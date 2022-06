Erstmals seit Pandemiebeginn findet die Kieler Woche wieder in großer Variante statt. Wie 2019 – hier der Internationale Markt – werden zahlreiche Besucherinnen und Besucher erwartet. Doch auch außerhalb Kiels lässt sich am Wochenende einiges erleben.

Mit Beginn der Kieler Woche gibt es allein in der Landeshauptstadt zahlreiche Events und Erlebnisse für fast jeden Geschmack. Doch auch abseits des Volksfestes im XXL-Format lässt sich am 18. und 19. Juni einiges in Schleswig-Holstein erleben. Eine Übersicht finden Sie hier.

KN-online (Kieler Nachrichten) WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket