstalter mitteilt, der Lions-Club Neumünster-Holsten. Die Eintrittskarten kosten 25 Euro. Alle Einnahmen des Abends werden für Kinder, Jugendliche und soziale Zwecke gespendet.

Ascheffel: Aschberg-Singen mit Panorama-Blick

Am Sonntag, 14. August 2022, findet ein Event mit Tradition nahe Ascheffel statt: Das Volksliedersingen auf dem Aschberg in den Hüttener Bergen. Bereits zum 38. Mal treffen sich natur- und musikbegeisterte Menschen, um gemeinsam Volkslieder zu singen. Los geht es um 17 Uhr auf der Tribüne des Panorama-Hotels Aschberg, die einen malerischen Blick über den Dänischen Wohld bis zur Eckernförder Bucht bietet. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Kiel: „Der kleine Prinz“ unter freiem Himmel

Der Planet Erde hat einen guten Ruf – so jedenfalls erzählt es der Geograf (Ivan Dentler) dem Kleinen Prinzen (Marie Dollenberg). Und so ist die Titelfigur aus Antoine de Saint-Exupérys Erzählung in diesem Jahr wieder im Rathausinnenhof in Kiel gelandet. Und natürlich sind neben dem Geografen auch der übermüdete Laternenanzünder, der gnaddelige König, der liebesbedürftige Fuchs und der großspurige Geschäftsmann dabei. Nicht zu vergessen der Eitle und der Säufer. Dazu gibt es Verstärkung aus der Ukraine: Alina Los und Viktoria Dunaina wechseln sich ab als Rose, die große Liebe des Prinzen. Und Ronja Donath schafft als Erzählerin nicht nur den Rahmen – sie gibt der Rolle auch prima frischen Schwung. Dreimal läuft "Der Kleine Prinz" in diesem Sommer noch: am 12. (20 Uhr), 13. (20 Uhr) und 14. August (15 Uhr). Tickets gibt es hier: https://www.reservix.de/veranstaltungskalender?q=der+kleine+prinz+kiel.

Neumünster: Neue Ausstellung im Gerisch-Park

Am Sonntag, 14. August, um 12 Uhr eröffnet die Gerisch-Stiftung in Neumünster ihre Ausstellung "Jeppe Hein – the best things in life aren't things", die in Villa, Remise und Galerie mit Installationen und interaktiven Stationen zu sehen ist. Der Künstler will vor Ort sein und die Besucher zum Mitmachen animieren. Die dänische Botschafterin Susanne Hyldelund und Brigitte Gerisch werden zur Eröffnung sprechen.

Felde: Kirchengemeinde lädt ein zur Wandertour

Die Kirchengemeinde Westensee lädt im August zur Wandertour ab Felde ein. Gestartet wird am Sonnabend, 13. August, um 10 Uhr ab dem Parkplatz in Felde. Die Tour führt rund um den Ahrensee. Nähere Fragen dazu werden gern beantwortet von Uwe und Regina Schmidt (Tel. 04392/9136006).

Plön: Feuerwehr feiert Kinderfest

Zum Kinderfest lädt die Freiwillige Feuerwehr Plön am Sonnabend, 13. August, von 12 bis 17 Uhr ein. Am Alten Güterbahnhof ist an diesem Nachmittag für eine Menge Unterhaltung gesorgt. Auf dem Programm stehen Fahrzeugshow, Spieleolympiade und Tombola mit vielen Preisen. Die Jugendfeuerwehr stellt sich vor, außerdem gibt es Kaffee und Kuchen.

Kappeln: Stöbern auf dem Handgemacht-Markt

Kurioses und Handgemachtes gibt es am Wochenende auf dem Hafenplatz in Kappeln an der Schlei. Von Donnerstag, 11. August 2022, bis Sonntag, 14. August 2022, findet jeweils von 10 bis 19 Uhr der Handgemacht-Markt statt. Künstler und Kunsthandwerker aus der Region und ganz Deutschland bieten an 40 Ständen ihre Waren an.

Mönkeberg: Picknick ganz in Blau

Unter dem Motto "Mach mal BlauPause" steht ein blau eingedecktes Familien-Picknick mit Livemusik des Duos Spareparts am Sonntag, 14. August, von 12 bis 16 Uhr auf der Germaniakoppel in Mönkeberg. Es gibt ein Kinderprogramm sowie Snacks und Drinks fürs Picknick. Mit dabei ist der Förderverein des Gemeindekindergartens Die Eichhörnchen. Um blaue Kleidung wird – natürlich – gebeten. Bei schlechtem Wetter verschiebt sich die Veranstaltung auf den 28. August.

Selent: White Picknick am Selenter See

Hier hingegen wird es weiß: Zu einem "White Picknick" am Selenter See lädt der Sozialausschuss der Gemeinde Selent nach einer längeren Corona-Pause für Sonnabend, 13. August, von 16 bis 18 Uhr ein. Die Location an der Badestelle Moltörp ist vorbereitet, die Teilnehmenden – möglichst in weißer Kleidung – können Essen und Getränke mitbringen oder im Kiosk "Badehaus" kaufen. Bei Regen fällt die Veranstaltung aus.

Lutterbek: Ulla Meinecke im Lutterbeker

Ulla Meinecke ist am Sonnabend, 13. August, ab 20 Uhr im Rahmen ihrer Tour "Songs & Geschichten" zusammen mit dem Multi-Instrumentalisten Reinmar Henschke zu Gast im Lutterbeker (Gemeinde Lutterbek). Die Sängerin gilt als Meisterin treffender Worte. Ihre Geschichten sind Bilder des Alltäglichen, die auf unvergleichliche Weise dem Besonderen nachgehen. Die Texte der selbst ernannten "Hardcore-Romantikerin" handeln von dem einen großen Thema: von der wahren Liebe. Von zarten Anfängen, kleinen Fluchten, großen Dramen und starken Abgängen.

Einfeld: Mandolinenkonzert für guten Zweck

Die Einfelder Mandolinengruppe gibt am Sonnabend, 13. August, in der Christuskirche in Einfeld ein Konzert unter dem Titel "Melodien zum Frühling". Die zehn Musiker spielen neben deutschen und europäischen Volksliedern auch ausgesuchte Instrumentalstücke. Darunter sind bekannte Melodien aus "Hoffmans Erzählungen" oder "The Sally Gardens" sowie die "Schiwago-Melodie" aus dem gleichnamigen Film. Das Konzert beginnt um 16 Uhr in der Kirche an der Dorfstraße 9. Eintritt frei, Spenden für Ukraine-Flüchtlinge erwünscht.

Giekau: Kampf ums Giekauer Schinkenbrett

Wer gewinnt das "weltberühmte" Giekauer Schinkenbrett? Die Frage klärt sich beim Sportfest des SV Giekau am Sonnabend, 13. August. Männer, Frauen und Kinder können ab 13 Uhr auf dem Sportplatz Fitness und Geschicklichkeit beweisen. Zwölf Disziplinen müssen absolviert werden, darunter Standweitsprung, Gummistiefel-Weitwurf, Autoreifen rollen und ein Hindernis-Parcours.

Stolpe: Angelverein lädt zum Seefest ein

Nach zwei Jahren Pause lädt der Angelverein Stolpe zum Seefest ein: am Sonnabend, 13. August, ab 14 Uhr auf dem Vereinsgelände am Stolper See. Neben Kaffee und Kuchen gibt es Backfisch, Fischgyros, Fischbrötchen, Fischfrikadellen und frisch geräucherte Forellen sowie Aale und Edelmaränen aus dem Stolper See und Gegrilltes. Bis in die Abendstunden werden kostenlose Bootsrundfahrten angeboten. Für Kinder wird unter anderem eine Hüpfburg aufgebaut. Für musikalische Unterhaltung sorgt das Wankendorfer Blasorchester. Bei Regen werden Zelte aufgebaut.