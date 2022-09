﻿Was Sie am 24. und 25. September in Schleswig-Holstein unternehmen können

Das Wochenende steht vor der Tür und Sie haben noch Luft im Terminkalender? Wie immer haben wir Ihnen eine Übersicht mit ausgewählten Ausflugstipps für die freien Tage in der Region zusammengestellt. Das erwartet Sie am 24. und 25. September.

Schleswig-Holstein. Im Steine-Ditschen hat sich wohl schon fast jeder mal versucht. An diesem Sonntag werden am Strand von Schönhagen zahlreiche Spezialisten an den Start gehen, um die Steine möglichst oft oder genau im Wasser hüpfen lassen – bei der Ditsch-Weltmeisterschaft. Und auch in Kiel ist einiges los: Ob die Acts beim Kieler „Konzert gegen die Kälte“ ihr Publikum auf der Krusenkoppel zum Hüpfen bringen? Zudem lockt ein Ninja-Parcours mit dem Sprung ins große Finale der Trendsport-Liga nach Köln.

Diese und weitere Veranstaltungstipps für das Wochenende finden Sie in unserer Übersicht. Viel Freude und ein schönes Wochenende!

Schönhagen: Weltmeisterschaft im Steineditschen

Am Strand von Schönhagen findet am Sonntag, 25. September, die fünfte Ditsch-Weltmeisterschaft statt. Ab 11 Uhr wird das Gelände an der Strandstraße 13 in Brodersby geöffnet sein, um 12 Uhr starten die Wettbewerbe. Es gibt zwei Disziplinen: "Genauigkeitsditschen" und "Tausend Sprünge". Interessierte können sich unter www.ditsch-wm.de kostenfrei anmelden. Der zweifache Weltmeister John Rapaglia verrät vorab, wie der Stein am weitesten hüpft.

Die Ditsch-Weltmeisterschaft dürfte auch viele Menschen an den Strand in Schönhagen locken. © Quelle: Frank Peter (Archivbild)

Kiel: Konzert gegen die Kälte

Unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Daniel Günther veranstaltet die Kieler Stadtmission am Sonnabend, 24. September, um 15 Uhr (Einlass 13.30 Uhr) zum vierten Mal das Kieler Konzert gegen die Kälte. Die Haupt-Acts Selig und Sören Schröder von "Kiel singt" sollen auf der Krusenkoppel für großartige Stimmung sorgen. Die Einnahmen aus dem Ticketverkauf fließen vollständig in Projekte der Wohnungslosen- und Flüchtlingshilfe. Tickets kosten 31,01 Euro und sind online unter www.stadtmission-mensch.de erhältlich.

THW Kiel in Hannover gefordert

Der THW Kiel reist am Sonntag, 25. September, zum Auswärtsspiel in der Handball-Bundesliga zur TSV Hannover-Burgdorf. Anpfiff ist um 14 Uhr in der ZAG-Arena, der Heimat der "Recken". Wem die Reise in die niedersächsische Landeshauptstadt zu weit ist, empfehlen wir unseren KN-Liveticker, mit dem Sie kein Tor verpassen.

Kiel und Umgebung: Flohmärkte laden zum Trödeln ein

Auch an diesem Wochenende ist wieder Trödeln, Stöbern und Feilschen angesagt: In Kiel und Umgebung haben auch Ende September noch verschiedene Flohmärkte geöffnet. Für Schaulustige und Schnäppchenjäger haben wir eine Übersicht zusammengestellt. Unter anderem dürften Flohmarkt-Fans am Sonntag, 25. September, in der Kieler Holstenstraße oder in der Fußgängerzone in Gettorf auf ihre Kosten kommen.

Gettorf: In der Mühle dreht sich alles um Smart Gardening

Digitalisierung beim Gärtnern, und das auch noch im privaten Bereich? Was bringt das und was soll das? Die Gemeindebücherei Gettorf gibt darauf spannende Antworten am Sonnabend, 24. September, in ihren Räumen in der Mühle Rosa am Karl-Kolbe-Platz in der Zeit von 10 bis 12.30 Uhr. "Smart Gardening" ist die Bezeichnung, unter der zum Beispiel eine Bildererkennung-App auf der Basis künstlicher Intelligenz rangiert.

Kiel: Durch den Ninja-Parcours im Citti-Park

Sie hangeln, schwingen und springen von Hindernis zu Hindernis, brauchen Koordination, Konzentration und Kraft: Ninja-Sportler. Nun können Athletinnen und Athleten sich auch in Kiel in einem Parcours messen. Unter der Woche konnte trainiert werden. Am Sonnabend, 24. September, steht im Citti-Park von 9 bis 19 Uhr dann das große Finale an, das zum großen Finale der Ninja-Liga nach Köln führt.

Die „Toyota Aygo X Parcours“-Tour macht noch bis zum Sonnabend, 24. September, im Citti-Park halt. © Quelle: partus communication GmbH

Neumünster: Kindertag am Teichufer feiern

Am Sonntag, 25. September, wird in den Teichuferanlagen von Neumünster der "Weltkindertag" mit Spiel und Spaß für alle gefeiert. Die Stadt Neumünster, der Jugendverband und der Deutsche Kinderschutzbund (DKSB) machen von 11 bis 17 Uhr ein buntes Angebot für die Kleinen und ihre Eltern.

Bad Segeberg: Ackerkino startet vor der Marienkirche

Die Wiese vor der Marienkirche in Bad Segeberg soll am Sonnabend, 24. September, ab 19.30 Uhr zum Kinosaal werden. Der Segeberger Filmschaffende Johannes Hoffmann zeigt einige Kurzfilme, die er in der Kirche gedreht hat. Den Hauptteil des Programms bildet die "Kurzfilmrolle 2022". Sie ist 90 Minuten lang und besteht aus den besten Kurzfilmen, die vom Landesverband Jugend und Film Schleswig-Holstein (LJF) prämiert wurden.

Kiel: Buntes Baustellenfest an der Veloroute 4

Der Kieler Jungfernstieg wird zur Fahrradstraße. Zusammen mit der Waisenhofstraße bildet er künftig den Einstieg zur Veloroute 4 Richtung Suchsdorf. Nach der langen Beeinträchtigung durch die Baumaßnahmen richten diese am Freitag, 23. September, ein buntes Baustellenfest mit Flohmarkt, Kunst, Live-Musik, Yoga und vielem mehr aus. Die Veranstaltung findet von 14 bis 22 Uhr im Jungfernstieg zwischen dem Knooper Weg und der Sternstraße statt. An diesem Tag ist der Jungfernstieg für den Verkehr gesperrt.

Eckernförde: „The Borbeats“ geben Konzert

"The Borbeats" treten am Sonnabend, 24. September, zur voraussichtlich letzten Kulturveranstaltung dieses Jahres in der Alten Fischräucherei in der Eckernförder Altstadt auf. In der Museumsräucherei in der Gudewerdtstraße 71 präsentieren die Musiker ab 18 Uhr viele Songs der Beatles. Zwischen den Programmblöcken trägt Gerald Grote, Bandmitglied und Erfinder des Green-Screen-Naturfilmfestivals, Wissenswertes zu den Songs vor. Eintritt: zehn Euro an der Abendkasse, Einlass ist ab 17 Uhr.

Kiel: Eine Stadtführung mit Fokus aufs Hören

Wie klingt Kiel? Verkehrsgeräusche, plätschernde Brunnen und läutende Kirchglocken – Stadtbewohner hören sie täglich, nehmen sie aber oft kaum wahr. Die neue "Hör(ver)führung" lädt dazu ein, genau hinzuhören und Kiel dadurch anders kennenzulernen. Die nächste Chance, Kiel einmal ganz anders zu erleben, gibt es am Sonnabend, 24. September, um 11 Uhr. Informationen und Tickets unter www.kiel-sailing-city.de/stadtfuehrungen.

Klausdorf: Spielefest zum Weltkindertag

Das Kinder- und Jugendhaus Klausdorf lädt gemeinsam mit der Awo am Sonnabend, 24. September, zu einem Spielefest und Flohmarkt zum Weltkindertag ein. Zwischen 16 und 19 Uhr werden Ehrenamtler aus rund 20 Vereinen und Verbänden ein Programm auf dem Schulhof der Astrid-Lindgren-Schule anbieten. Darunter werden verschiedene Spiele, die Showband "Green Lions" sowie ein Pool mit ferngesteuerten Booten sein.

Kiel-Mettenhof: Stadtteilfest im Zeichen von Zero Waste

Abfallvermeidung ist das Ziel: Das 18. Mettenhofer Stadtteilfest am Sonnabend, 24. September, steht im Zeichen des Projektes "Zero Waste". Statt Plastik gibt es zum ersten Mal Mehrwegbecher auf der Festwiese am Heidenberger Teich. Dort sorgen 50 Akteure für ein vielfältiges Programm für die ganze Familie.