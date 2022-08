﻿Was Sie am 20. und 21. August in Schleswig-Holstein unternehmen können

Sie wissen noch nicht, was Sie am Wochenende unternehmen? Wie zum Wochenausklang üblich haben wir auch für den 20. und 21. August einige Ausflugstipps für Sie parat. Für eine festliche Atmosphäre an den freien Tagen ist an vielen Orten im Land gesorgt.

Das Festival am kleinen Strand soll wieder zu relaxter Atmosphäre am Wasser einladen und ein Zeichen gegen Rassismus setzen. Hier ein Eindruck aus 2019.

Schleswig-Holstein. Der KN-Cup und ein buntes Fanfest vor dem Wohnzimmer des THW Kiel stehen vor der Tür, in Neumünster wird der RSH-Kindertag mit prominenten Gästen gefeiert. Zudem dürften in der Region noch weitere festliche Momente folgen – ob bei der 750-Jahre-Party in Holtsee, beim Hafenfest in Heikendorf oder beim kulturellen Comeback in Bad Bramstedt. Wo es Sie auch hinverschlägt, wir wünschen schöne freie Tage und viel Vergnügen!

KN-Cup in Kiel: Buntes Fanfest in der Wunderino-Arena

Der KN-Cup am Sonntag, 21. August, in der Kieler Wunderino-Arena wird von einem großen Fanfest flankiert. Während ab 14 Uhr die Erstligisten THW Kiel und HSV Hamburg sowie Zweitligist VfL Lübeck-Schwartau Handball-Leckereien in Turnierform auffahren, komplettiert das Fanfest auf dem Arena-Vorplatz bereits ab 10 Uhr am Morgen den Dreiklang mit Legenden und Livemusik. Tickets zum Preis zwischen 20 und 28 Euro (ermäßigt 12 bis 20 Euro / Kinder 6-12 Jahre 7 bis 15 Euro / Schoßkarten für Kinder unter 6 Jahren zwei Euro) sind in der THW-Fanwelt im Ziegelteich sowie unter www.thw-tickets.de erhältlich.

Neumünster: RSH-Kindertag mit Pietro Lombardi

Zum RSH-Kindertag auf dem Gelände der Holstenhallen werden am Sonntag, 21. August, von 10 bis 18 Uhr wieder Tausende Kinder und Jugendliche mit ihren Familien erwartet. Neben vielen Mitmachaktionen hat der Privatsender ein tolles Bühnenprogramm mit echten Stars der deutschen Pop-Szene auf die Beine gestellt. Die Schweizerin Stefanie Heinzmann wird ihre Hits auf der Bühne präsentieren. Außerdem wird der DSDS-Sieger Pietro Lombardi erwartet. Singer-Songwriter Jonas Monar und die elfjährige The-Voice-Kids-Finalistin Rahel machen das Liveprogramm. Gratis-Tickets und weitere Informationen gibt es über www.rsh.de.

Kiel-Schilksee: Film zeigt große olympische Momente

Neben dem prominent besetzten Segelsport bietet die Stadt Kiel zum Olympia-Jubiläum '72 auch an Land ein buntes Programm mit vielen kulturellen Highlights. Große olympische Momente verspricht der Olympiafilm 1972 Kiel von Karl-Heinz-Burmeister, der am Sonnabend, 20. August, um 19 Uhr in der Bootshalle gezeigt wird.

Holtsee: Eine Woche Party mit der ganzen Region

750 Jahre Dorfgeschichte – das ist nicht von Pappe. Darauf kann Holtsee stolz sein. Aber die 1300-Einwohner-Gemeinde ruht sich nicht auf der Vergangenheit aus. Noch bis zum Sonnabend, 20. August, feiert sie das Leben im Hier und Jetzt. Die Dorfwoche für alle Generationen spricht sogar die ganze Region und auch Urlauber an. Die Aktivitäten enden am Sonnabend kurz vor Mitternacht.

Kiel-Friedrichsort: Festival am kleinen Strand

Bereits zum neunten Mal findet am Skagerrak-Ufer in Kiel-Friedrichsort das Festival am kleinen Strand statt. Unter dem Motto "No Nation – just people, Solidarität ist die Alternative" ruft der Verein Anstatt auf, zusammenzukommen, zu feiern und ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen. In vergangenen Jahren zog es mehr als 2000 Menschen zu der Veranstaltung. Bei Musik und Essen lädt die Fläche direkt am Wasser zwischen Friedrichsorter Fähranleger und ehemaliger Lindenau-Werft zum Verweilen ein. Los geht es am Sonnabend, 20. August, um 14 Uhr, um 23 Uhr ist Schluss.

Heikendorf: Hafen in Möltenort wird zur Partyzone

Drei Tage lang Live-Musik, Platt-Comedy, Kunsthandwerk und viele Spiele: In Möltenort in der Gemeinde Heikendorf soll es rundgehen. Von Freitag, 19. August, bis Sonntag, 21. August, wird beim Hafenfest ein buntes Programm für Jung und Alt geboten. Dafür verwandelt sich das Hafengebiet in eine sommerliche Partyzone mit Musik und Comedy, Kunsthandwerkermeile und Kinderfest.

Neumünster: Tag der offenen Tür in der Autobahnmeisterei

Reinigung, Winterdienst, Gehölzpflege: Im August 1972 wurde der Bauhof direkt an der Abfahrt Neumünster-Nord eröffnet. Gefeiert wird der 50. Geburtstag mit einem großen Tag der offenen Tür am Sonnabend, 20. August, von 10 bis 18 Uhr. Das Team um den Leiter Dirk Putzer freut sich auf viele kleine und große Besucher und verspricht ein spannendes Programm auf dem Betriebsgelände in Krogaspe, Am Aalbek 11.

Kiel: Traumschiffe buntgemalt auf Papier

Fast täglich steuern Kreuzfahrtschiffe den Kieler Hafen an und machen hier für eine Weile fest. Die Traumschiffe für Tausende Reisende haben auch überall an Land große und kleine Fans. Kinder bis zwölf Jahre können am Sonntag, 21. August, um 11 Uhr im Stadtmuseum Warleberger Hof, Dänische Straße 19, viel Wissenswertes über solche Schiffe und Seereisen erfahren.

Kiel-Wellsee: Stadtteilfest mit Bühnenprogramm

Am Sonnabend, 20. August, findet nach zwei Jahren pandemiebedingter Zwangspause in Wellsee wieder das Stadtteilfest statt. Unter dem Motto "Wellsee ist bunt" lockt das Familienfest mit Spielattraktionen sowie einem Bühnenprogramm für die Eltern zum Goerdelering. Neben Hüpfburgen und dem Bücherbus gibt es mit dem "Kindertaxi" sogar eine kleine Achterbahn aus Rollbahnen. Auch die Feuerwehr wird vor Ort sein und mit ihren Fahrzeugen und Löschübungen Kinderblicke auf sich ziehen. Im Zeitraum von 14 bis 17 Uhr können die Besucherinnen und Besucher auch verschiedene kulinarische Köstlichkeiten verzehren.

Selent: Großes Programm zum 100. TSV-Geburtstag

Mit einem Jahr Verspätung will der TSV Selent vom Freitag, 19. August, bis Sonntag, 21. August, sein 100-jähriges Bestehen feiern. Wegen der Corona-Pandemie musste die Jubiläumsfeier verschoben werden. "Nach vielen Planungsabenden steht unser Programm, aber vielleicht kommen ja noch einige Punkte dazu", kündigt Vorsitzender Udo Petersen an. "Wir verwandeln das Schulgelände in eine Aktionswiese für Jung und Alt." Es soll für jeden etwas dabei sein.

Bad Bramstedt: Comeback der Kultur mit Theaterfest

Am Sonnabend, 20. August, kehrt das Leben in Bad Bramstedts Kurhaustheater zurück. Mit einem Gala-Abend mit Entertainer Jörg Knör wird die Spielstätte nach langer Corona-Pause wiedereröffnet. "Nostalgie trifft auf Rock'n'Roll" heißt die Veranstaltung, denn es spielt die Band des Hamburger Buddy-Holly-Musicals "Buddy forever". Außerdem wirkt Stefan Graf von Bothner mit, ein Pianist, der die Stummfilm-Zeit wieder aufleben lässt. Der Eintritt kostet 25 Euro, Beginn ist um 19.30 Uhr. Auch schon tagsüber gibt es am 20. August Programm im Kurhaustheater. Um 13 Uhr beginnt ein Theaterfest im Foyer und auf der großen Bühne für Familien.

Wahlstedt: Endlich wieder ein Matjes-Tag

Der Förderverein des Technischen Hilfswerks (THW) in Wahlstedt veranstaltet am Sonntag, 21. August, ab 11 Uhr rund um die Unterkunft an der Dr.-Hermann-Lindrath-Straße 16 nach zweijähriger Pause wieder den traditionellen "Wahlstedter Matjes-Tag". Bei dieser Gelegenheit stellt sich der Technische Zug mit seinen Fahrzeugen und Geräten vor. Die Jugendgruppe bereitet eine Spielmeile für die jüngeren Besucher vor. Außer Matjes soll es noch Grillspezialitäten, Getränke, Musik, Spiele und vieles mehr geben.

Büdelsdorf: Führung über die NordArt

Der Segeberger Kunstverein fährt wieder zur jährlichen NordArt-Ausstellung nach Büdelsdorf. Mehr als 200 ausgewählte Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt zeigen dort ihre Bilder, Fotografien, Videos, Skulpturen und Installationen. Es sind noch Plätze frei für die Tour mit Führung am Sonnabend, 20. August. Anmeldungen und weitere Details bei Gerd Spelling (04559/639) oder gspelling@t-online.de.

Neumünster: Großflecken wird zum „Klimaflecken“

Die Stadt Neumünster hat sich selbst das Ziel vorgegeben, bis 2035 eine klimaneutrale Stadt zu werden. Diesen Weg gehen viele Organisationen und Firmen mit. Zahlreiche von ihnen präsentieren sich am Sonnabend, 20. August, ab 11 Uhr auf dem "Klimaflecken". Der Landfrauenverein Neumünster und Umgebung und die Stadt Neumünster laden gemeinsam dazu auf den nördlichen Teil des Großfleckens ein. An den Infoständen können die Besucherinnen und Besucher über Klimaschutzziele ins Gespräch kommen und sich über Möglichkeiten des Engagements informieren.

Kaltenkirchen: Enduro mit heißen Öfen und Oldtimern

Im Jahr des 70-jährigen Vereinsjubiläums des MSC Kaltenkirchen findet die international besetzte Motorrad-Endurofahrt "Onkel Toms Hütte" nach alter Tradition an zwei Tagen statt. Knapp 200 Piloten werden starten und am Sonnabend (ab 12.30 Uhr) und Sonntag, 20./21. August, rund um Kaltenkirchen ein klassisches Enduro über sechs 50 Kilometer lange Runden fahren. Als zusätzliche Sonderprüfung feiert am Sonnabend ab 16 Uhr ein Parallelrennen seine Premiere. Immer zwei Fahrer treten auf einem Parcours am Festplatz gegeneinander an.

Krummwisch: Riesenparty zum Landjugend-Jubiläum

Mit der Stoppelfete am Sonnabend, 20. August, feiert die Landjugend Krummwisch ihr 50-jähriges Bestehen. 1200 Gäste werden zur Party auf der Festwiese in Krummwisch erwartet, die um 21 Uhr startet. Für Musik sorgt DJ Sanity. Der Vorverkauf läuft bereits. Karten kosten 7 Euro, an der Abendkasse einen Euro mehr. Mehr Infos gibt es auf der Facebookseite der Landjugend Krummwisch.

Trappenkamp: Aktionstag beim Sportverein

Der TV Trappenkamp stellt sich vor. Am Sonnabend, 20. August, lädt der Verein zu einem Aktionstag in die Franz-Bruche-Halle ein. Ab 14 Uhr stellen sich die Indoor-Sparten Handball, Kegeln, Leichtathletik, Tanzen & Trendsport, Tischtennis und Turnen vor. Wer sich ausprobieren möchte, kann einfach vorbeischauen. Alle weiteren Informationen zum Aktionstag und zum TVT sind im Internet unter www.tvtrappenkamp.de abrufbar.